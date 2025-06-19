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Т Плюс ПАО КЭС-Холдинг Комплексные энергетические системы
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 198 дел, на cумму 119 839 498 016 ₽*
СОБЫТИЯ
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|19.06.2025
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«Т Плюс» и VK намерены объединить усилия по развитию информационных технологий
Группа «Т Плюс» и VK начали стратегическое сотрудничество в области разработки ИТ-решений и тиражирования готовых цифровых продуктов. Соглашение подписано главой энергетического холдинга Павлом Сниккар
|04.06.2025
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«Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
«Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 ию
|03.06.2025
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«Т Плюс» и Arenadata договорились о стратегическом партнерстве
задач инновационного развития и поиск новых точек роста – основные направления сотрудничества ПАО «Т Плюс» и ООО «Аренадата Софтвер». Соответствующее соглашение подписали заместитель генеральн
|30.05.2024
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ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале
ПАО «Т Плюс», крупнейшая частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, и системный
|24.10.2023
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«Т плюс» начала использовать искусственный интеллект для предотвращения инцидентов на ТЭЦ
Компания «Т плюс» развернула систему предиктивной аналитики в 7 филиалах, расположенных в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, на базе российской цифровой платформы для управления пр
|09.10.2023
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«Т плюс» роботизировала финансовые и бухгалтерские операции
ПАО «Т плюс», компания в сфере теплоэнергетики, внедряет отечественную систему программной роботиз
|27.01.2023
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Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России
Техподдержка HPE для «Т плюс» Как выяснил CNews, на тендере «Т плюс» на техподдержку железа» и ПО американск
|28.12.2022
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Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России
Техподдержка HPE в «Т плюс» Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнерг
|31.08.2022
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«Омега cофт» разработала систему функционального мониторинга для энергетической компании «Т плюс»
«Омега cофт» реализовала для группы «Т плюс», российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, проект по разработке функционального мониторинга 32 информационных систем, распределенных по региона
|25.08.2022
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Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022
огиям, банка «Уралсиб» Константин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банка «Ренессанс кредит»Денис Сотин; директор по цифровизации и ИТ компании «Т-плюс» Борис Макевнин; директор по ИТ Эс-би-ай банка Ярослав Медокс; директор департамента развития банковских технологий Абсолют банка Михаил Епихин; директор по ИТ трансформации УК «Ингостра
|06.07.2022
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Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений
удут реализованы в ближайшем будущем CNews: В первом квартале года произошли глобальные изменения, которые затронули все отрасли экономики. Как была скорректирована стратегия по цифровизации бизнеса «Т Плюс»? Какие решения приняли вы, как директор по цифровизации и информационным технологиям, для адаптации ИТ-блока компании? Борис Макевнин: Важно понимать, что цифровизация или цифровая тран
|18.02.2022
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Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации
«Компания Т Плюс давно встала на путь цифровизации» CNews: Как меняется ИТ в электроэнергетике? Игорь Я
|17.01.2022
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«Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA
«Т плюс», российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP Intelligent Robotic Process
|18.10.2021
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«Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP
Группа «Т плюс» разработала системных роботов для выполнения рутинных операций на платформе SAP Intelligent Robotic Process Automation. Они выполняют ежедневные операции в части централизованной бухгал
|07.05.2019
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«Т Плюс» автоматизировала работу с доверенностями на базе Directum
Группа «Т Плюс» автоматизировала работу с доверенностями на базе системы Directum. Группа «Т Плюс» — российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В активе
|08.02.2019
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«Т плюс» и «Инфопро» модернизируют систему учета ТЭП на электростанциях Самарского филиала
«Т плюс» и группа компаний «Инфопро» приступили к техническому перевооружению системы учета и расчета технико-экономических показателей (ТЭП) на электростанциях Самарского филиала: Самарской, То
|07.06.2017
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«Т Плюс» стала партнером фонда «Сколково»
Фонд «Сколково», группа «Т Плюс» и «ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали вице-президент, ис
|01.06.2017
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«Т Плюс» и «1С» договорились о сотрудничестве в области развития отраслевых ИС
Компания «Т Плюс» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания и тиражирования отраслевых информационных систем для предприятий группы «Т Плюс» на платформе «1
|02.10.2015
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«Ростелеком» реализовал проект комплексной телефонизации для энергетической компании «Т Плюс»
«Ростелеком» телефонизировал новый офис филиала «Удмуртский» компании «Т Плюс» с предоставлением клиенту 150 прямых городских номеров. Для оказания услуг телефонной связи компанией был выполнен комплекс строительно-монтажных работ: организована оптическая сеть, пр
|09.09.2015
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«Акелон» внедрил ECM-систему Directum в «Т Плюс»
лон», генеральный партнер Directum, объявила о завершении проекта внедрения ECM-системы в компании «Т Плюс». Сотрудники организации отмечают ускорение документооборота и повышение прозрачности
|13.05.2014
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«КЭС-Холдинг» внедрил систему мониторинга производительности 1C с помощью Gilev.Ru
й для решения особо сложных задач и проектов) внедрила систему мониторинга производительности 1C в «КЭС-Холдинге» («Комплексные энергетические системы») — российской частной компании, работающе
|31.10.2012
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«КЭС-Холдинг» сократил операционные затраты на 2012 г. с помощью Abbyy FlexiCapture
y сообщила о расширении проекта внедрения решения для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture в «КЭС-Холдинге» (ЗАО «Комплексные энергетические системы»). Система Abbyy используется при созд
|27.03.2012
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«КЭС-Холдинг» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью «Астерос Консалтинг» и Oracle
вится к переходу в эру высокой конкуренции. В преддверии этого компания «КЭС-Энергосбыт» (входит в «КЭС-Холдинг») пересматривает подходы к обслуживанию потребителей и внедряет мировые практики
|19.01.2012
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«КЭС-Холдинг» оптимизировал обработку учетных документов с помощью ABBYY FlexiCapture
ближайшее время этот показатель планируется увеличить до 1 млн документов или более чем в 20 раз. «КЭС-Холдинг» («Комплексные энергетические системы») владеет стратегическими/контрольными паке
|03.08.2011
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«Ростелеком» завершил организацию первой очереди VPN для компании «Комплексные Энергетические Системы»
«Ростелеком» завершил организацию первой очереди строительства виртуальной частной сети (VPN) для компании «Комплексные энергетические системы» (КЭС), которая в итоге свяжет 20 региональных подразделений компании. Контракт с КЭС был заключён итогам участия в открытом тендере. Технология VPN позволила
|24.08.2009
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SAP расширяет возможности системы корпоративного управления в «КЭС-Холдинге»
Компания SAP и российская частная энергетическая компания «КЭС-Холдинг» объявили о старте нового этапа проекта внедрения комплексной информационной сист
|11.03.2009
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«КЭС-Холдинг» автоматизирует управление бизнес-процессами на базе SAP ERP
В Дивизионе «Генерация Урала» компании КЭС-Холдинг стартовал проект «Турбина» на базе решений SAP. Программа «КЭС-Холдинга», получив
|04.08.2008
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TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал
участие в проекте по созданию корпоративного портала холдинга «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг) работающего в сфере электроэнергетики и газораспределения. Для создания системы
|03.04.2007
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«КЭС-Холдинг» создает биллинговую систему на базе Oracle
«КЭС-Холдинг», российская частная энергетическая компания, и представительство Oracle СНГ, мир
Т Плюс ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 50
|Абакумов Евгений 227 46
|Макевнин Борис 44 42
|Клепиков Алексей 121 36
|Сотин Денис 216 36
|Антонов Александр 77 33
|Бурилов Андрей 117 33
|Путятинский Сергей 112 31
|Меденцев Константин 106 30
|Лебедев Антон 53 27
|Рубин Адар 47 27
|Смык Виталий 46 27
|Емелин Александр 45 27
|Портной Михаил 42 27
|Москальков Дмитрий 43 27
|Сороченков Алексей 42 27
|Горчаков Денис 48 27
|Савцов Игорь 29 27
|Валчев Стоян 48 27
|Юсупов Шамиль 41 27
|Трофимова Людмила 50 27
|Каюмов Шамиль 53 27
|Прохорова Алла 66 27
|Дьяченко Валерий 96 27
|Халматов Максим 64 27
|Урьяс Вадим 98 27
|Слышкин Василий 129 27
|Карпов Иван 79 27
|Семенихин Игорь 56 27
|Нестеров Алексей 175 27
|Степченков Максим 65 27
|Сыкулев Андрей 85 27
|Соловьев Алексей 97 27
|Васильев Владислав 59 27
|Мискевич Евгений 50 27
|Ямщиков Владимир 51 27
|Генкина Екатерина 43 27
|Шадаев Максут 1210 26
|Демидов Сергей 129 24
|Ульянов Николай 176 23
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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