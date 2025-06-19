«Т Плюс» и VK намерены объединить усилия по развитию информационных технологий Группа «Т Плюс» и VK начали стратегическое сотрудничество в области разработки ИТ-решений и тиражирования готовых цифровых продуктов. Соглашение подписано главой энергетического холдинга Павлом Сниккар

«Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации «Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 ию

«Т Плюс» и Arenadata договорились о стратегическом партнерстве задач инновационного развития и поиск новых точек роста – основные направления сотрудничества ПАО «Т Плюс» и ООО «Аренадата Софтвер». Соответствующее соглашение подписали заместитель генеральн

ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале ПАО «Т Плюс», крупнейшая частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, и системный

«Т плюс» начала использовать искусственный интеллект для предотвращения инцидентов на ТЭЦ Компания «Т плюс» развернула систему предиктивной аналитики в 7 филиалах, расположенных в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, на базе российской цифровой платформы для управления пр

«Т плюс» роботизировала финансовые и бухгалтерские операции ПАО «Т плюс», компания в сфере теплоэнергетики, внедряет отечественную систему программной роботиз

Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России Техподдержка HPE для «Т плюс» Как выяснил CNews, на тендере «Т плюс» на техподдержку железа» и ПО американск

Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России Техподдержка HPE в «Т плюс» Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнерг

«Омега cофт» разработала систему функционального мониторинга для энергетической компании «Т плюс» «Омега cофт» реализовала для группы «Т плюс», российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, проект по разработке функционального мониторинга 32 информационных систем, распределенных по региона

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 огиям, банка «Уралсиб» Константин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банка «Ренессанс кредит»Денис Сотин; директор по цифровизации и ИТ компании «Т-плюс» Борис Макевнин; директор по ИТ Эс-би-ай банка Ярослав Медокс; директор департамента развития банковских технологий Абсолют банка Михаил Епихин; директор по ИТ трансформации УК «Ингостра

Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений удут реализованы в ближайшем будущем CNews: В первом квартале года произошли глобальные изменения, которые затронули все отрасли экономики. Как была скорректирована стратегия по цифровизации бизнеса «Т Плюс»? Какие решения приняли вы, как директор по цифровизации и информационным технологиям, для адаптации ИТ-блока компании? Борис Макевнин: Важно понимать, что цифровизация или цифровая тран

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации «Компания Т Плюс давно встала на путь цифровизации» CNews: Как меняется ИТ в электроэнергетике? Игорь Я

«Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA «Т плюс», российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP Intelligent Robotic Process

«Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP Группа «Т плюс» разработала системных роботов для выполнения рутинных операций на платформе SAP Intelligent Robotic Process Automation. Они выполняют ежедневные операции в части централизованной бухгал

«Т Плюс» автоматизировала работу с доверенностями на базе Directum Группа «Т Плюс» автоматизировала работу с доверенностями на базе системы Directum. Группа «Т Плюс» — российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В активе

«Т плюс» и «Инфопро» модернизируют систему учета ТЭП на электростанциях Самарского филиала «Т плюс» и группа компаний «Инфопро» приступили к техническому перевооружению системы учета и расчета технико-экономических показателей (ТЭП) на электростанциях Самарского филиала: Самарской, То

«Т Плюс» стала партнером фонда «Сколково» