SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП

SCADA «Симплайт» 5 подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro аботчик российской СУБД Postgres Pro, и «Симплайт» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17, 18 и SCADA «Симплайт» 5 версия 5. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. SCADA «Симплайт» 5 — российская SCADA, готовая к импортозамещению (включена в реестр отече

Подтверждена совместимость «АльтерОС» и SCADA-системы «Раскада» твах. Программный комплекс «Раскада» — российская система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), предназначенная для разработки программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП. Обесп

Positive Technologies подтвердила технологическую совместимость PT ISIM с российским ПО SCADA+ йчивости промышленных инфраструктур PT ISIM с российским ПО для систем промышленной автоматизации — SCADA+. Корректная работа решений при совместном использовании позволит владельцам объектов к

«Софтлайн Решения» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области внедрения платформы SCADA-R правления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения и масштабирования платформы SCADA-R – собственного продукта РАСУ. В рамках партнерства «Софтлайн Решения» обеспечит поставку и полный цикл внедрения платформы для создания автоматизированных систем технологического управл

SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО зработчик промышленного ПО, объявляют о завершении проекта по комплексному сопровождению разработки SCADA-системы «Каскад 4.0». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. В реализации проекта у

«Информзащита»: кибератаки на SCADA-системы выросли более чем на четверть Согласно исследованию «Информзащиты», в первом полугодии 2025 г. количество атак на SCADA-системы выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты о

Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра тр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ООО «СКАДА Плюс», разработчик отечественной SCADA-системы SCADA+, подписали дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики

Nexus SCADA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Нэксус-Тех» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17 и Nexus SCADA версия 1.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Nexus SCADA — отечественная платформа для автоматизации и диспетчеризации промышленных и гражданских объекто

Платформа SCADA «Лацерта» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro й Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, их сертифицированных редакций (версии 13, 14, 15, 16) и программной платформы АСУ ТП «Лацерта» (SCADA «Лацерта»). SCADA «Лацерта» — программная платформа, предназначенная для создания систем автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов. Она применяет

Операционные системы «Альт» совместимы со SCADA «Круг-2000» ность совместного функционирования операционных систем семейства «Альт» и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000», функционирующей в среде программного изделия Wine. Полученный серт

Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000» нии «Газинформсервис» и НПФ «Круг» подтвердили совместимость продуктов Ankey SIEM Next Generation и SCADA-системы «Круг-2000» версий 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1. По результатам испытаний, проведённ

Positive Technologies: PT ICS выявляет атаки на системы промышленной автоматизации под управлением Redkit SCADA ость выявления таких действий на производстве критична, от нее зависит, удастся ли остановить кибератаку на раннем этапе. Опыт расследований инцидентов Positive Technologies показывает, что во многих SCADA-системах внутренний злоумышленник или атакующий, который получил доступ к рабочей станции инженера, может легко устранить следы своей активности. Пакет экспертизы выявляет действия, котор

«Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама» «Техконсур» (входит в «Лигу Цифровой Экономики») создала для ООО «Кама», производителя мелованного картона и легкомелованной бумаги, единую платформу диспетчеризации процессов на основе отечественной SCADA-системы TRACE MODE 7. Решение обеспечивает мониторинг, сбор, обработку, отображение и архивирование информации о производственных объектах и позволяет управлять автономными системами пред

Белорусский программный комплекс SofIT-SCADA-Plus совместим с операционной системой Astra Linux Иннотех Солюшнс» укрепляют сотрудничество в области технологического и коммерческого партнерства и объявляют о достижении совместимости операционной системы Astra Linux и программного комплекса SofIT-SCADA-Plus. Это событие открывает новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии, стремящихся к модернизации и повышению эффективности производственных процессов. Об этом CNews сообщ

Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант» Компания «СКАДА Плюс», разработчик ПО SCADA+, и ГК Applite, разработчик ОС «Атлант», подтвердили полную совместимость и корректную работу программного стека. По результатам испытаний технологические партнеры подписали сертификат со

Заказчикам X-Com доступна российская SCADA на нативном коде X-Com заключила партнерское соглашение с компанией «Адастра», российским разработчиком программ реального времени для управления промышленным производством. В портфель решений X-Com вошла флагманская SCADA-система Trace Mode 7 для автоматизации технологических процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспетчеризации, учета ресурсов и автоматизации зданий. Trace Mode 7 – интегрированная многоплатфо

Разработанная в «Росатоме» программная платформа SCADA-R получила сертификат ФСТЭК Специализированная система верхнего уровня управления, цифровая платформа SCADA-R, разработанная отраслевым интегратором АСУ ТП, «Русатом Автоматизированные системы уп

НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП овели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных систем управления, сис

SCADA «КРУГ-2000» на российских операционных системах Компания «КРУГ» сообщает об официальном выходе SCADA «КРУГ-2000» новой версии 5.0 – средства для построения автоматизированных систем управл

SCADA «КРУГ-2000» работает на российских операционных системах Российская модульная интегрированная SCADA-система «КРУГ-2000» теперь работает на флагманских российских операционных системах Ast

УЭХК разработал универсальный программный пакет автоматизации технологических процессов для промышленных предприятий ского комбината (УЭХК, предприятие топливной компании «Росатома» ТВЭЛ, Новоуральск, Свердловская область) завершили разработку комплекса универсальных программ автоматизации технологических процессов SCADA 7Б+. Программа позволяет создавать автоматизированные системы контроля и управления технологическими объектами различного назначения в атомной, газовой, нефтяной, металлургической и други

PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE Industrial Security Incident Manager пакетом экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE 6 — SCADA-систему, разработанную компанией «Адастра». Обновление позволяет выявить неавторизованн

Компания «КРУГ» сообщает о выходе новой версии 4.4 SCADA КРУГ-2000 Модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000 российского производства — средство для построения автоматизированных

«Круг» разработала программный модуль для интеграции SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис» Компания «Круг» разработала специальный программный модуль, осуществляющий интеграцию SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис». АИИС «Элдис» относится к облачным системам учета энергоресурсов. Интеграция позволит объединить в одной системе преимущества облачных технологий с возможностям

«Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выводит на рынок SCADA-систему на основе промышленного интернета вещей. Решение обеспечивает мониторинг инжене

PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform лять несанкционированный запуск интегрированной среды разработки TRACE MODE для управления системой SCADA, нарушающий регламенты ИБ промышленных предприятий. Кроме того, добавленные в PT Sandbo

Positive Technologies обнаруживает атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE з PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) загружен второй пакет экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE. Об этом CNews сообщили представители компании. Это распространенная в индус

Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA дистрибьюторское соглашение на поставку решения компании-разработчика через партнерскую сеть. Rapid SCADA — это платформа для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом, который обесп

Эксперты Национального киберполигона помогли повысить защищенность отечественной SCADA-системы для энергетики «Скада-Нева» м уровень их защищенности. Сейчас, когда количество попыток атак на российские организации значительно возросло, эта тема особенно важна. Эксперты Национального киберполигона помогли нам сделать нашу SCADA-систему более защищенной от кибератак злоумышленников, и мы очень ценим это сотрудничество», — сказал Андрей Савельев, коммерческий директор НПФ «Энергосоюз». После получения информации о

«Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК Новосибирская ИТ-компания «Новософт» внедрила собственное программное обеспечение SCADA Nerpa на производстве Оренбургского молочного комбината. Решение позволяет оптимизировать технологические процессы, уменьшить количество издержек и организовывать ремонтные работы с помощ

Honeywell представила систему реального времени SCADA в виде защищенного сервиса сервиса Experion Elevate – системы реального времени для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Experion Elevate гарантирует предсказуемость затрат, простоту модернизации и постоянн

Positive Technologies обнаружила уязвимости в SCADA-системах GE Digital ной сессии. Слабо защищены пароли пользователей в таких продуктах General Electric, как Proficy HMI/SCADA iFIX 5.8 SIM 13, Proficy HMI/SCADA Cimplicity 9.0, Proficy Historian 6.0 и в их

Schneider Electric закрыла уязвимости в ПО для построения систем SCADA и HMI на критически важных объектах Компания Schneider Electric в начале апреля выпустила несколько обновлений и патчей, закрывающих уязвимости в программном обеспечении, которое используется для построения систем SCADA и HMI на атомных электростанциях, химических заводах и других критически важных объектах. Как сообщили CNews в пресс-службе форума PHDays 2015, под угрозой оказались InTouch Machine Editi

Vijeo Citect 7.30 позволяет перейти к объектно-ориентированной SCADA-системе й специалист в управлении электроэнергией, объявила о выпуске Vijeo Citect 7.30 — новой версии программного обеспечения для построения интегрированных систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) в промышленных системах автоматизации. Новая версия Vijeo Citect 7.30 позволяет оптимизировать качество и ускорить процесс настройки системы автоматизации предприятия. Кроме того, в ново

DSecRG обнаружил множественные уязвимости в контроллерах и SCADA-системах cRG) в поддержку проекта BaseCamp, посвященного исследованию уязвимостей в промышленных контроллерах, опубликовал отчет о множественных уязвимостях, обнаруженных специалистами центра в контроллерах и SCADA. В рамках проекта BaseCamp исследованию подверглись следующие промышленные контроллеры: General Electric D20ME, Koyo/Direct LOGIC H4-ES, Rockwell Automation/Allen-Bradley ControlLogix, Ro

SCADA PcVue будет наблюдать за ветровыми электростанциями Компания «Фиорд», официальный дистрибьютор ARC Informatique в России, информирует о том, что корпорация Iberdrola Renewables, второй по величине поставщик энергии в Северной Америке, выбрала SCADA систему PcVue для наблюдения за ветровыми электростанциями в США, вырабатывающими 3600 мегаватт энергии для более чем 35 независимых электростанций. Каждая из 2479 ветротурбин обеспечивае

7-Technologies выпустила новую версию SCADA IGSS V9 ленной автоматизации, всех типов пользователей и всех видов бюджета, выпустила новую версию системы SCADA IGSS V9. Интерактивная графическая SCADA система IGSS V9 является самой последне

«ИнСАТ» представил Master SCADA 3.3 Компания «ИнСАТ» объявила о выпуске новой версии одной из наиболее популярных на российском рынке SCADA систем – MasterSCADA. Развитие объектного подхода к разработке проектов автоматизации традиционно является приоритетным в новых продуктах компании. Так и в последней версии MasterSCADA су

Новый червь для Windows крадёт информацию из систем SCADA вязано, пояснили в Symantec. По информации компании, угроза содержит множество различных функций, которые в настоящее время исследуются. На данный момент известно, что червь может проникать в системы SCADA (система контроля над сбором и обработкой промышленной информации) и собирать информацию из них. Он может также собирать другую информацию, относящуюся к серверам и сетевым конфигурациям.