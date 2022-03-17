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Сбер SmartMarket SmartApps SmartMarket Studio



17.03.2022 «Сбер» отменил комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют»

В марте и апреле 2022 г. на платформе Smartmarket разработчики приложений (навыков) для виртуальных ассистентов «Салют» получат 100% доходов от рекламной монетизации своих приложений. Это распространяется как на тех авторов приложе
25.01.2022 «Сбер» и НИТУ «МИСиС» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе SmartMarket

Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе SmartMarket. Это типовое решение позволит студентам или сотрудникам любого вуза быстро и удобно создать собственное приложение (смартап), доступный в мобильных приложениях и устройствах, где ес
25.01.2022 Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket

Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе Smartmarket. Это типовое решение позволит студентам или сотрудникам любого вуза создать собственное приложение (смартап), доступный в мобильных приложениях и устройствах, где есть виртуальные а
27.09.2021 На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений

чи SmartSpeech и многим другим. За год разработчики — как внутри Сбера, так и внешние – добавили на SmartMarket около 800 приложений. «Мы даем разработчикам уникальную возможность вывести свои

10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket

Waveaccess вошла в число аккредитованных партнеров Smartmarket, став одним из девяти разработчиков, доказавших высокий уровень профессионализма в создании смартапов — умных приложений для Smartmarket. Smartmarket — это единая точк
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям

«Сбер» запускает новую версию платформы для создания приложений — SmartMarket — на домене developers.sber.ru, которая позволит сторонним разработчикам получить
23.12.2020 Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox

ании Waveaccess вошел в число первых «умных» приложений (Smartapps) на открытой платформе «Сбера» – Smartmarket. Он будет доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox, представленной в линейк
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket

ного альянса oneworld, стала одним из первых партнеров «Сбера», получивших доступ к новой платформе SmartMarket. Она позволяет создавать приложения для семейства виртуальных ассистентов «Салют»
24.09.2020 «Сбер» бесплатно откроет доступ к обучению своего виртуального ассистента «Салют новым навыкам» на платформе Smart Market

«Сбер» впервые откроет доступ внешним партнерам к платформе Smart Market, которая позволит как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям научить се

Публикаций - 55, упоминаний - 62

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 18
Telegram Group 1983 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
Microsoft Corporation 24625 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Cisco Systems 5114 3
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ростелеком 9700 2
Google LLC 11775 2
8213 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 2
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Lenovo Group 2292 1
Lenovo Motorola 3501 1
Apple Inc 12100 1
E-Ten Information Systems 118 1
Samsung Electronics 10254 1
Intel Corporation 12197 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
HTC Corporation 1499 1
DEXP 53 1
GitHub 814 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Blender 38 1
BBK Electronics Corp 313 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
X Corp - Twitter 2845 1
Weborama - Веборама 23 1
Tencent - Sogou 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 24
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 7
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 4
Кофемания 51 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Сбер - СберАвто 30 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Hyundai Motor Company 383 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Сбер - SberShop 3 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Kaspi Bank 28 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 29 1
Мосводоканал МГУП 66 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 31
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 28
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