Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автомагистраль А-181 Скандинавия Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией
УПОМИНАНИЯ
Автомагистраль А-181 и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 4
|РЖД - Российские железные дороги 1970 3
|РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 3
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 1
|Путин Владимир 3302 2
|Ротенберг Игорь 37 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Иванов Олег 145 1
|Сергеев Сергей 160 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Шадаев Максут 1102 1
|Соловенчук Александр 123 1
|Сытник Андрей 24 1
|Горький Максим 18 1
|Дитрих Евгений 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.