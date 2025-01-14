Круг НПФ Круг-2000 ПТК ПАК SCADA
Круг НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Круг НПФ 15 8
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
|Элдис 4 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
|AMT Group - АМТ-Груп 351 1
|ТехноКонсоль 2 1
|Газинформсервис - ГИС 272 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Молчанов Борис 11 1
|Угреватов Александр 1 1
|Прокопов Олег 1 1
|Филь Александр 1 1
|Ким Никита 1 1
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