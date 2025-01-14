Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

LPWAN Low-power Wide Area Networks Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками

й спутниковой сети и наземных сетей, в том числе энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия (LPWAN), что подразумевает идентичность технических параметров абонентских средств потребителе
03.10.2024 Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день продаж таких продуктов — первое января 2025 г,, дата окончания поддержки ПО — первое январ
23.01.2024 Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN

Приказом Росстандарта утверждена спецификация одного из основных протоколов беспроводной технологии для IoT – LoRaWAN. Национальный стандарт ГОСТ Р 71168-2023 «Информационные технологии. Интернет вещей. Спецификация LoRaWAN RU» вступает в силу 1 июля 2024 г., определяет применение технологии

15.01.2024 В России легализовали протокол связи для интернета вещей

Национальный стандарт Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей (Internet of Things, IoT). Наряду со стандартами NB-IoT и GSM это один из популярных протоколов беспроводной технологии, обеспечивающей связь между устройствами IoT,
02.02.2023 В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей

Long Range wide-area networks), представленная IBM и Semtech в 2015 г., – это реализация технологии LPWAN (Low-power Wide-area Network; «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»). На ф
01.02.2023 «АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN

промышленная партия базовых станций была произведена в форм-факторе USB. Миниатюрная базовая станция ATB-LW-USB-GATEWAY — это портативное устройство, предназначенное для локального развертывания сети LoRaWAN путем подключения к стационарным и мобильным персональным компьютерам через интерфейс USB (разъем подключения USB type C). Этот современный подход позволяет легко добавить возможности ш
24.10.2022 ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN

Компания ОКТРОН, российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, предлагает российскому потребителю промышленные датчики вибрации с поддержкой протокола LoRaWAN от китайского производителя Sumyoung Technology. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. Samyoung Technology – технологическая компания, основанная в 2012 г. группой инженеров, вер
05.08.2021 «Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN

етр ГК «Ростех») «Содис лаб» реализовала пилотный проект по внедрению системы мониторинга осадки строящегося технопарка Сбербанка в «Сколково» с использованием беспроводной технологии передачи данных LoRaWAN. Опытно-конструкторское подразделение ГК «Содис лаб» внедрило на стройплощадке технопарка Сбербанка систему автоматизированного сбора данных с использованием технологии беспроводной пер
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей

доступ к наиболее совершенному и гибкому на сегодняшний день протоколу сетей интернета вещей класса LPWAN для тех государственных заказчиков, которым значима отечественная сертификация использу
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей

и голоса, необходимых для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий, а также сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN. На соответствующие цели в период до 2022 г. включительно будет потрачено ₽5,2 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽4,35 млрд, внебюджетные источники — ₽900 млн. Основной идеей
02.04.2020 «Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех ведет разработку газосигнализаторов, передающих информацию об утечке газа в оперативные службы по протоколу интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). В случае аварийной ситуации оборудование автоматически перекроет подачу газа и передаст сигнал тревоги оперативным службам по беспроводным сетям. Техноло
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN

Международные эксперты признали российских проект стандарта интернета вещей, разработанный техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК, в качестве полноценного протокола семейства LoRaWANLoRaWAN RU. При этом стандарт учитывает требования российского рынка и отраслевых регуляторов. Представленный ранее проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Инфо
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN

Международные эксперты признали российских проект стандарта интернета вещей, разработанный техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК, в качестве полноценного протокола семейства LoRaWANLoRaWAN RU. При этом стандарт учитывает требования российского рынка и отраслевых регуляторов. Представленный ранее проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Инфо
04.10.2019 В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN

едрена система Omnicube.Building, разработанная компанией Неткьюб на основе инновационной технологи LPWAN стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология создана специально для
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства

Во сколько обойдется покрытие российских городов сетями LPWAN «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») подсчитал рас
07.06.2019 «ЭР-телеком» развернет публичный Wi-Fi и сеть LoRaWAN в регионах

нутым договоренностям, в указанных регионах «ЭР-телеком холдинг» планирует начать масштабное строительство точек Wi-Fi-доступа в общественных местах, а также развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для внедрения сервисов на основе промышленного интернета вещей (IIoT), включая флагманский проект «Умный регион». Помимо этого, планируется провести ряд мероприятий, направленных на раз
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей

а российского происхождения NB-Fi, в его основе лежит международная технология и протокол семейства LPWAN. Эта технология имеет международное признание и широко используется компаниями по всему
21.01.2019 Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет

ГКРЧ приняло компромиссное решение по судьбе стандарта LPWAN Минкомсвязи опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 24 декабря 2018 г. В нем комиссия внесла изменения в свое решение от 2007 г. о работе малом
03.12.2018 Интернет вещей не будут переводить на российское оборудование, потому что его нет

