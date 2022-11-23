«РТК-Солар» организовала защиту каналов связи и более 20 веб-ресурсов группы компаний «Росводоканал» от киберугроз. Проект реализован на базе сервисов UTM и WAF платформы Solar MSS. Для 14 площадок « Росводоканала », расположенных в разных регионах страны, создана единая точка входа в интернет и разработаны общие политики безопасности. По оценке экспертов «РТК-Солар», сегодня вредоносное ПО

ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? онцу года. Это позволит ускорить процесс доведения средств, выделяемых отдельными предприятиями группы на новые проекты, до их непосредственных исполнителей. CNews: Каким был уровень ИТ-оснащенности «Росводоканала» 2,5 года назад? Сергей Путин: Это был разрозненный ИТ–блок. В компании не было выстроенной и понятной стратегии развития, информационная безопасность находилась, фактически, в за