Wellink Веллинк НТЦ Веллинк Научно-технический центр
ООО «НТЦ Веллинк» – отечественный разработчик программно-аппаратных комплексов для ИТ-мониторинга, позволяющих обеспечить прозрачность информационной инфраструктуры, сервисов и услуг, контроль соблюдения SLA и ML-аналитику. Компания основана в 2006 году. Продуктовый портфель включает семейство решений: платформу мониторинга и управления качеством L2-L7-услуг wiSLA, программные агенты и аппаратные зонды wiProbe, AIOps-платформу wiCore, облачный сервис SLAMON, сервис мониторинга качества услуг широкополосного доступа и управления лояльностью клиентов wiTest.
СОБЫТИЯ
Wellink и организации, системы, технологии, персоны:
