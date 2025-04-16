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СТА Карго


СТА Карго – федеральный логистический оператор, который предоставляет комплексные 3PL-услуги на территории России: управление цепочками поставок, ответственное хранение, складская обработка, грузоперевозки, кросс-докинг, копакинг. Компания работает на российском логистическом рынке с 2011 года.

Судебные дела (2) на сумму 450 496 ₽
в качестве истца (1) на сумму 429 606 ₽
в качестве ответчика (1) на сумму 20 890 ₽


16.04.2025 «СТА Карго» запустила умную инвентаризацию с помощью «Яндекс Роботикс» 1
29.06.2016 Как легко и «бесшовно» перейти в «облака» 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
14.01.2016 «СТА Карго» разместила систему управления складами в «облаке» «Крок» 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

СТА Карго и организации, системы, технологии, персоны:

ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 3
Huawei 3992 2
Крок - Croc 1782 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 2
Wellink - Веллинк НТЦ 24 2
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Broadcom - VMware 2396 1
Cisco Systems 5141 1
Microsoft Corporation 24776 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Teradata - Терадата 214 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
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ВТБ Лизинг 68 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 42 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 8 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
Бизнес кар СП 20 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2829 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 3
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1929 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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