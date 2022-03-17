«Сбер» отменил комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют» В марте и апреле 2022 г. на платформе Smartmarket разработчики приложений (навыков) для виртуальных ассистентов «Салют» получат 100% доходов от рекламной монетизации своих приложений. Это распространяется как на тех авторов приложе

«Сбер» и НИТУ «МИСиС» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе SmartMarket Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе SmartMarket. Это типовое решение позволит студентам или сотрудникам любого вуза быстро и удобно создать собственное приложение (смартап), доступный в мобильных приложениях и устройствах, где ес

Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе Smartmarket. Это типовое решение позволит студентам или сотрудникам любого вуза создать собственное приложение (смартап), доступный в мобильных приложениях и устройствах, где есть виртуальные а

На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений чи SmartSpeech и многим другим. За год разработчики — как внутри Сбера, так и внешние – добавили на SmartMarket около 800 приложений. «Мы даем разработчикам уникальную возможность вывести свои

Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket Waveaccess вошла в число аккредитованных партнеров Smartmarket, став одним из девяти разработчиков, доказавших высокий уровень профессионализма в создании смартапов — умных приложений для Smartmarket. Smartmarket — это единая точк

«Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям «Сбер» запускает новую версию платформы для создания приложений — SmartMarket — на домене developers.sber.ru, которая позволит сторонним разработчикам получить

Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox ании Waveaccess вошел в число первых «умных» приложений (Smartapps) на открытой платформе «Сбера» – Smartmarket. Он будет доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox, представленной в линейк

S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket ного альянса oneworld, стала одним из первых партнеров «Сбера», получивших доступ к новой платформе SmartMarket. Она позволяет создавать приложения для семейства виртуальных ассистентов «Салют»