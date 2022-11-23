Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Росводоканал УК Региональные объединенные системы Водоканал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.11.2022 «РТК-Солар» защищает «Росводоканал» от сетевых киберугроз и веб-атак

«РТК-Солар» организовала защиту каналов связи и более 20 веб-ресурсов группы компаний «Росводоканал» от киберугроз. Проект реализован на базе сервисов UTM и WAF платформы Solar MSS. Для 14 площадок «Росводоканала», расположенных в разных регионах страны, создана единая точка входа в интернет и разработаны общие политики безопасности. По оценке экспертов «РТК-Солар», сегодня вредоносное ПО

01.02.2022 Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»

Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8». Группа компаний «Росводоканал» – частный российский оператор инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Предприятия
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ?

онцу года. Это позволит ускорить процесс доведения средств, выделяемых отдельными предприятиями группы на новые проекты, до их непосредственных исполнителей. CNews: Каким был уровень ИТ-оснащенности «Росводоканала» 2,5 года назад? Сергей Путин: Это был разрозненный ИТ–блок. В компании не было выстроенной и понятной стратегии развития, информационная безопасность находилась, фактически, в за
06.07.2017 Ventra IT Solutions завершила ИТ-проект для «Росводоканала»
04.08.2015 «Росводоканал» выбрал видеосвязь от TrueConf
22.03.2011 «ВидеоПорт» создал корпоративную сеть видеосвязи «Росводоканала»

лицензию на использование в течение года программного сервера VideoPort VCS для проведения совещаний в режиме видеоконференций. Решение VideoPort VCS позволит сотрудникам региональных подразделений «Росводоканала» проводить групповые видеоконференции с участием до 50 представителей компании. Особенностью проекта по организации корпоративной сети видеосвязи «Росводоканала» стало реше

Публикаций - 54, упоминаний - 58

Росводоканал и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 29
9594 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Ростелеком 10948 7
Такском - Taxcom 256 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 6
Schneider Electric 614 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 5
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Rimini Street 77 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
Schneider Electric Secure Power 65 5
Центр2М - Center2М 67 5
Google LLC 12688 5
Ситилабс 44 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Oracle Corporation 7074 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 4
Microsoft Corporation 25775 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
VK - Mail.ru Group 3602 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Naumen - Наумен 752 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Почта России ПАО 2370 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 6
Казахмыс - Kazakhmys 52 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Ингосстрах СПАО 478 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
OKS Group 51 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 4
Абсолют Банк 249 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
Фаберлик - Faberlic 115 4
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс - IRB Family 17 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 5
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
1С:ERP Управление предприятием 841 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Naumen ITSM365 49 2
Архивный фонд РФ 115 2
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 17 2
Google Android 15243 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 206 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
DeviceLock DLP 82 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Путин Сергей 73 22
Демидов Сергей 129 10
Нуйкин Андрей 50 10
Дьяченко Валерий 96 9
Путин Владимир 3454 9
Аксаков Анатолий 163 9
Петров Михаил 139 7
Натрусов Артем 313 6
Абакумов Евгений 227 6
Белоусов Максим 109 6
Гревцев Александр 31 6
Заянц Илья 57 6
Трофимова Людмила 50 5
Каюмов Шамиль 53 5
Прохорова Алла 66 5
Шадаев Максут 1210 5
Чаркин Евгений 317 5
Богданов Кирилл 112 5
Халматов Максим 64 5
Шипов Савва 102 5
Бойко Елена 152 5
Урьяс Вадим 98 5
Клепиков Алексей 121 5
Сотин Денис 216 5
Иванов Алексей 163 5
Слышкин Василий 129 5
Карпов Иван 79 5
Семенихин Игорь 56 5
Нестеров Алексей 175 5
Савкин Владимир 40 5
Степченков Максим 65 5
Сыкулев Андрей 85 5
Чикунов Андрей 17 5
Онищенко Владислав 98 5
Беляев Владислав 104 5
Соловьев Алексей 97 5
Васильев Владислав 59 5
Мискевич Евгений 50 5
Ямщиков Владимир 51 5
Генкина Екатерина 43 5
Россия - РФ - Российская федерация 166164 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 7
Европа 24963 7
Европа Восточная 3138 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Украина 7928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Нидерланды 3745 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 5
Черкизон - Черкизовский рынок 178 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Экономический эффект 1342 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Moody's Investors Service 136 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
CNews AWARDS - награда 571 5
CNews Баттл 69 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще