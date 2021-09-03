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LPWAN
Low-power Wide Area Networks
Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия


03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
29.04.2021 Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей 2
12.04.2021 «ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах 2
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 3
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 8
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 8
17.12.2020 На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей 1
08.12.2020 «Крок» усилила «Цифрового рабочего» 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 2
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке 1
12.08.2020 «ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М» 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
06.08.2020 ТТК внедрил посты автоматизированного контроля и диагностики подвижного состава на железной дороге 1
15.07.2020 McConnell Dowell внедрила на своих объектах платформу интернета вещей Orange 1
16.06.2020 «Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности 1
15.06.2020 «Яндекс.Облако» упрощает разработку решений на базе интернета вещей для российских компаний 1
19.05.2020 «ЭР-Телеком» предложил цифровые решения для противодействия COVID-19 2
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
22.04.2020 «Сибур» испытал новое оборудование для промышленного интернета вещей 1
02.04.2020 «Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 2
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 3
12.12.2019 Обновленная промышленная платформа «Цифровой рабочий» внесена в реестр отечественного ПО 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 4
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 4
28.11.2019 «ЭР-Телеком» внедрил решения в области интернета вещей в АПК «Красава» 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 7
11.11.2019 «Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии 1
07.11.2019 Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 4
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
04.10.2019 В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN 4
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 2
05.09.2019 «ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей 1
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов 2
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 4
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1

Публикаций - 96, упоминаний - 206

LPWAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 20
Ростех - Ростехнологии 2230 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 15
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 14
ГЛОНАСС АО 82 12
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 10
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 10
РТ-Инвест 37 8
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 7
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 6
Крок 1220 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
IBM 3544 5
Actility 5 5
Siemens AG - Сименс Россия 656 5
Telegram Group 702 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 4
Samsung Electronics 5677 4
Orange S.A. 450 4
Cisco Systems 2040 4
Dell EMC 2405 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
HP Inc. 2914 3
Oracle Corporation 3350 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Semtech 6 3
SAP CIS - САП СНГ 754 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
SAP SE 3215 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Sigfox 6 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 2
Microsoft Corporation 11095 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
VMware 1829 2
Hitachi 472 2
Citrix Systems 571 2
Fujitsu 741 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
РВК - Российская венчурная компания 476 5
Газпром нефть 382 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
АвтоВАЗ 119 4
Царицын капитал 22 4
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
Россети ПАО 168 3
ЗапСибНефтехим 19 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
РКС - Российские космические системы 100 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 2
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
ФосАгро 54 1
Мособлгаз 11 1
Велобайк 3 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Liebherr 34 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Уралхим ОХК АО 43 1
Carl Zeiss 179 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
UDR Inc 6 1
Tesla Motors 241 1
МТС банк 254 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
AliExpress 275 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 19
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Правительство РФ 2205 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Правительство Нижегородской области 28 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Администрация Президента РФ 268 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
Руссофт - Russoft 250 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 45
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 20
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 18
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 14
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 14
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5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 7
3G - Стандарт мобильной связи 3736 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 6
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 4
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 129 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
Big Data - Большие данные 1136 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 3
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
Умные платформы 499 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 5
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 5
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Крок - Цифровой рабочий 13 3
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 3
Google Android 10751 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Siemens MindSphere 22 2
Telegram - Мессенджер 80 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Apache HTTP Server 223 1
Linux OS 4260 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Apple Mac 1458 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1177 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Microsoft Outlook 645 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Apple iOS 5742 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Ротенберг Игорь 35 10
Ротенберг Аркадий 42 10
Уткин Никита 24 7
Кузяев Андрей 59 6
Колесников Андрей 78 6
Шипелов Андрей 21 6
Иванов Олег 124 5
Скворцов Сергей 8 4
Замков Антон 7 4
Путин Владимир 1826 3
Носков Константин 201 3
Повалко Александр 36 3
Шалаев Антон 14 3
Ажигиров Андрей 23 3
Щетинин Владимир 13 3
Ежов Василий 14 3
Сморгонский Анатолий 37 2
Парменова Наталия 62 2
Демьянова Елена 7 2
Симакин Денис 6 2
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 2
Смиркин Дмитрий 12 1
Щеголев Игорь 676 1
Рустамов Рустам 169 1
Акимов Максим 167 1
Соколов Алексей 121 1
Никифоров Николай 1126 1
Белоусов Андрей 53 1
Назаров Александр 35 1
Кравцов Роман 77 1
Гонтарев Павел 69 1
Соколов Дмитрий 45 1
Климарев Михаил 46 1
Семенов Алексей 67 1
Коробов Евгений 22 1
Володин Вячеслав 62 1
Шувалов Игорь 64 1
Здаров Андрей 15 1
Духовницкий Олег 91 1
Смирнова Оксана 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 5
Арктика 141 4
Россия - Пермь 739 4
Испания - Барселона 536 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
Россия - Челябинская область 658 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - Свердловская область 806 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Казахстан - Алматы 264 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Северная Америка 1413 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - Калужская область 572 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Земля - планета Солнечной системы 864 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Россия - Тюменская область 582 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Европа 3759 2
Россия - Выборг 72 2
Россия - Вологодская область 316 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Пензенская область 347 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 10
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Русский язык 983 1
Сельское хозяйство 12 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
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