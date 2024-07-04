Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России

Tele2, российский оператор мобильной связи, оптимизировал сеть в транспортных хабах РФ. На фоне активного внутреннего туризма трафик на них показывает экспоненциальный рост: в аэропортах он вырос в первом полугодии 2024 г. на 27% год к году, на ж/д вокзалах – на 23%, в портах – на 26%. Это требует постоянных технических работ по поддержанию качества связи на должном уровне: установки новых базовых станций, агрегации несущих, довесов оборудования на уже существующие сайты и рефарминга частот в технологию LTE.

На фоне активного туристического трафика на Дальний Восток Tele2 модернизировала сеть на крупных транспортных объектах макрорегиона, в том числе в аэропорту Елизово. Оператор улучшил связь на автодороге, соединяющей Елизово и Петропавловск-Камчатский, и сделал покрытие бесшовным. В прошлом году Tele2 запустила сеть LTE в новом терминале аэропорта, что обеспечило стабильную связь на территории воздушной гавани. В Южно-Сахалинске Tele2 провела рефарминг диапазона 2100 МГц под LTE на базовых станциях в районе ж/д вокзала – это позволило увеличить скорость мобильного интернета и повысить надежность связи. Технические работы не миновали и морские хабы: Tele2 модернизировала оборудование в торговом порту Магадана, в результате чего выросла скорость мобильного интернета.

Масштабные технические работы затронули транспортные хабы Сибири. Tele2 запустила базовую станцию с распределенной антенно-фидерной сетью в новом терминале новосибирского аэропорта Толмачево. В этом году оператор планирует установить дополнительную БС для улучшения покрытия на перроне аэропорта. Оператор также установил новую базовую станцию на речном вокзале Барнаула. Tele2 сделала довесы оборудования в аэропортах Абакана (Республика Хакасия) и Кызыла (Республика Тыва), что позволило увеличить емкость сети.

В Москве Tele2 установила новую базовую станцию в аэропорту Шереметьево и сделала агрегацию несущих частот во Внукове, что позволило увеличить скорость мобильного интернета. Оператор также сделал довесы антенн в диапазоне LTE-800 на Ярославском и Павелецком вокзалах, LTE-2600 на Савеловском и Рижском вокзалах и LTE-2100 – на Ленинградском. Перераспределение частот позволило при меньшей установке оборудования разгрузить сеть и увеличить скорость мобильного интернета.

На Северо-Западе оптимизация сети проводилась в рамках работ по рефармингу частотного спектра. В результате компания ускорила мобильный интернет на Московском, Ладожском и Финляндском, Зеленогорском ж/д вокзалах, а также на вокзале «Новый Петергоф». Работы по переводу спектра в LTE-2100 также затронули аэропорт Пулково и морские хабы Ленинградской области – «Большой порт Санкт-Петербург», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», а также порты «Выборг», «Высоцк», «Приморск» в Выборге.

На Юге России на фоне прекращения авиасообщения Tele2 сосредоточилась на развитии сетей в портах и на ж/д вокзалах. Для улучшения покрытия оператор установил новые базовые станции и настроил оборудование на вокзалах Ростова-на-Дону, Ставрополя и Минеральных Вод. В результате донастройки оборудования Tele2 улучшила качество связи в порту Таганрога.

На Урале модернизация сети затронула ЯНАО, Республику Коми и Оренбургскую область. Tele2 оптимизировала сеть на транспортных объектах Сыктывкара. Оператор завершил рефарминг частот 2100 МГц под LTE вблизи трех ж/д вокзалов Оренбургской области: Бугурусланского, Бузулукского и Орского. В Орске компания улучшила покрытие сети и увеличила скорость мобильного интернета в результате рефарминга вблизи аэропорта и автомобильного пункта пропуска.

На Волге компания модернизировала сеть в аэропорту Кирова и довесила оборудование LTE на ж/д вокзалах Ульяновска и Йошкар-Олы. Оператор провел рефарминг частотного спектра под технологию LTE в аэропорту Самары на фоне 20-процентного роста трафика. Tele2 планирует провести рефарминг на транспортных объектах Казани и увеличить емкость на ж/д и речном вокзалах Нижнего Новгорода.

В Черноземье Tele2 модернизировала сеть за счет довесов и установила новые базовые станции на ж/д вокзалах Саранска и Липецка, а также в аэропорту, на ж/д и речном вокзале Пензы. В 2024 г. оператор планирует установить новые базовые станции на ж/д вокзале Воронежа, в аэропорту Тамбова и на автовокзале Липецка.