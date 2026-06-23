Индексная книга (каталог) CNews*
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Шириков Вячеслав
СОБЫТИЯ
|23.06.2026
|Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР 1
|17.11.2021
|Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
|03.09.2021
|«Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Шириков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
|Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 1
|FreePik 1786 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2981 1
|Смирнов Алексей 267 1
|Реймер Денис 54 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Микешин Андрей 1 1
|Ивойлова Лариса 1 1
|Полторак Дмитрий 8 1
|Шмурьев Алексей 2 1
|Каруля Максим 2 1
|Ежов Василий 48 1
|Бондаренко Дмитрий 4 1
|Хамидуллин Алмаз 1 1
|Анпилогов Валентин 2 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Добровольский Павел 2 1
|Торбеев Сергей 3 1
|Бражник Игорь 1 1
|Плещеева Людмила 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164289 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47235 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.