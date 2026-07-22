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Россия СЗФО Санкт-Петербург Выборгский район Приморск

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Исследование «Домклик»: сколько стоит снять загородный дом летом 2026 года 1
04.07.2024 Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России 1
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 1
23.03.2023 МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга 1
22.12.2022 «Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи 2
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
29.03.2011 Вышел электронный справочник «2ГИС» с картой Калининграда 1
16.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленинградской области 1
21.09.2009 Проведены топографо-геодезические изыскания для строительства железнодорожной ветки Лосево – Каменногорск 1
05.12.2007 «Транзас» поставит новую ЭКС лоцманам Швеции 1
21.12.2006 СЗТ построил ВОЛС 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
МегаФон 10690 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9498 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 429 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1458 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
InfiNet Wireless - Инфинет 64 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 248 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 10 1
Питерская группа связистов 441 1
Лентелефонстрой - Лентелефонстрой-УМ, ЛТС-УМ - Лентелефонстрой-СКС, ЛТС-СКС - Лентелефонстрой-СМУ, ЛТС-СМУ 16 1
ИТСЗ - Интегра-Телеком Северо-Запад 1 1
Гейзер-Телеком - Гейзер НПФ - Научно-производственная фирма 12 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 39 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 81 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 488 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 508 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Геокосмос 42 1
Пиларн ГУП 2 1
Выборгская целлюлоза - Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат 2 1
Международный аэропорт Тамбова (Донское) - ИАТА: TBW (внутренний ТМБ) – ИКАО: UUOT (УУОТ) 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3677 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9449 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26238 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7538 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29631 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4396 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11495 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6834 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5267 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5012 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7842 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 842 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8682 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1720 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9234 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3356 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9288 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4616 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11749 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 36 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1218 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3646 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 878 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 35 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5492 1
Пропускная способность - Bandwidth 1901 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1679 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5163 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 60 1
Google Android 15205 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 133 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3549 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5241 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Transas Navigator - Transas Navi-Planner - Транзас Navi-Harbour - Транзас Navi-Trainer - Transas Navi-Sailor ECDIS - Transas iSailor - Электронно-картографическая навигационная информационная система, ЭКНИС 15 1
Соловенчук Александр 155 1
Бакалов Владимир 13 1
Курилов Дмитрий 11 1
Симонов Сергей 10 1
Смирнов Роман 16 1
Сытник Андрей 25 1
Малыгин Игорь 1 1
Суслов Игорь 3 1
Козловский Александр 1 1
Скатин Андрей 4 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 12
Россия - РФ - Российская федерация 165492 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2839 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 156 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1465 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 3
Финляндия - Финляндская Республика 3693 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1662 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3334 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2520 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3565 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3168 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 2
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5446 1
Золотое кольцо России 69 1
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Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 8 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10846 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 1
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1132 1
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