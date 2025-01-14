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Круг НПФ Круг-2000 ПТК ПАК SCADA



14.01.2025 Операционные системы «Альт» совместимы со SCADA «Круг-2000» 2
24.12.2024 Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000» 1
18.09.2024 Теплосети Сызрани переходят на отечественную операционную систему 4
16.01.2024 Продолжается цифровизация водоканала города Энгельса 1
16.01.2024 Автоматизирован техпроцесс реакторов предприятия «Щелково Агрохим» 4
31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП 1
24.10.2023 Завершено внедрение полномасштабной системы автоматизации солезавода «Варница» в Калининградской области 4
11.09.2023 SCADA «КРУГ-2000» на российских операционных системах 2
21.08.2023 Цифровой тренажер компании КРУГ обучает персонал котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ 2
14.08.2023 SCADA «КРУГ-2000» работает на российских операционных системах 3
31.07.2023 «Круг» автоматизирует погрузку угля ЦОФ «Сибирь» 3
24.07.2023 Автоматизирован новый энергоблок Кармановской ГРЭС 3
17.07.2023 Внедрена АСУ ТП битумной установки Киришского НПЗ 4
19.06.2023 «Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3 3
24.04.2023 «Круг» завершила техперевооружение АИИС объединенного водоподготовительного комплекса Саранской ТЭЦ-2 2
27.02.2023 «Круг» участвует в техперевооружении энергоблоков Кармановской ГРЭС 2
07.02.2023 Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2 2
31.01.2023 Компания «КРУГ» сообщает о выходе новой версии 4.4 SCADA КРУГ-2000 2
31.01.2023 Модернизация АСУ ТП парка смешения топлив Киришского НПЗ 2
31.01.2023 «Круг» разработала программный модуль для интеграции SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис» 2

Публикаций - 20, упоминаний - 49

Круг НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Круг НПФ 15 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Элдис 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
ТехноКонсоль 2 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 3
БГК - Башкирская генерирующая компания - БашРТС - Башкирские распределительные тепловые сети - Башэнерготранс 5 3
Сургутнефтегаз - КИНЕФ - Киришинефтеоргсинтез - Киришский НПЗ - Киришиавтосервис 4 2
Т Плюс ПАО - Саранская ТЭЦ-2 3 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Газпром ПАО 1342 1
Щёлково Агрохим 2 1
Газпром нефтехим Салават - НСТЭЦ - Ново-Салаватская ТЭЦ 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 15
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
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HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 79 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
AMT Group - InfoDiode АПК 58 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Linux OS 9936 1
Молчанов Борис 11 1
Угреватов Александр 1 1
Прокопов Олег 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 13
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 114 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 8
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 188 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 54 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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