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SCADA Supervisory Control And Data Acquisition ПАК сбора данных и диспетчерского контроля АСУ ТП

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП
  • АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом

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16.06.2026 SCADA «Симплайт» 5 подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

аботчик российской СУБД Postgres Pro, и «Симплайт» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17, 18 и SCADA «Симплайт» 5 версия 5. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. SCADA «Симплайт» 5 — российская SCADA, готовая к импортозамещению (включена в реестр отече
24.04.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» и SCADA-системы «Раскада»

твах. Программный комплекс «Раскада» — российская система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), предназначенная для разработки программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП. Обесп
24.04.2026 Positive Technologies подтвердила технологическую совместимость PT ISIM с российским ПО SCADA+

йчивости промышленных инфраструктур PT ISIM с российским ПО для систем промышленной автоматизации — SCADA+. Корректная работа решений при совместном использовании позволит владельцам объектов к
14.04.2026 «Софтлайн Решения» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области внедрения платформы SCADA-R

правления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения и масштабирования платформы SCADA-R – собственного продукта РАСУ. В рамках партнерства «Софтлайн Решения» обеспечит поставку и полный цикл внедрения платформы для создания автоматизированных систем технологического управл
04.12.2025 SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО

зработчик промышленного ПО, объявляют о завершении проекта по комплексному сопровождению разработки SCADA-системы «Каскад 4.0». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. В реализации проекта у
25.07.2025 «Информзащита»: кибератаки на SCADA-системы выросли более чем на четверть

Согласно исследованию «Информзащиты», в первом полугодии 2025 г. количество атак на SCADA-системы выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты о
16.07.2025 Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра

тр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ООО «СКАДА Плюс», разработчик отечественной SCADA-системы SCADA+, подписали дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики
15.04.2025 Nexus SCADA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Нэксус-Тех» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17 и Nexus SCADA версия 1.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Nexus SCADA — отечественная платформа для автоматизации и диспетчеризации промышленных и гражданских объекто
26.03.2025 Платформа SCADA «Лацерта» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

й Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, их сертифицированных редакций (версии 13, 14, 15, 16) и программной платформы АСУ ТП «Лацерта» (SCADA «Лацерта»). SCADA «Лацерта» — программная платформа, предназначенная для создания систем автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов. Она применяет
14.01.2025 Операционные системы «Альт» совместимы со SCADA «Круг-2000»

ность совместного функционирования операционных систем семейства «Альт» и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000», функционирующей в среде программного изделия Wine. Полученный серт
24.12.2024 Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000»

нии «Газинформсервис» и НПФ «Круг» подтвердили совместимость продуктов Ankey SIEM Next Generation и SCADA-системы «Круг-2000» версий 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1. По результатам испытаний, проведённ
11.11.2024 Positive Technologies: PT ICS выявляет атаки на системы промышленной автоматизации под управлением Redkit SCADA

ость выявления таких действий на производстве критична, от нее зависит, удастся ли остановить кибератаку на раннем этапе. Опыт расследований инцидентов Positive Technologies показывает, что во многих SCADA-системах внутренний злоумышленник или атакующий, который получил доступ к рабочей станции инженера, может легко устранить следы своей активности. Пакет экспертизы выявляет действия, котор
29.08.2024 «Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама»

«Техконсур» (входит в «Лигу Цифровой Экономики») создала для ООО «Кама», производителя мелованного картона и легкомелованной бумаги, единую платформу диспетчеризации процессов на основе отечественной SCADA-системы TRACE MODE 7. Решение обеспечивает мониторинг, сбор, обработку, отображение и архивирование информации о производственных объектах и позволяет управлять автономными системами пред
08.08.2024 Белорусский программный комплекс SofIT-SCADA-Plus совместим с операционной системой Astra Linux

Иннотех Солюшнс» укрепляют сотрудничество в области технологического и коммерческого партнерства и объявляют о достижении совместимости операционной системы Astra Linux и программного комплекса SofIT-SCADA-Plus. Это событие открывает новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии, стремящихся к модернизации и повышению эффективности производственных процессов. Об этом CNews сообщ
07.08.2024 Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант»

