Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1

Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей 2

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1

Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 8

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 8

На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей 1

В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 2

WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1

ТТК внедрил посты автоматизированного контроля и диагностики подвижного состава на железной дороге 1

McConnell Dowell внедрила на своих объектах платформу интернета вещей Orange 1

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 2

Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 4

Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 4

Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 4

В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN 4

Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 2