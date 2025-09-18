Разделы

Автомагистраль А-181 Скандинавия Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 В Самаре к деловому сезону подготовили мобильную связь 1
23.03.2023 МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Автомагистраль А-181 и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9613 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13755 3
Ростелеком 10119 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3041 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9057 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 2
ГЛОНАСС АО 225 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 63 1
Ростех - РТ-Инвест 57 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 199 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 4
РЖД - Российские железные дороги 1970 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12547 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 691 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2885 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1397 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3082 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 346 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 9 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8979 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9143 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21580 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3870 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8501 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10448 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 173 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 2
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 5 2
DSRC - Dedicated Short Range Communications - Выделенная связь ближнего действия 12 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8660 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4262 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1766 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9538 2
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16797 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3084 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7162 1
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 153 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1118 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3199 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6037 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2037 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1480 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2246 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3982 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1579 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14404 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 793 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1175 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 613 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8029 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 504 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 2
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 24 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
Путин Владимир 3302 2
Ротенберг Игорь 37 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Иванов Олег 145 1
Сергеев Сергей 160 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Шадаев Максут 1102 1
Соловенчук Александр 123 1
Сытник Андрей 24 1
Горький Максим 18 1
Дитрих Евгений 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 7
Финляндия - Финляндская Республика 3643 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 5
Россия - РФ - Российская федерация 153257 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 4
Россия - ПФО - Самарская область 1419 3
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 80 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 3
Беларусь - Белоруссия 5952 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 203 3
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Бекасово 10 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1025 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1269 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 707 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1202 2
Россия - ДФО - Амурская область 811 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 712 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3298 2
Казахстан - Республика 5734 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3187 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2589 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 738 2
Россия - СЗФО - Псковская область 661 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 318 2
Норвегия - Королевство 1824 2
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1081 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1965 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1659 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 49 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 223 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1634 1
Россия - СФО - Республика Тыва 345 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 736 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 260 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4190 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2873 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1495 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4174 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2551 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5492 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 867 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 3 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 189 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7810 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2229 2
POI - points of interest 169 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2334 1
Аренда 2543 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4257 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5865 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6809 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 997 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1871 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 16 1
Автомагистраль А180 Нарва - М-11 Нарва - Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией (Евросоюз) 6 1
