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Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket

Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе Smartmarket. Это типовое решение позволит студентам или сотрудникам любого вуза создать собственное приложение (смартап), доступный в мобильных приложениях и устройствах, где есть виртуальные ассистенты «Салют». Для создания смартапа требуются минимальные навыки программирования: нужно лишь зарегистрироваться на сайте Smartmarket и воспользоваться специальным шаблоном приложений для вузов.

Созданные по шаблону приложения помогают ориентироваться в жизни университета – например, в него можно загрузить расписание занятий, схему корпусов университета, часто задаваемые вопросы и пр. Удобный и быстрый поиск позволит студентам больше не искать информацию о расписании на сайте – достаточно будет просто попросить об этом ассистентов «Салют» голосом. Смартап может запоминать пользователя и в будущем показывать именно его расписание. Кроме того, в приложении предусмотрена возможность отправлять оповещения о том, что скоро начнется занятие.

Смартап, созданный студентами НИТУ «МИСиС», уже доступен по запросу: «Салют, запусти «Мир МИСиС» в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и «Салют», а также на умных устройствах Sber.

Иван Смирнов, руководитель Smartmarket в Sberdevices, отметил: «Мы предложили студентам НИТУ «МИСиС» создать на Smartmarket типовой шаблон приложения для виртуальных ассистентов «Салют». Студенты с поставленной задачей отлично справились, применив широкий спектр доступных на нашей платформе инструментов. Теперь любой вуз может адаптировать этот шаблон и создать приложение – собственными силами и без дополнительных затрат. Для этого будет достаточно навыков студентов ИТ-специальностей. Благодаря таким приложениям студентам станет гораздо проще ориентироваться в университетской жизни».

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры
Инфраструктура

Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС», сказала: «Университет науки и технологий «МИСИС» связывает плодотворное сотрудничество со «Сбером» – высокотехнологичной российской компанией, уделяющей особое внимание развитию у молодых людей цифровых навыков и компетенций. В 2020 г. мы заключили соглашение, предусматривающее в том числе подготовку специалистов в области ИТ, создание на базе университета лаборатории сервисной робототехники, проведение совместных исследований. Студенты кафедры Инженерной кибернетики Университета «МИСИС» проходят практику в подразделениях «Сбера», во время которой решают самые разные задачи – от создания систем управления робототехническими комплексами на основе AI до разработки приложений на платформе «Сбера» – Smartmarket. Студенты принимают активное участие в инновационной и проектной работе, взаимодействуя с инженерными подразделениями «Сбера». Один из примеров – совместная разработка «Мир МИСИС», которая является новым решением, расширяющим доступ обучающихся к цифровым сервисам вуза. Главное преимущество этого проекта в том, что основной код приложения доступен всем университетам».

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