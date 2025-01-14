В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками й спутниковой сети и наземных сетей, в том числе энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия (LPWAN), что подразумевает идентичность технических параметров абонентских средств потребителе

Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день продаж таких продуктов — первое января 2025 г,, дата окончания поддержки ПО — первое январ

Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN Приказом Росстандарта утверждена спецификация одного из основных протоколов беспроводной технологии для IoT – LoRaWAN. Национальный стандарт ГОСТ Р 71168-2023 «Информационные технологии. Интернет вещей. Спецификация LoRaWAN RU» вступает в силу 1 июля 2024 г., определяет применение технологии

В России легализовали протокол связи для интернета вещей Национальный стандарт Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей (Internet of Things, IoT). Наряду со стандартами NB-IoT и GSM это один из популярных протоколов беспроводной технологии, обеспечивающей связь между устройствами IoT,

В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей Long Range wide-area networks), представленная IBM и Semtech в 2015 г., – это реализация технологии LPWAN (Low-power Wide-area Network; «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»). На ф

«АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN промышленная партия базовых станций была произведена в форм-факторе USB. Миниатюрная базовая станция ATB-LW-USB-GATEWAY — это портативное устройство, предназначенное для локального развертывания сети LoRaWAN путем подключения к стационарным и мобильным персональным компьютерам через интерфейс USB (разъем подключения USB type C). Этот современный подход позволяет легко добавить возможности ш

ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN Компания ОКТРОН, российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, предлагает российскому потребителю промышленные датчики вибрации с поддержкой протокола LoRaWAN от китайского производителя Sumyoung Technology. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. Samyoung Technology – технологическая компания, основанная в 2012 г. группой инженеров, вер

«Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN етр ГК «Ростех») «Содис лаб» реализовала пилотный проект по внедрению системы мониторинга осадки строящегося технопарка Сбербанка в «Сколково» с использованием беспроводной технологии передачи данных LoRaWAN. Опытно-конструкторское подразделение ГК «Содис лаб» внедрило на стройплощадке технопарка Сбербанка систему автоматизированного сбора данных с использованием технологии беспроводной пер

Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей доступ к наиболее совершенному и гибкому на сегодняшний день протоколу сетей интернета вещей класса LPWAN для тех государственных заказчиков, которым значима отечественная сертификация использу

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей и голоса, необходимых для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий, а также сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN. На соответствующие цели в период до 2022 г. включительно будет потрачено ₽5,2 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽4,35 млрд, внебюджетные источники — ₽900 млн. Основной идеей

«Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех ведет разработку газосигнализаторов, передающих информацию об утечке газа в оперативные службы по протоколу интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). В случае аварийной ситуации оборудование автоматически перекроет подачу газа и передаст сигнал тревоги оперативным службам по беспроводным сетям. Техноло

Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN Международные эксперты признали российских проект стандарта интернета вещей, разработанный техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК, в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN – LoRaWAN RU. При этом стандарт учитывает требования российского рынка и отраслевых регуляторов. Представленный ранее проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Инфо

Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN Международные эксперты признали российских проект стандарта интернета вещей, разработанный техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК, в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN – LoRaWAN RU. При этом стандарт учитывает требования российского рынка и отраслевых регуляторов. Представленный ранее проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Инфо

В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN едрена система Omnicube.Building, разработанная компанией Неткьюб на основе инновационной технологи LPWAN стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология создана специально для

На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства Во сколько обойдется покрытие российских городов сетями LPWAN «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») подсчитал рас

«ЭР-телеком» развернет публичный Wi-Fi и сеть LoRaWAN в регионах нутым договоренностям, в указанных регионах «ЭР-телеком холдинг» планирует начать масштабное строительство точек Wi-Fi-доступа в общественных местах, а также развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для внедрения сервисов на основе промышленного интернета вещей (IIoT), включая флагманский проект «Умный регион». Помимо этого, планируется провести ряд мероприятий, направленных на раз

В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей а российского происхождения NB-Fi, в его основе лежит международная технология и протокол семейства LPWAN. Эта технология имеет международное признание и широко используется компаниями по всему

Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет ГКРЧ приняло компромиссное решение по судьбе стандарта LPWAN Минкомсвязи опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 24 декабря 2018 г. В нем комиссия внесла изменения в свое решение от 2007 г. о работе малом

Интернет вещей не будут переводить на российское оборудование, потому что его нет ГКРЧ не стали принимать решение о судьбу стандарта LPWAN Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не стала принимать решение относительно стандарта беспроводной связи LPWAN, который используется для передачи данных от устройств и

МТТ и «Русские башни» сообщили о строительстве сети интернета вещей в Москве МТТ, российский провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, и «Русские башни», независимый инфраструктурный оператор, подписали партнерский договор о сотрудничестве в сфере развития сети LoRaWAN на территории Москвы и Московской области. В рамках договора МТТ планирует использовать инфраструктурные объекты компании «Русские башни» для размещения своих базовых станций LoRaWAN

Программа для Путина. В России появится федеральная сеть интернета вещей на отечественном оборудовании в разделе «Информационная инфраструктура» теперь присутствует пункт о строительстве сети стандарта LPWAN. Технология LPWAN предназначена для передачи данных на большие расстояния с низк

Mail.Ru ворвалась на рынок промышленного «интернета вещей» орму для промышленного интернета вещей Tarantool IIoT с разработкой компании «Вавиот» — технологией LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). LPWAN — это протокол передачи данных на большие р