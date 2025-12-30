Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188388
ИКТ 14580
Организации 11298
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81454
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Wellink Веллинк НТЦ Веллинк Научно-технический центр

Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр

ООО «НТЦ Веллинк» – отечественный разработчик программно-аппаратных комплексов для ИТ-мониторинга, позволяющих обеспечить прозрачность информационной инфраструктуры, сервисов и услуг, контроль соблюдения SLA и ML-аналитику. Компания основана в 2006 году. Продуктовый портфель включает семейство решений: платформу мониторинга и управления качеством L2-L7-услуг wiSLA, программные агенты и аппаратные зонды wiProbe, AIOps-платформу wiCore, облачный сервис SLAMON, сервис мониторинга качества услуг широкополосного доступа и управления лояльностью клиентов wiTest.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.12.2025 ГК Softline и НТЦ «Веллинк» объявляют о стратегическом партнерстве в области ИТ-мониторинга 1
21.11.2025 «Кибер-Холдинг» и НТЦ «Веллинк» объявили о стратегическом партнерстве 4
21.11.2025 «Альком» расширила линейку решений российской платформой ИТ-мониторинга wiSLA 2
01.11.2025 НТЦ «Веллинк» и «Компит Эксперт» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга 2
09.10.2025 Выпущена бесплатная комьюнити-версия интеллектуальной системы ИТ-мониторинга wiSLA 2
06.10.2025 НТЦ «Веллинк» и интегратор «Инкома» объявили о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга 2
02.10.2025 НТЦ «Веллинк» опубликовал техническое решение для беспрепятственной миграции с системы мониторинга Zabbix 2
15.09.2025 Системный интегратор CTI и НТЦ «Веллинк» заключили партнерство 3
08.09.2025 Axoft и НТЦ «Веллинк» объявляют о сотрудничестве в области ИТ-мониторинга 4
28.08.2025 Многопоточное нагрузочное тестирование: обновление платформы ИТ-мониторинга wiSLA 1
27.08.2025 Платформа wiSLA добавила функцию сквозного мониторинга «1С» 3
28.05.2025 Российские платформы «Сфера» и wiSLA объединяют усилия для создания комплексного решения мониторинга современного ИТ-ландшафта 2
29.04.2025 Система мониторинга ИТ-инфраструктуры wiSLA подтвердила технологическую совместимость с  российской ОС «Атлант» 1
04.04.2025 Российская AIOps-платформа Artimate подтвердила технологическую совместимость с системой мониторинга IT-инфраструктуры wiSLA 2
28.03.2025 «Лаборатория Числитель» и крупнейшие российские разработчики в сфере мониторинга создали технологический альянс 1
24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 3
30.10.2024 «Группа Астра» завершила тестирование на совместимость ОС Astra Linux и агента мониторинга ИТ-метрик wiProbe 1
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 3
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA 1
01.02.2017 Совместное решение Zelax и Wellink обеспечит маршрутизацию на основе качества каналов связи 1
24.03.2016 Платформа wiSLA обеспечивает контроль качества веб-сервисов портала ФИПС 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
21.01.2016 Система мониторинга качества услуг Wellink wiSLA интегрирована с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR 1
07.12.2015 «Совтелком» внедрил решение мониторинга клиентского SLA в «Северо-Кавказском банке» Сбербанка 1
05.11.2015 Wellink стала резидентом «Сколково» 1
02.10.2015 Систему контроля над запрещенными сайтами в России построит поставщик МВД 2
06.05.2014 Huawei и Wellink обеспечат качество услуг в сетях фиксированной связи и в мобильных сетях LTE 1
10.10.2013 Маршрутизаторы Juniper интегрировали с системой мониторинга wiSLA 1
03.10.2013 Система wiSLA интегрирована с ПАК «Дионис» 1
02.04.2013 «Ростелеком» запустил услугу мониторинга качества услуг передачи данных для корпоративных пользователей 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
16.11.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 1
23.05.2012 CNews TV. wiSLA 3.0: как наладить жизнь по SLA 1
23.05.2012 Wellink выпустила платформу wiSLA 3.0 для управления качеством обслуживания ИТ-услуг и облачных сервисов 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1

Публикаций - 37, упоминаний - 59

Wellink и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4236 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 388 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
Avistar Communications 3 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 148 2
Google LLC 12288 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
Ростелеком 10357 2
9038 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
МФИ Софт 123 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2528 2
VolgaBlob - ВолгаБлоб 38 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 80 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 2
Cleverics - Клеверикс 38 1
Auvix - Аувикс 22 1
Zelax - Зелакс 90 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
ПрограмБанк 95 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 258 1
Парадигма 161 1
Temenos AG 24 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 277 1
Applite - Атлант ГК 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 16 1
Prooftech IT - Пруфтек ИТ 12 1
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 22 1
Broadcom - VMware 2502 1
Amazon Inc - Amazon.com 3146 1
Microsoft Corporation 25271 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 1
СТА Карго 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 2
En+ Group - Эн+ ГК 21 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Наука НПО 25 1
Почта России ПАО 2253 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
ПСБ - Промсвязьбанк 904 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Верный - торговая сеть 310 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
АльфаСтрахование СГ 357 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 572 1
Лента - Утконос 178 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Абсолют Банк 241 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Российская инженерная школа 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1140 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 754 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2117 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 10
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 353 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 5
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3067 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 46 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 684 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2175 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 2
Wellink - wiSLA 34 27
Wellink - wiProbe 5 5
Linux OS 10947 4
Wellink - Slamon 3 3
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 17 2
Wellink - wiTest 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 246 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 2
Google Android 14740 2
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 29 2
MONQ AIOps-платформа 20 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕИС - Единая информационная система 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 330 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
Ред Софт - Ред платформа 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 424 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 346 1
1С:ITIL 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 193 1
CSBI - АБС СПО 3 1
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 13 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena Business Manager, SBM - Serena Service Manager, SSM 5 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 1
Apple iOS 8277 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Apple iPad 3942 1
Apple - App Store 3014 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
Левин Владимир 19 8
Дякив Денис 6 6
Бакланов Игорь 4 4
Баталов Алексей 11 4
Дубинин Александр 19 3
Носов Николай 13 2
Пыхтя Дмитрий 4 2
Кашкет Филипп 4 2
Трубочев Алексей 34 2
Сергеев Александр 31 2
Герасимов Александр 45 2
Кесельбренер Леонид 52 1
Адмиральский Сергей 39 1
Широких Алексей 72 1
Погодаев Александр 8 1
Скакунов Александр 22 1
Макаров Станислав 117 1
Галкин Андрей 19 1
Прозоровский Василий 40 1
Глазов Алексей 7 1
Анищук Наталья 30 1
Ганюшкин Николай 18 1
Кожемякин Никита 7 1
Журавлев Роман 22 1
Чернобыльская Анна 8 1
Новицкий Сергей 25 1
Герман Андрей 24 1
Акулич Сергей 4 1
Потоцкий Михаил 15 1
Сельков Андрей 15 1
Лозовая Екатерина 6 1
Безрукова Елена 5 1
Саввин Антон 18 1
Васильев Михаил 15 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Зима Иван 22 1
Вексин Алексей 13 1
Баринов Игорь 11 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Водолазский Андрей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 3
Европа 24654 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 2
Беларусь - Белоруссия 6044 2
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 995 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 357 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 577 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 363 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1601 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Казахстан - Республика 5814 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2122 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Зоология - наука о животных 2792 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Reference - Референс 206 1
CNews TV 747 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Juniper Research 551 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411574, в очереди разбора - 730729.
Создано именных указателей - 188388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще