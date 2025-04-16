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СТА Карго – федеральный логистический оператор, который предоставляет комплексные 3PL-услуги на территории России: управление цепочками поставок, ответственное хранение, складская обработка, грузоперевозки, кросс-докинг, копакинг. Компания работает на российском логистическом рынке с 2011 года.