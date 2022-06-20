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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дубинин Александр

СОБЫТИЯ


20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
31.05.2022 Особенности внедрения ИТС в регионах: опыт ГК «Урбантех» 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
01.10.2018 ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
12.04.2018 ТТК предоставил каналы связи банку «Уралсиб» 1
29.11.2017 ТТК усилил защиту корпоративных клиентов от DDoS-атак 1
13.11.2017 «Транстелеком» предоставил каналы связи для системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
04.10.2017 «Транстелеком» обеспечит связью торговую сеть «Эльдорадо» 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
21.09.2017 «Транстелеком» выступит генеральным партнером конференции «ИКТ в госсекторе» 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
16.08.2017 «Яндекс.Деньги» будут работать через интернет от «Транстелекома» 1
06.05.2014 Huawei и Wellink обеспечат качество услуг в сетях фиксированной связи и в мобильных сетях LTE 1
03.10.2013 Система wiSLA интегрирована с ПАК «Дионис» 1
15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Дубинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 13
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 6
Бинго-Софт - Акцент 11 4
Promt - Промт 321 4
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 41 3
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 3
Huawei 4503 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
Luxms 116 1
Фактор-ТС 25 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 31 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 122 1
Gelarm - Геларм 41 1
Урбантех ГК - Урбантех-М - МВС МС 3 1
Ростелеком 10879 1
МегаФон 10644 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 1
Cisco Systems 5354 1
Yandex - Яндекс 9123 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 1
Microsoft Corporation 25711 1
InfoWatch - Инфовотч 1170 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
Directum - Директум 1248 1
Diasoft - Диасофт 1123 1
VideoMost - ВидеоМост 284 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 404 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Spirit DSP - Спирит Корп 481 1
Rimini Street 77 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
Программный Продукт ГК 103 1
OpenText 232 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8767 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
Почта России ПАО 2352 2
Альфа-Банк 1966 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 207 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 1
МОСГАЗ 45 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
Комос Групп 27 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2910 1
НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
МКБ - Московский кредитный банк 651 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 1
X5 Group - Перекрёсток 638 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 618 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 7
Федеральное казначейство России 1939 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3279 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3415 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 79 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 141 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5936 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5582 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3054 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25305 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2729 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13644 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8668 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35851 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5229 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2282 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12991 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13864 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9201 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8586 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33225 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1367 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4300 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1066 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12102 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9842 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12764 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2374 2
Оцифровка - Digitization 5148 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3788 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12122 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28079 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1704 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3780 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6480 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5587 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1449 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4588 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24205 2
Wellink - wiSLA 34 3
Lex Borealis - Doczilla 19 2
Google Android 15173 2
Apple iOS 8545 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2376 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
Luxms BI 115 1
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 1
Московский каршеринг 3 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1732 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
Wellink - wiProbe 6 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 648 1
Московская Биржа - Финуслуги 64 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
Linux OS 11447 1
Microsoft Windows 16814 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 943 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 330 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 1
ЭЛАР ЭларСкан 186 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 656 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
ЭЛАР Контекст 18 1
Шадаев Максут 1207 5
Богданов Александр 24 4
Кошкин Андрей 21 4
Матвеева Татьяна 110 4
Фишер Андрей 75 4
Козырев Алексей 328 4
Шаблыков Никита 29 4
Веригин Илья 38 4
Cычев Алексей 8 3
Похлебаев Александр 7 3
Сурков Антон 10 3
Паршина Татьяна 7 3
Зуев Игорь 10 3
Макашин Иван 3 3
Попов Сергей 164 3
Евраев Михаил 265 3
Иванов Андрей 61 3
Новиков Павел 113 3
Селиванов Дмитрий 52 3
Катамадзе Анна 132 3
Авербах Владимир 127 3
Новиков Андрей 34 3
Меденцев Константин 106 2
Воронин Павел 195 2
Буряков Кирилл 10 2
Тараторин Александр 58 2
Червяков Александр 3 2
Тукаева Ольга 2 2
Натрусов Артем 312 2
Аитов Тимур 197 2
Андрианов Павел 86 2
Фокин Валерий 49 2
Кузнецов Александр 159 2
Кирьянова Александра 168 1
Бурилов Андрей 117 1
Козак Николай 208 1
Медведев Владимир 2 1
Дорофеев Дмитрий 33 1
Копысов Виталий 64 1
Емельченков Сергей 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3558 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8506 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4460 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1069 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1768 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 628 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1296 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1904 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 2
Россия - СФО - Новосибирск 4847 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1673 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1761 2
Россия - УФО - Тюменская область 1354 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1298 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 568 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 142 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 137 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Фролово 10 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 33 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 70 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 24 1
Казахстан - Республика 6008 1
Европа 24910 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 1
Армения - Республика 2436 1
Россия - УФО - Свердловская область 1925 1
Индия - Bharat 5841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6463 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6525 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4406 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6550 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 42 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 702 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 2
Экономический эффект 1321 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 985 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 230 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15906 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8756 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
Паспорт - Паспортные данные 2823 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3133 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2793 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3286 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 587 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1232 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 276 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3445 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 414 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 360 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1000 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7022 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3709 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5714 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 949 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4961 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 3
CNews Инновация года - награда 155 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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