ГКРЧ не стали принимать решение о судьбу стандарта LPWAN Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не стала принимать решение относительно стандарта беспроводной связи LPWAN, который используется для передачи данных от устройств и
15.08.2018 МТТ и «Русские башни» сообщили о строительстве сети интернета вещей в Москве

МТТ, российский провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, и «Русские башни», независимый инфраструктурный оператор, подписали партнерский договор о сотрудничестве в сфере развития сети LoRaWAN на территории Москвы и Московской области. В рамках договора МТТ планирует использовать инфраструктурные объекты компании «Русские башни» для размещения своих базовых станций LoRaWAN
05.09.2017 Программа для Путина. В России появится федеральная сеть интернета вещей на отечественном оборудовании

в разделе «Информационная инфраструктура» теперь присутствует пункт о строительстве сети стандарта LPWAN. Технология LPWAN предназначена для передачи данных на большие расстояния с низк
18.08.2017 Mail.Ru ворвалась на рынок промышленного «интернета вещей»

орму для промышленного интернета вещей Tarantool IIoT с разработкой компании «Вавиот» — технологией LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). LPWAN — это протокол передачи данных на большие р
24.03.2015 IBM и Semtech представили энергоэффективную сетевую технологию для интернета вещей

вленность, локализацию и позиционирование, а также снижение стоимости. С целью поддержки технологии LPWAN IBM, Semtech и другие компании также объявили о создании LoRa Alliance – новой организа

Публикаций - 184, упоминаний - 233

LPWAN и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 44
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Ростелеком 10948 28
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ГЛОНАСС АО 278 17
МегаФон 10742 16
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 15
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 13
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 12
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 11
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 10
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Ростех - РТ-Инвест 58 8
Semtech 18 8
Sigfox 13 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
SAP SE 5601 7
9594 7
Oracle Corporation 7074 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
Вега-Абсолют 7 6
Cisco Systems 5372 6
Huawei 4677 6
GoodWAN 8 6
Крок - Croc 1964 6
Telegram Group 2940 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 5
LoRa Alliance 5 5
Actility 5 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Samsung Electronics 11065 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
РВК - Российская венчурная компания 571 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Газпром нефть 725 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Царицын капитал 23 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ак Барс Банк 283 1
UDR Inc 10 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 19
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Администрация Курской области 28 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 151
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 79
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 65
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 45
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 117 44
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 44
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 36
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 25
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 25
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 24
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 21
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Умные платформы 1988 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 16
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 16
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 8
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 6
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 5
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 4
Depositphotos - фотобанк 405 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 4
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 4
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 4
Google Android 15244 4
Apple iPhone 6 4861 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 3
Softline - DeskWork 117 3
9-мм пистолет Макарова 7 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 3
Softline - WorkFlowSoft 64 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Уткин Никита 40 12
Ротенберг Игорь 37 11
Ротенберг Аркадий 52 11
Путин Владимир 3454 9
Кузяев Андрей 72 7
Ежов Василий 48 7
Шипелов Андрей 23 6
Шалаев Антон 26 6
Иванов Олег 153 6
Щетинин Владимир 15 5
Повалко Александр 36 4
Скворцов Сергей 16 4
Замков Антон 12 4
Ракович Дмитрий 8 4
Ажигиров Андрей 23 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Бурчилина Наталья 3 3
Полторак Дмитрий 8 3
Салин Антон 9 3
Носков Константин 241 3
Шадаев Максут 1210 3
Серебряникова Анна 77 2
Сморгонский Анатолий 44 2
Парменова Наталия 63 2
Салов Антон 38 2
Котов Владимир 8 2
Аполлонова Светлана 10 2
Демьянова Елена 9 2
Симакин Денис 6 2
Поскакухин Вадим 8 2
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 2
Синицын Андрей 2 2
Бакумено Андрей 2 2
Бакуменко Андрей 2 2
Шириков Вячеслав 3 2
Ратников Виктор 21 2
Старюк Павел 2 2
Ахмадишин Евгений 3 2
Одинец Семен 7 2
Акимов Максим 192 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Европа 24964 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Армения - Республика 2449 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Казахстан - Республика 6048 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 57
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 48
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Энергетика - Energy - Energetically 5855 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 16
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Экономический эффект 1342 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 7
Ведомости 1466 6
9to5Google 60 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 3
9to5Mac 70 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Росбалт ИА 60 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
IBM Research 111 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IoT Analytics 5 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 5 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
VMR - Verified Market Research 7 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Fortune Business Insights 32 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ИнЭС ГБУ СО - Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова 1 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 1
Брянский ГАУ - Брянский государственный аграрный университет 1 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще