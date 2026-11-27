«Софтлайн» настоял на привлечении госорганов к спору с бывшим владельцем Bell Integrator, который недополучил $15 млн за свою компанию. Также «Софтлайн» хочет привлечь к данному спору свою аффилированную структуру из ОАЭ. Истец считает, что таким образом «Софтлайн» затягивает процесс.

Экс-владельцы Bell Integrator судятся с «Софтлайном»

Арбитражный суд Москвы провел предварительное заседание по иску компании Champion Group (бывший владелец группы ИТ-компаний Bell Integrator) к «Софтлайну».

Заседание началось с опозданием на три часа. Это время представители сторон вынуждены были находится в тесном коридоре суда. Особенно непросто пришлось представителям истца: команда юристов Champion Group основательно подготовились к процессу и собрали целый «баул» документов, вместе с они стояли в коридоре.

Сделка по покупке 99,9% долей в компаниях группы Bell Integrator состоялась в марте 2023 г.

Согласно отчету «Софтлайна» за соответствующий период, сумма сделки в рублевом эквиваленте должна была составить 5,87 млрд руб.

Сгенерировано ИИ «Софтлайн» заявляет, что не против рассчитаться по покупке Bell Integrator, но не может этого сделать из-за требований Указа Президента России о порядке исполнения обязательств перед кредиторами из недружественных стран

Из этой суммы 4,34 млрд руб. были выплачены в момент совершения сделки. Еще 726 млн руб. являются отложенным вознаграждением и 807 млн руб. – условным вознаграждением, привязанным к результатам работы Bell Integrator. При этом суммы в договоре номинировались в долларах США.

Как сообщили в ходе судебного заседания представители Champion Group, всего по договору «Софтлайн» выплатил $59,6 млн. Но не был выплачен отложенный платеж в размере $8,3 млн и условное вознаграждение в размере $5,8 млн.

В связи с этим Champion Group просит взыскать с «Софтлайн» задолженность в размере $15 млн, а также предусмотренную договором купли-продажи неустойку в размере 15% годовых с указанных суммы и проценты за использование чужих денежных средств.

Средства должны быть взысканы в рублевом эквиваленте, который на момент подачи иск составлял 1,17 млрд руб. без учета процентов.

Продавец компания Champion Group зарегистрирована в Сент-Китс и Невис. Она принадлежит российскому бизнесмену Андрею Коробицину.

Формально покупателем выступала компания Nillta Soft Computing Trading (Nillta) из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Поручителями по сделке выступили «Софтлайн» и кипрский оффшор SGI. Договоры с ними предусматривали возможность рассмотрения споров по российскому и по английскому праву соответственно. По мнению Champion Group, Nilta и SGI являются «дочками» «Софтлайна».

Почему «Софтлайн» не расплатился за Bell Integrator

В начале судебного заседания представитель «Софтлайна» заявил ходатайство об оставлении данного иска без рассмотрения. Представитель «Софтлайна» пояснил, что компания не отказывается завершать расчеты с продавцами Bell Integrator, но не смогла этого сделать из-за требований Указа Президента России Владимира Путин от мая 2022 г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (Указ №95).

Согласно данному документу, расчеты с кредиторами из «недружественных стран» возможны лишь путем перечисления средств на специальные счета типа «С», движения по которым ограничены. Также расчеты возможны в случае получения разрешения от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций или Центробанка.

Представитель «Софтлайна» пояснил, что у компании появились сомнения в наличии у владельца Champion Group гражданства «недружественного государства». До этого издание «Лента.ру» писало, что «Софтлайн» подозревает Коробицына в получение второго гражданства США.

«Софтлайн» попросил Champinat Group представить соответствующие документы, но не получил ответа. После получения досудебной претензии от Champion Group «Софтлайн» предложил Champion Group три варианта разрешения ситуации: выплата в рублях; получение разрешения регулятора на выплату в иностранной валюте; перечисление средств на счет типа «С».

Ответа «Софтлайн» не получил. Вместо этого Champinat Group обратился в суд. Причем, как отметил представитель «Софтлайна», в досудебной претензии Champion Group содержалось требование о перечислении денежных средств на счет в долларах США в Bank of America, а в иске компании говорится о перечислении денежных средств в рублях. Представитель «Софтлайна» полагает, что Champion Group не исполнила требование закона о досудебном урегулировании спора.

Представитель Champion Group возразила: «Софтлайн» не исполнил требования досудебной претензии, при этом компания не отрицает факт наличия задолженности.

По ее мнению, в досудебной претензии должны быть указаны факты существования обязательства, а остальные детали должны разрешаться в судебном порядке. Судья Марина Шуваева с этим согласилась и, отклонив ходатайство «Софтлайна», перешла к рассмотрению дела по существу.

В кулуарах суда представитель Champion Group пояснила CNews, что досудебная претензия направлялась в долларах США, так как это было предусмотрено договором купли-продажи Bell Integrator. Однако иск необходимо подавать в рублях, так как в противном случае судебные приставы не смогут исполнить соответствующее решение.

Является ли Сент-Китс и Невис «дружественной» юрисдикцией

При рассмотрении дела по существу представитель Chmapinat Group обозначила свою позицию. По ее мнению, у «Софтлайна» нет оснований не выплачивать задолженность по сделки с Bell Integrator: Сент-Китс и Невис не относится к перечню «недружественных юрисдикций», Андрей Коробицын является российским бизнесменом, а «Софтлайн» еще в 2026 г. осуществлял платежи по данной сделке и «не боялся нарушить закон».

Договор о покупке Bell Integrator не предусматривал конкретного расчетного счета для получения денежных средств, но предусматривал возможность продавца получать деньги на счета в США, Великобритании, ОАЭ и пр.

Что касается «антисанкционного законодательства», то по мнению представителя Champion Group, оно к данному делу вообще не применимо. Представитель истца считает, что Указ №95 относится к финансовым инструментам – например, акциям и банковским счетам, тогда как в данной деле речь идет о договоре поручительства.

Представитель «Софтлайн» возразил: Сент-Китс и Невис известна как юрисдикция, где регистрируются компании, ведущие реальную деятельность в других странах (оффшор). Указ же №95 требует учитывать реальную территорию деятельности кредитора.

Представитель «Софтлайна» также обратил внимание, что суд не вправе определять порядок исполнения Указа №95: согласно разъяснениям Верховного суда, такого рода судебные решения будут отменены.

«Софтлайну» хочет привлечь к делу свою зарубежную «дочку»

Следом представитель «Софтлайна» заявил ходатайство о привлечении к делу формального покупателя Bell Integrator – компании Nilta. «Софтлайн» представил суду выписку о Nilta из реестра компаний ОАЭ. Также представитель «Софтлайна» отметил, что ОАЭ присоединились к Гаагской конвенции от 1965 г. о порядке вручения за границей судебных и внесудебных документов, которая определяет порядок извещения судом стороны судебного разбирательства из иностранного государства.

Представитель Champion Group возразил против удовлетворения данного ходатайства. Во-первых, по его сведениям, ОАЭ не присоединились к Гаагской конвенции. Судья Шуваева также усомнилась в данном тезисе «Софтлайна». Отметим, что согласно информации на сайте Министерства юстиции Белоруссии, ОАЭ действительно не является участником данной конвенции. Также Champion Group обвинил «Софтлайн» в попытке затянуть процесс.

Далее представитель Champion Group добавил, что договор о купле-продаже Bell Integrator предполагал возможность консолидации всех споров в рамках одного дела, в связи с тем необходимость привлечения к суду Nilta отсутствует. Также в договоре было сказано, что стороной для направления уведомления в пользу Nilta является сотрудник «Софтлайна» Максим Русских. Наконец, Nilta является (по мнению Champion Group) 100% «дочкой» «Софтлайна».

Согласно разъяснениям Верховного суда, уведомление в адрес материнской компании можно считать уведомлением в адрес ее «дочки». А если «Софтлайн» считает необходимым уведомить Nilta, он должен делать это самостоятельно. «Если «Софтлайн» за четыре месяца с момента подачи иска не уведомил свою 100% «дочку», значит, они просто затягивают процесс», - заявил представитель Champion Group.

Представитель «Софтлайна» возразил: согласно выписке из реестра ОАЭ, формальный владелец Nilta – не сам «Софтлайн», а физическое лицо Надежда Разуваева. При этом у «Софтлайна» есть право выкупа данной компании.

Отметим, что значительная часть «дочек» «Софтлайна» формально оформлена на сотрудников компании. При этом «Софтлайн» имеет опцион на их выкуп и учитывает показатели этих компаний в своей консолидированной отчетности.

Привлечение регуляторов к рассмотрению спора

Судья Шуваева оставила данное ходатайство открытым для дальнейшего рассмотрения. Следом «Софтлайн» заявил ходатайство о привлечении к делу в качестве третьих лиц Росфинмониторинга, Центробанка и Министерства финансов. Представитель Champion Group возразил: это также затянет рассмотрение иска, что наносит ущерб истцу.

Судья Шуваева удовлетворил данное ходатайство. Следом представитель «Софтлайна» заявил новое ходатайство – о повторном проведении предварительного судебного рассмотрения в связи с привлечением к делу третьих лиц. Таково, по его мнению, требование АПК (Арбитражно-процессуального кодекса).

Представитель Champion Group выступил против. Судья Шуваева перенесла рассмотрение дела на 15 февраля 2027 г. Представитель Champion Group выразила сожаление в связи со столь поздним переносом, но судья пояснила, что более ранних дат нет.

Чем известна Bell Integrator

Bell Integrator специализируется на заказной разработке, тестированию качества ПО и приложений, а также услуг по обслуживанию и технической поддержке ПО. Компания была создана в 2003 г. Помимо России, компания имеет «дочку» в Белоруссии. В настоящее время Bell Integrator входят в состав группы «Фабрика ПО» (FabricaOneAi), принадлежащей «Софтлайну».