Сбер SmartMarket SmartApps SmartMarket Studio
|17.03.2022
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«Сбер» отменил комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют»
В марте и апреле 2022 г. на платформе Smartmarket разработчики приложений (навыков) для виртуальных ассистентов «Салют» получат 100% доходов от рекламной монетизации своих приложений. Это распространяется как на тех авторов приложе
|25.01.2022
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«Сбер» и НИТУ «МИСиС» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе SmartMarket
Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе SmartMarket. Это типовое решение позволит студентам или сотрудникам любого вуза быстро и удобно создать собственное приложение (смартап), доступный в мобильных приложениях и устройствах, где ес
|25.01.2022
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Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket
Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе Smartmarket. Это типовое решение позволит студентам или сотрудникам любого вуза создать собственное приложение (смартап), доступный в мобильных приложениях и устройствах, где есть виртуальные а
|27.09.2021
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На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений
чи SmartSpeech и многим другим. За год разработчики — как внутри Сбера, так и внешние – добавили на SmartMarket около 800 приложений. «Мы даем разработчикам уникальную возможность вывести свои
|10.09.2021
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Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket
Waveaccess вошла в число аккредитованных партнеров Smartmarket, став одним из девяти разработчиков, доказавших высокий уровень профессионализма в создании смартапов — умных приложений для Smartmarket. Smartmarket — это единая точк
|20.05.2021
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«Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям
«Сбер» запускает новую версию платформы для создания приложений — SmartMarket — на домене developers.sber.ru, которая позволит сторонним разработчикам получить
|23.12.2020
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Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox
ании Waveaccess вошел в число первых «умных» приложений (Smartapps) на открытой платформе «Сбера» – Smartmarket. Он будет доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox, представленной в линейк
|24.09.2020
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S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket
ного альянса oneworld, стала одним из первых партнеров «Сбера», получивших доступ к новой платформе SmartMarket. Она позволяет создавать приложения для семейства виртуальных ассистентов «Салют»
|24.09.2020
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«Сбер» бесплатно откроет доступ к обучению своего виртуального ассистента «Салют новым навыкам» на платформе Smart Market
«Сбер» впервые откроет доступ внешним партнерам к платформе Smart Market, которая позволит как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям научить се
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Врацкий Андрей 135 13
|Круглов Константин 28 4
|Смирнов Иван 21 3
|Филиппов Денис 54 2
|Валишев Тимур 4 2
|Греф Герман 419 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Фадеев Михаил 56 1
|Гецевичюс Дмитрий 1 1
|Левченко Владимир 6 1
|Доронов Илья 2 1
|Черникова Алевтина 40 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Высоцкая Юлия 3 1
|Лопаткин Константин 8 1
|Лоевская Анна 49 1
|Хасис Лев 105 1
|Деев Дмитрий 6 1
|Лушин Илья 10 1
|Говоров Леонид 1 1
|Лямин Алексей 13 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Иванников Николай 1 1
|Канатов Александр 17 1
|Чепрак Артем 20 1
|Макаров Валентин 220 1
|Галкин Николай 104 1
|фон Розен Александр 32 1
|Комиссаров Владимир 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
|SmartMarketing 73 1
|MForum Analytics 20 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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