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СТА Карго
СТА Карго – федеральный логистический оператор, который предоставляет комплексные 3PL-услуги на территории России: управление цепочками поставок, ответственное хранение, складская обработка, грузоперевозки, кросс-докинг, копакинг. Компания работает на российском логистическом рынке с 2011 года.
СТА Карго и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Кашкет Филипп 4 4
|Сергеев Александр 31 3
|Березин Максим 118 2
|Козлов Михаил 175 2
|Герасимов Александр 43 2
|Носов Николай 13 2
|Левин Владимир 18 2
|Пыхтя Дмитрий 4 2
|Соколов Дмитрий 67 1
|Исанин Антон 30 1
|Кузнецов Александр 128 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Кирьянова Александра 139 1
|Потапов Александр 29 1
|Болотюк Дмитрий 16 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Куртуков Евгений 11 1
|Монин Сергей 9 1
|Потапов Сергей 29 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Кузин Вадим 36 1
|Никитин Евгений 14 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Лебедев Павел 35 1
|Аншина Марина 78 1
|Хлуднев Егор 17 1
|Авданина Надежда 12 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Камышев Михаил 5 1
|Хетагури Реваз 3 1
|Потемин Андрей 1 1
|Нагорный Сергей 1 1
|Габадулин Денис 4 1
|Зайцев Юрий 3 1
|Зуенко Юрий 2 1
|Семенов Олег 4 1
|Дорофеев Антон 1 1
|Баландин Евгений 1 1
|Мошкин Михаил 1 1
|Смелянский Тимофей 3 1
|ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
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