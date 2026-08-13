Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Оренбургская область Бузулук
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 40
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 5
|Пикульников Никита 38 4
|Байгушев Владимир 17 2
|Фролов Сергей 36 2
|Байдалин Александр 2 1
|Ботнарь Павел 8 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Провоторов Александр 158 1
|Дубинин Александр 20 1
|Патока Андрей 110 1
|Медведев Владимир 2 1
|Лысов Анатолий 21 1
|Магдануров Гайдар 23 1
|Никифоров Дмитрий 15 1
|Кореш Виктор 83 1
|Клишин Виталий 16 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Лукаш Сергей 14 1
|Крымский Михаил 11 1
|Засинец Игорь 8 1
|Крупин Олег 1 1
|Соловьев Николай 2 1
|Семенова Людмила 1 1
|Латыпов Андрей 2 1
|Бесков Сергей 1 1
|Голиков Денис 3 1
|СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.