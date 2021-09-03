Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LPWAN
Low-power Wide Area Networks
Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 206
LPWAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Игорь 35 10
|Ротенберг Аркадий 42 10
|Уткин Никита 24 7
|Кузяев Андрей 59 6
|Колесников Андрей 78 6
|Шипелов Андрей 21 6
|Иванов Олег 124 5
|Скворцов Сергей 8 4
|Замков Антон 7 4
|Путин Владимир 1826 3
|Носков Константин 201 3
|Повалко Александр 36 3
|Шалаев Антон 14 3
|Ажигиров Андрей 23 3
|Щетинин Владимир 13 3
|Ежов Василий 14 3
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Парменова Наталия 62 2
|Демьянова Елена 7 2
|Симакин Денис 6 2
|Ondet Olivier - Онде Оливье 4 2
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Назаров Александр 35 1
|Кравцов Роман 77 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Климарев Михаил 46 1
|Семенов Алексей 67 1
|Коробов Евгений 22 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Здаров Андрей 15 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 3
|Ведомости 259 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
|За Телеком - telegram-канал 37 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762670, в очереди разбора - 666358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762670, в очереди разбора - 666358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru