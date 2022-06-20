Индексная книга (каталог) CNews*
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Дубинин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 20
Дубинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
|Шадаев Максут 1207 5
|Богданов Александр 24 4
|Кошкин Андрей 21 4
|Матвеева Татьяна 110 4
|Фишер Андрей 75 4
|Козырев Алексей 328 4
|Шаблыков Никита 29 4
|Веригин Илья 38 4
|Cычев Алексей 8 3
|Похлебаев Александр 7 3
|Сурков Антон 10 3
|Паршина Татьяна 7 3
|Зуев Игорь 10 3
|Макашин Иван 3 3
|Попов Сергей 164 3
|Евраев Михаил 265 3
|Иванов Андрей 61 3
|Новиков Павел 113 3
|Селиванов Дмитрий 52 3
|Катамадзе Анна 132 3
|Авербах Владимир 127 3
|Новиков Андрей 34 3
|Меденцев Константин 106 2
|Воронин Павел 195 2
|Буряков Кирилл 10 2
|Тараторин Александр 58 2
|Червяков Александр 3 2
|Тукаева Ольга 2 2
|Натрусов Артем 312 2
|Аитов Тимур 197 2
|Андрианов Павел 86 2
|Фокин Валерий 49 2
|Кузнецов Александр 159 2
|Кирьянова Александра 168 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Козак Николай 208 1
|Медведев Владимир 2 1
|Дорофеев Дмитрий 33 1
|Копысов Виталий 64 1
|Емельченков Сергей 141 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 3
|CNews Инновация года - награда 155 2
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 104 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.