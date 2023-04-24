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«Круг» завершила техперевооружение АИИС объединенного водоподготовительного комплекса Саранской ТЭЦ-2

Компания «Круг» завершила работы по техническому перевооружению автоматизированной информационно-измерительной системы объединенного водоподготовительного комплекса (АИИС ОВК) Саранской ТЭЦ-2.

Саранская ТЭЦ-2 (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Центральной, Северо-западной и Северо-восточной частей города.

АИИС ОВК Саранской ТЭЦ-2 функционирует на базе программно-аппаратного (программно-технического) комплекса «Круг-2000» (ПАК ПТК «Круг-2000»).

Выполнены работы по переоборудованию существующих шкафов управления с установкой новых контроллеров DevLink-C1000 и модулей ввода/вывода DevLink-A10 из состава ПАК ПТК «Круг-2000». Контроллерное оборудование функционирует под управлением системы реального времени контроллера (СРВК) разработки НПФ «Круг».

Два АРМ операторов с установленной SCADA «Круг-2000» выполняют функции сбора, обработки, визуализации и архивирования данных с датчиков нижнего уровня, а также функции управления исполнительными механизмами и насосными агрегатами. АРМ инженера обеспечивает контроль и корректировку программного обеспечения контроллеров и АРМ операторов.

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Бизнес-коммуникации

Работы выполнялись планомерно с разбитием на этапы в течение трех лет без остановки технологического процесса водоподготовки ТЭЦ.

Компания «Круг» ведет работы на объектах Саранской ТЭЦ-2 с 1999 г. За это время совместно со специалистами НПФ «Круг» последовательно проводится реконструкция и модернизация средств автоматизации технологических процессов основного оборудования.

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