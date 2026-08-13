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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Оренбургская область Бузулук

Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук

СОБЫТИЯ


13.08.2026 В Оренбуржье «МегаФон» охватил 4G-сигналом десятки километров федеральной трассы 1
27.06.2025 «МегаФон»: молодежь Оренбуржья бьет рекорды по интернет-трафику 2
04.07.2024 Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России 1
03.07.2024 В Оренбуржье подготовили объекты связи к жаркой погоде 1
15.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области 1
18.01.2024 Жители сразу двух районов Бузулука получили новые скорости мобильного интернета 1
06.09.2023 «Мегафон» установил в «Бузулукском боре» умные камеры 1
16.05.2023 В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет 1
01.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет в Оренбуржье 1
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
02.03.2018 Tele2 добавила еще один регион на карту LTE 1
24.12.2015 МТС открыла салоны связи во всех районах Оренбуржья 1
25.05.2015 Банк «Русь» запустил сервисы денежных переводов и платежей по системе Contact 1
02.10.2014 МТС модернизировала сеть в Оренбургской области 2
24.06.2014 Softline обеспечила защиту данных «Оренбургкоммунэлектросети» 1
14.02.2014 МТС подвела итоги развития фиксированной сети в Оренбургской области 1
06.11.2013 Optima-WorkFlow внедрена в МФЦ г. Бузулук Оренбургской области 2
21.10.2013 В Оренбургской области выдадут тысячу УЭК 1
10.08.2012 «Ростелеком» обеспечил услугами связи нефтепромысловую компанию Schlumberger 2
05.09.2011 «Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100% 1
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
12.04.2010 Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа» 1
18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы» 1
21.11.2008 Сеть «Эльдорадо» выделила $3,6 млн. на открытие двух магазинов 2
15.08.2008 Бобры уничтожили стратегический кабель 1
15.05.2008 «Комстар-ОТС» расширяет емкость сети в Оренбургской области 1
24.10.2005 Dixis открыл первые магазины в Оренбурге 1
06.09.2004 "Оренбург GSM" запустила ММS-сервис 1
14.04.2003 МТС начинает работу в Оренбурге 1
14.04.2003 "Би Лайн" в Оренбурге: 150 тыс. абонентов 2
14.11.2000 Ericsson поставит оборудование для развертывания системы мобильной связи GSM в Оренбурге 1
31.07.2000 Оренбургский сотовый оператор "Оренсот" построит сети АМРS/DAMPS в Орске и Бузулуке 1

Публикаций - 34, упоминаний - 40

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10760 8
Ростелеком 10957 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3345 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Связьинформ 88 2
Промсвязьмонтаж 3 1
Samsung Electronics 11070 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5662 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Huawei 4677 1
Xiaomi - Сяоми 2236 1
Apple Inc 13165 1
Softline - Софтлайн 3746 1
Acronis - Акронис 489 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Acronis Foundation - Acronis Cyber Foundation 6 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 280 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Электросвязь 268 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
Новосибирский муниципальный банк - НМБ КБ 12 2
Международный аэропорт Тамбова (Донское) - ИАТА: TBW (внутренний ТМБ) – ИКАО: UUOT (УУОТ) 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8864 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 1
Альфа-Банк 1980 1
Visa International 1994 1
Ак Барс Банк 283 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 256 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Банк Оренбург - Русь - Оренбургский ипотечный коммерческий банк 6 1
Оренбургкоммунэлектросеть - ГУП коммунальных электрических сетей Оренбургской области 3 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1599 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5670 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22958 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4446 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9515 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10174 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16278 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26335 5
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4185 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 3
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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