Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров

Сбербанк выпустил ОС «Салют-ТВ» для смарт-телевизоров. Первые устройства с ней поступят в продажу в июне 2021 г., их выпуском займутся ВВК и Hyundai. За год до этого свою ТВ-платформу выпустил «Яндекс», бывший партнер Сбербанка. Он тоже сотрудничает с Hyundai, а также c рядом других мировых брендов.



Смарт-ТВ Сбербанка

Сбербанк разработал операционную систему для смарт-ТВ, получившую название «Салют ТВ». Как сообщили CNews представители банка, новая прошивка появится в телевизорах ряда крупных мировых брендов, включая китайский ВВК и корейский Hyundai.

Первые телевизоры поступят в продажу в июне 2021 г., и это будут модели с диагоналями от 43 до 75 дюймов и разрешением Ultra HD (4К). Появление компактных смарт-ТВ от 24 до 43 дюймов с экранами Full HD состоится позже, сроки их релиза пока неизвестны.

В компании заверили, что ТВ-каналы (спутниковые и антенные), а также видеовходы и файловый менеджер будут работать без подключения к интернету.

Особенности системы

По словам представителей Сбербанка, «Салют ТВ» была разработана командой SberDevices. На запрос CNews, была ли она создана с нуля, или в ее основе лежит какая-либо популярная ТВ-платформа (например, Android TV), на момент публикации материала они ответить не смогли. Также нет данных о том, какие производители, помимо ВВК и Hyundai, будут устанавливать «Салют-ТВ» на свои телевизоры.

У Сбербанка тепеть есть собственный аналог Android TV

В «Салют ТВ» есть фирменные голосовые помощники Сбербанка – «Сбер», «Афина» и «Джой», которые также используются в других программных продуктах компании, включая приложение «Сбербанк онлайн». В их задачу входит выполнение голосовых команд пользователя – ответы на вопросы, поиск контента, заказ продуктов и т. д. Дополнительно есть функция управления устройствами умного дома Сбербанка, то есть телевизор будет выступать в качестве хаба.

Поддержка приложений

Представители Сбербанка заявили CNews, что в «Салют ТВ» нет обычных приложений. С их слов, система работает с «умными мультимодальными смартапами (smart app, умное приложение; – прим CNews) с возможностью управлять устройствами разными способами: голосом, с помощью пульта или воспользовавшись его виртуальным аналогом».

Управлять системой можно пультом или голосом

Искать нужные приложения для смарт-ТВ Сбербанк предлагает в своем фирменном магазине «смартапов» SmartMarket. Компания заявляет, что в каталоге есть игры различных жанров (головоломки, аркады и спортивные симуляторы) и программы фирменных стриминговых сервисов. Упоминаются софт онлайн-кинотеатра Okko и музыкального сервиса «Сберзвук», оба принадлежат Сбербанку. В перечне приложений также есть сервис заказа продуктов «Самокат».

SmartMarket

На 20 мая 2021 г. приложения в SmartMarket делились на 10 категорий: «Игры», «Для детей», «Музыка и видео», «Продуктивность и утилиты», «Покупки», «Бизнес и финансы», «Образ жизни», «Здоровье и фитнес», «Еда и напитки» и «Образование и культура». Больше всего утилит сосредоточено в разделе «Игры»; их здесь более 100.

Дополнительные функции

В «Салют ТВ» есть штатный браузер для веб-сервинга. Управлять им можно с помощью bluetooth-пульта (входит в комплект поставки) или при помощи виртуального пульта.

В телевизионной ОС Сбербанка есть специальный «детский режим», активируемый через приложение «Сберсалют». Он обеспечивает блокировку контента «для взрослых» и лишает детей возможности совершать платежи в приложениях.

Отечественный конкурент

За год до Сбербанка, в апреле 2020 г. на рынок ПО для смарт-телевизоров вышел российский ИТ-гигант «Яндекс». На тот момент компании были партнерами, но из-за разногласий они разорвали отношения летом 2020 г.

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Прошивка «Яндекса» основана на базе ОС Google Android (используется открытая версия Android Open Source Project). Она объединяет возможности смарт-ТВ и функцию просмотра эфирных телеканалов в одном интерфейсе.

Смарт-платформа "Яндекса" для умных телевизоров

В частности, платформа включает в себя возможность просмотра 200 телеканалов из состава сервиса «Яндекс.эфир». Вместе с ними есть интегрированная поддержка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», и в дополнение к этому ТВ-платформа позволяет запускать приложения кинотеатров Ivi, Okko, TVzavr, Megogo и Tvigle, плюс есть возможность просмотра YouTube.

Поначалу новый интерфейс «Яндекса» работал только на телевизорах Dexp (бренд российской компании DNS). В начале июня 2020 г. выпуском смарт-ТВ с этой прошивкой начала заниматься и Hyundai, которая теперь сотрудничает со Сбербанком.

В августе 2020 г. в российской рознице появились смарт-ТВ марки Novex с прошивкой «Яндекса». Их продажи запустила группа «М.видео-Эльдорадо».

Из обычного телевизора в «умный»

Сбербанк позволяет подключать к своей экосистеме и обычные телевизоры, у которых нет смарт-функций. Для этого требуется наличие у них лишь одного свободного HDMI-порта.

Как сообщал CNews, в конце сентября 2020 г. Сбербанк выпустил свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка SberBox. Она поставляется с собственной фирменной прошивкой, открывающей доступ как к приложениям, так и к просмотру видеоконтента.

SberBox

На официальном сайте SberBox нет упоминания ОС, на базе которой работает эта приставка. По данным «М.видео», устройство управляется Google Android 9, дополненной специализированной оболочкой Сбербанка.