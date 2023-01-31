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«Круг» разработала программный модуль для интеграции SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис»

Компания «Круг» разработала специальный программный модуль, осуществляющий интеграцию SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис».

АИИС «Элдис» относится к облачным системам учета энергоресурсов. Интеграция позволит объединить в одной системе преимущества облачных технологий с возможностями систем коммерческого и технического учета энергоресурсов, базирующихся на SCADA «Круг-2000».

Модуль предназначен для информационного обмена между SCADA «Круг-2000» и АИИС «Элдис» (REST-клиент для системы Eldis24). Для работы модуля необходима установленная SCADA «Круг-2000» версии 4.3 и выше.

SCADA Круг-2000 является импортозамещающим продуктом. Внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ под номером 541.

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