Компания «СКАДА Плюс», разработчик ПО SCADA+, и ГК Applite, разработчик ОС «Атлант», подтвердили полную совместимость и корректную работу программного стека. По результатам испытаний технологические партнеры подписали сертификат со
18.12.2023 Заказчикам X-Com доступна российская SCADA на нативном коде

X-Com заключила партнерское соглашение с компанией «Адастра», российским разработчиком программ реального времени для управления промышленным производством. В портфель решений X-Com вошла флагманская SCADA-система Trace Mode 7 для автоматизации технологических процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспетчеризации, учета ресурсов и автоматизации зданий. Trace Mode 7 – интегрированная многоплатфо
14.11.2023 Разработанная в «Росатоме» программная платформа SCADA-R получила сертификат ФСТЭК

Специализированная система верхнего уровня управления, цифровая платформа SCADA-R, разработанная отраслевым интегратором АСУ ТП, «Русатом Автоматизированные системы уп
31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП

овели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных систем управления, сис
11.09.2023 SCADA «КРУГ-2000» на российских операционных системах

Компания «КРУГ» сообщает об официальном выходе SCADA «КРУГ-2000» новой версии 5.0 – средства для построения автоматизированных систем управл
14.08.2023 SCADA «КРУГ-2000» работает на российских операционных системах

Российская модульная интегрированная SCADA-система «КРУГ-2000» теперь работает на флагманских российских операционных системах Ast
17.04.2023 УЭХК разработал универсальный программный пакет автоматизации технологических процессов для промышленных предприятий

ского комбината (УЭХК, предприятие топливной компании «Росатома» ТВЭЛ, Новоуральск, Свердловская область) завершили разработку комплекса универсальных программ автоматизации технологических процессов SCADA 7Б+. Программа позволяет создавать автоматизированные системы контроля и управления технологическими объектами различного назначения в атомной, газовой, нефтяной, металлургической и други
13.04.2023 PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE

Industrial Security Incident Manager пакетом экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE 6 — SCADA-систему, разработанную компанией «Адастра». Обновление позволяет выявить неавторизованн
31.01.2023 Компания «КРУГ» сообщает о выходе новой версии 4.4 SCADA КРУГ-2000

Модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000 российского производства — средство для построения автоматизированных
31.01.2023 «Круг» разработала программный модуль для интеграции SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис»

Компания «Круг» разработала специальный программный модуль, осуществляющий интеграцию SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис». АИИС «Элдис» относится к облачным системам учета энергоресурсов. Интеграция позволит объединить в одной системе преимущества облачных технологий с возможностям
22.12.2022 «Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выводит на рынок SCADA-систему на основе промышленного интернета вещей. Решение обеспечивает мониторинг инжене
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform

лять несанкционированный запуск интегрированной среды разработки TRACE MODE для управления системой SCADA, нарушающий регламенты ИБ промышленных предприятий. Кроме того, добавленные в PT Sandbo
03.10.2022 Positive Technologies обнаруживает атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE

з PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) загружен второй пакет экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE. Об этом CNews сообщили представители компании. Это распространенная в индус
16.09.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA

дистрибьюторское соглашение на поставку решения компании-разработчика через партнерскую сеть. Rapid SCADA — это платформа для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом, который обесп
11.07.2022 Эксперты Национального киберполигона помогли повысить защищенность отечественной SCADA-системы для энергетики «Скада-Нева»

м уровень их защищенности. Сейчас, когда количество попыток атак на российские организации значительно возросло, эта тема особенно важна. Эксперты Национального киберполигона помогли нам сделать нашу SCADA-систему более защищенной от кибератак злоумышленников, и мы очень ценим это сотрудничество», — сказал Андрей Савельев, коммерческий директор НПФ «Энергосоюз». После получения информации о
25.02.2022 «Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК

Новосибирская ИТ-компания «Новософт» внедрила собственное программное обеспечение SCADA Nerpa на производстве Оренбургского молочного комбината. Решение позволяет оптимизировать технологические процессы, уменьшить количество издержек и организовывать ремонтные работы с помощ
05.07.2017 Honeywell представила систему реального времени SCADA в виде защищенного сервиса

сервиса Experion Elevate – системы реального времени для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Experion Elevate гарантирует предсказуемость затрат, простоту модернизации и постоянн
20.01.2017 Positive Technologies обнаружила уязвимости в SCADA-системах GE Digital

ной сессии. Слабо защищены пароли пользователей в таких продуктах General Electric, как Proficy HMI/SCADA iFIX 5.8 SIM 13, Proficy HMI/SCADA Cimplicity 9.0, Proficy Historian 6.0 и в их

16.04.2015 Schneider Electric закрыла уязвимости в ПО для построения систем SCADA и HMI на критически важных объектах

Компания Schneider Electric в начале апреля выпустила несколько обновлений и патчей, закрывающих уязвимости в программном обеспечении, которое используется для построения систем SCADA и HMI на атомных электростанциях, химических заводах и других критически важных объектах. Как сообщили CNews в пресс-службе форума PHDays 2015, под угрозой оказались InTouch Machine Editi
05.03.2013 Vijeo Citect 7.30 позволяет перейти к объектно-ориентированной SCADA-системе

й специалист в управлении электроэнергией, объявила о выпуске Vijeo Citect 7.30 — новой версии программного обеспечения для построения интегрированных систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) в промышленных системах автоматизации. Новая версия Vijeo Citect 7.30 позволяет оптимизировать качество и ускорить процесс настройки системы автоматизации предприятия. Кроме того, в ново
26.01.2012 DSecRG обнаружил множественные уязвимости в контроллерах и SCADA-системах

cRG) в поддержку проекта BaseCamp, посвященного исследованию уязвимостей в промышленных контроллерах, опубликовал отчет о множественных уязвимостях, обнаруженных специалистами центра в контроллерах и SCADA. В рамках проекта BaseCamp исследованию подверглись следующие промышленные контроллеры: General Electric D20ME, Koyo/Direct LOGIC H4-ES, Rockwell Automation/Allen-Bradley ControlLogix, Ro
24.12.2010 SCADA PcVue будет наблюдать за ветровыми электростанциями

Компания «Фиорд», официальный дистрибьютор ARC Informatique в России, информирует о том, что корпорация Iberdrola Renewables, второй по величине поставщик энергии в Северной Америке, выбрала SCADA систему PcVue для наблюдения за ветровыми электростанциями в США, вырабатывающими 3600 мегаватт энергии для более чем 35 независимых электростанций. Каждая из 2479 ветротурбин обеспечивае
17.11.2010 7-Technologies выпустила новую версию SCADA IGSS V9

ленной автоматизации, всех типов пользователей и всех видов бюджета, выпустила новую версию системы SCADA IGSS V9. Интерактивная графическая SCADA система IGSS V9 является самой последне
24.09.2010 «ИнСАТ» представил Master SCADA 3.3

Компания «ИнСАТ» объявила о выпуске новой версии одной из наиболее популярных на российском рынке SCADA систем – MasterSCADA. Развитие объектного подхода к разработке проектов автоматизации традиционно является приоритетным в новых продуктах компании. Так и в последней версии MasterSCADA су
05.08.2010 Новый червь для Windows крадёт информацию из систем SCADA

вязано, пояснили в Symantec. По информации компании, угроза содержит множество различных функций, которые в настоящее время исследуются. На данный момент известно, что червь может проникать в системы SCADA (система контроля над сбором и обработкой промышленной информации) и собирать информацию из них. Он может также собирать другую информацию, относящуюся к серверам и сетевым конфигурациям.
21.07.2010 США и Иран атаковал новый червь для SCADA-систем

распространении необычного компьютерного червя Win32/Stuxnet, атакующего программные решения класса SCADA, системы управления и контроля, используемые в промышленности. Почти 90% инфицированных

Публикаций - 506, упоминаний - 645

SCADA и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 48
Siemens AG - Siemens Group 2673 47
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 36
Schneider Electric 614 33
SAP SE 5601 30
9594 28
Oracle Corporation 7074 27
Microsoft Corporation 25775 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 19
Ростелеком 10948 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 16
Honeywell 309 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Cisco Systems 5372 14
AdAstra - АдАстра 17 13
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 11
Google LLC 12688 11
AMT Group - АМТ-Груп 365 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 9
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 9
Broadcom - VMware 2610 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
Газинформсервис - ГИС 496 8
IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 20 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Информзащита 941 8
АйТи 1519 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 7
РТСофт - RTSoft 100 7
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 7
Automiq - Атомик Софт 16 7
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 17 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Газпром ПАО 1493 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 8
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Газпром нефть 725 7
Экспотроника ВК 40 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Почта России ПАО 2370 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 4
Мосэнерго ПАО 132 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Открытые системы автоматизации АНО 1 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 269
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 205
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 195
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 190
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 156
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 137
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 114
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 98
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 90
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 81
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 77
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 72
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 65
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 65
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 55
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 53
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 48
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 48
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 47
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 46
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 45
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 44
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 43
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 196 42
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 42
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 41
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 37
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 32
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 72
Microsoft Windows 16882 41
Linux OS 11533 40
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 22
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 22
Microsoft Office 4170 17
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 16
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 16
Microsoft Windows 2000 8678 14
IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 36 14
AdAstra SCADA Trace Mode 14 12
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 12
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 10
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 10
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 9
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
Autodesk AutoCAD 376 9
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 28 8
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 8
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт - AggreGate 27 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 7
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO - SystemeFS 10 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 26 6
Automiq - Альфа платформа 15 6
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 11 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Карпов Илья 32 12
Гордейчик Сергей 25 7
Гольцов Александр 84 5
Даренский Дмитрий 24 5
Косынкин Илья 11 5
Дружинин Евгений 22 4
Шебулдаев Георгий 12 4
Челидзе Джимшер 44 4
Шадаев Максут 1210 4
Чаркин Евгений 317 4
Колесов Александр 63 4
Тоболь Богдан 5 3
Бобров Сергей 12 3
Кузнецов Андрей 115 3
Лукацкий Алексей 140 3
Волков Владимир 69 3
Подольный Вадим 8 3
Баранов Денис 24 3
Анзимиров Лев 3 3
Урусов Виктор 157 3
Каськов Валентин 24 3
Максимов Юрий 37 3
Большев Александр 4 3
Борушевский Денис 37 3
Душа Игорь 23 3
Никитин Виктор 19 3
Юнусов Тимур 7 3
Фролов Евгений 8 3
Махалин Тимур 28 3
Грицай Глеб 4 3
Микаллеф Ольга 8 3
Бузинов Роман 3 3
Путин Владимир 3454 3
Галушкин Олег 182 3
Путин Сергей 73 3
Глазков Александр 151 3
Абакумов Евгений 227 3
Нестеров Алексей 175 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Мельникова Алиса 100 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 317
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 59
Европа 24964 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 18
Казахстан - Республика 6048 14
Иран - Исламская Республика Иран 1155 12
Индия - Bharat 5870 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Украина 7928 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Израиль 2856 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Америка - Американский регион 2206 6
Канада 5082 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Европа Восточная 3138 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Уран - планета Солнечной системы 550 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 114
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 88
Энергетика - Energy - Energetically 5855 84
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 67
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 56
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 55
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 33
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 29
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 26
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 26
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 21
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
Экономический эффект 1342 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
N+1 - Издание 188 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 4
Positive Technologies - Positive Research 10 3
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
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BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
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Piccard - Пикард 5 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 1
Государственный Русский музей 52 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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