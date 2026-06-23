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Шириков Вячеслав

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шириков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 940 2
LoRa Alliance 5 1
Semtech 18 1
Trialink - Триалинк ГК 13 1
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3423 1
Смартико 1 1
Вега-Абсолют 7 1
ВисатТел - Висат-Тел 5 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 179 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6411 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2621 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 115 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3383 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24101 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 397 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 361 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4331 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9157 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10690 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22709 1
Робототехника - Мехатроника 39 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2934 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3066 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13381 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 1
FreePik 1786 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
Google YouTube - Видеохостинг 2981 1
Смирнов Алексей 267 1
Реймер Денис 54 1
Брюквин Юрий 300 1
Щетинин Владимир 15 1
Бондарев Алексей 4 1
Микешин Андрей 1 1
Ивойлова Лариса 1 1
Полторак Дмитрий 8 1
Шмурьев Алексей 2 1
Каруля Максим 2 1
Ежов Василий 48 1
Бондаренко Дмитрий 4 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Кривицкий Игорь 1 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Добровольский Павел 2 1
Торбеев Сергей 3 1
Бражник Игорь 1 1
Плещеева Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164289 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47235 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3922 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 648 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57052 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1618 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 68 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2724 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12158 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8010 1
Рустелеком ТК 305 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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