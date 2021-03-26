Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росводоканал
УК Региональные объединенные системы Водоканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 66
Росводоканал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 252 1
|Путин Сергей 36 27
|Нуйкин Андрей 27 15
|Демидов Сергей 50 11
|Цыганов Вячеслав 54 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Сычев Артем 48 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Мусич Роман 16 9
|Гущин Александр 15 9
|Борисов Илья 26 9
|Соколов Алексей 121 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Горбатько Александр 90 9
|Палей Лев 31 9
|Чулков Олег 6 6
|Дилбарян Павел 14 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Яфясов Денис 14 4
|Чукарин Алексей 56 3
|Журавлёв Владимир 8 3
|Пьянченко Андрей 5 3
|Ермаков Дмитрий 4 3
|Варназов Лев 10 3
|Лысенко Юрий 17 3
|Матюхин Денис 4 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Шеховцов Юрий 33 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Стыщенко Иван 5 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769815, в очереди разбора - 673498.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769815, в очереди разбора - 673498.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru