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Росводоканал УК Региональные объединенные системы Водоканал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.11.2022
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«РТК-Солар» защищает «Росводоканал» от сетевых киберугроз и веб-атак
«РТК-Солар» организовала защиту каналов связи и более 20 веб-ресурсов группы компаний «Росводоканал» от киберугроз. Проект реализован на базе сервисов UTM и WAF платформы Solar MSS. Для 14 площадок «Росводоканала», расположенных в разных регионах страны, создана единая точка входа в интернет и разработаны общие политики безопасности. По оценке экспертов «РТК-Солар», сегодня вредоносное ПО
|01.02.2022
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Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»
Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8». Группа компаний «Росводоканал» – частный российский оператор инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Предприятия
|28.05.2020
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ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ?
онцу года. Это позволит ускорить процесс доведения средств, выделяемых отдельными предприятиями группы на новые проекты, до их непосредственных исполнителей. CNews: Каким был уровень ИТ-оснащенности «Росводоканала» 2,5 года назад? Сергей Путин: Это был разрозненный ИТ–блок. В компании не было выстроенной и понятной стратегии развития, информационная безопасность находилась, фактически, в за
|06.07.2017
|Ventra IT Solutions завершила ИТ-проект для «Росводоканала»
|04.08.2015
|«Росводоканал» выбрал видеосвязь от TrueConf
|22.03.2011
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«ВидеоПорт» создал корпоративную сеть видеосвязи «Росводоканала»
лицензию на использование в течение года программного сервера VideoPort VCS для проведения совещаний в режиме видеоконференций. Решение VideoPort VCS позволит сотрудникам региональных подразделений «Росводоканала» проводить групповые видеоконференции с участием до 50 представителей компании. Особенностью проекта по организации корпоративной сети видеосвязи «Росводоканала» стало реше
Росводоканал и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Сергей 73 22
|Демидов Сергей 129 10
|Нуйкин Андрей 50 10
|Дьяченко Валерий 96 9
|Путин Владимир 3454 9
|Аксаков Анатолий 163 9
|Петров Михаил 139 7
|Натрусов Артем 313 6
|Абакумов Евгений 227 6
|Белоусов Максим 109 6
|Гревцев Александр 31 6
|Заянц Илья 57 6
|Трофимова Людмила 50 5
|Каюмов Шамиль 53 5
|Прохорова Алла 66 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Халматов Максим 64 5
|Шипов Савва 102 5
|Бойко Елена 152 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Клепиков Алексей 121 5
|Сотин Денис 216 5
|Иванов Алексей 163 5
|Слышкин Василий 129 5
|Карпов Иван 79 5
|Семенихин Игорь 56 5
|Нестеров Алексей 175 5
|Савкин Владимир 40 5
|Степченков Максим 65 5
|Сыкулев Андрей 85 5
|Чикунов Андрей 17 5
|Онищенко Владислав 98 5
|Беляев Владислав 104 5
|Соловьев Алексей 97 5
|Васильев Владислав 59 5
|Мискевич Евгений 50 5
|Ямщиков Владимир 51 5
|Генкина Екатерина 43 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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