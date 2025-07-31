«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Представители «Яндекс» стали предлагать роботов и программное обеспечение по подписке для автоматизации бизнес-процессов, повышения качества и производительности. Руководство «Азбуки вкуса» уже внедрили на своем складе робота-инвентаризатора от «Яндекс Роботикс», который самостоятельно сканирует товары, сравнивает информацию с данными в системе учета и помогает быстро выявлять и исправлять расхождения.

Роботизация бизнес-процессов

Сотрудники «Яндекс» предложили бизнесу роботов и софт для них по подписке т.е. robotics-as-a-service (RaaS), об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» внедрила на своем складе в Москве робота-инвентаризатора, разработанного «Яндекс Роботикс». Участники рынка отмечают, что такая подписочная модель т.е. RaaS может быть востребована клиентами, так как не требует крупных капиталовложений и является достаточно доступной. Партнеры сотрудничают по модели подписки — инвентаризатор проводит проверку товаров дважды в неделю.

Робот оснащен лидаром, камерами, ультразвуковыми датчиками и сенсорами безопасности, что позволяет ему автономно перемещаться по складу, считывать данные с палет в ячейках и передавать информацию. По информации «Яндекс», цена годовой подписки на робота-инвентаризатора зависит от потребностей клиента, интенсивности эксплуатации и сложности интеграции, но начальная цена от одного-двух миллионов рублей.

До 2025 г. сотрудники в «Азбуке вкуса» вручную проверяли товары, но теперь робот-инвентаризатор работает без прерывания логистических процессов, освобождая персонал от сбора данных и высотных работ на складе, отмечают партнеры.

«Логистика розничной сети «Азбуки вкуса» решает проблемы дефицита и растущей стоимости складского персонала путем применения роботизированных технологий. На первом этапе роботизация была внедрена на вспомогательных складских процессах: уборка помещений, инвентаризация, выдача ИТ-оборудования сотрудникам, перемещение грузов между складскими корпусами и на других функциях. На втором этапе мы планируем роботизировать основные процессы склада, такие как комплектация поставок в магазины, размещение товаров в хранении, перемещение товаров по складскому комплексу. Робот инвентаризатор от «Яндекс Роботикс» позволяет поддерживать точность расположения товара на складе и оптимизирует человеческие ресурсы на этот процесс», — сказал вице-президент по логистике «Азбуки вкуса» Сергей Голубков.

В этом проекте «Яндекс Роботикс» также предоставил программный интерфейс (API), чтобы робот интегрировался с системой управления складом (WMS) напрямую. Это позволило сотрудникам «Азбуки вкуса» получать результаты инвентаризации в привычном интерфейсе WMS в режиме реального времени.

Внедрение роботов в производство

«Азбука вкуса» — первый клиент, с которым мы реализовали полный цикл подписки — от робота до разработки и интеграции программного обеспечения (ПО) в текущую ИТ-систему управления складом ретейлера, заверили представители «Яндекс». Почти все наши роботизированные решения, включая ПО к роботам, доступны как к покупке, так и по модели RaaS. К примеру, собственная система Robot Management System (RMS) — это софт для интеграции роботов (от разных производителей) и складских операций. Своего рода индустриальный умный дом для склада.

Таким образом в 2025 г. руководство «Яндекс» внедряет новую бизнес-модель — RaaS, которая позволяет гибко масштабировать бизнес, адаптируясь к потребностям клиентов, поясняют в компании. «Интеграция решений занимает всего несколько недель, что значительно ускоряет цифровую трансформацию по сравнению с традиционной покупкой и внедрением оборудования, требующих длительного согласования бюджета и проведения тендеров», — добавляют в «Яндекс Роботикс».

У компании-разработчика уже есть успешный проект по подписке: робот-инвентаризатор внедрен на складе логистической компании «СТА Карго». В «Яндекс Роботикс» также сообщают, что ведут переговоры о предоставлении технологий (роботов и ПО) по подписке с пятью крупными клиентами в России из секторов логистики, ретейла и fast-moving consumer goods (FMCG) т.е. товары повседневного спроса.

Субсидии 1,5 тыс. предприятиям на внедрение промышленных роботов

Федеральный центр компетенций поможет российским предприятиям внедрить робототехнические комплексы до 2030 г. в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», который курирует Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России.

Как заявил в мае 2025 г. генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Максим Папушенко, эксперты ФЦК помогут внедрить робототехнические комплексы 1,5 тыс. предприятий до 2030 г. Задача специалистов заключается в поиске процесса в производственной системе, где установка робота принесет максимальный эффект — сокращение издержек или увеличение объема выпускаемой продукции.

«Яндекс» В 2025 г. в лаборатории « Яндекс » работают около 100 человек: инженеры -конструкторы, схемотехники, электронщики, программисты , промышленные дизайнеры

Проект роботизации производства занимает два месяца и начинается с анализа состояния предприятия. Специалисты ФЦК определяют функциональные требования к робототехнике и разрабатывают оптимальную конфигурацию робототехнического комплекса. Также проводится всесторонняя оценка экономической эффективности внедрения роботов. После детального изучения всех процессов на предприятии ФЦК готовит индивидуальные рекомендации по внедрению робототехнических комплексов. Центр предоставляет конкретный план действий и просчитывает экономическую модель проекта. В рамках оценки рассчитываются текущие экономические показатели производственного участка, стоимость внедрения роботов и экономический эффект от их использования.

По данным Министерства экономического развития (Минэкономразвития) России, для участия в программе уже отобраны 106 предприятий из 41 региона России. Наибольшее количество заявок поступило из Тверской, Московской и Нижегородской областей. На данный момент 52 компании уже подписали соглашения о участии в проекте. На семи производствах эксперты ФЦК завершили работу и уже представили свои рекомендации по внедрению робототехнических решений. Результаты диагностики позволят предприятиям принять обоснованные решения о роботизации производственных процессов.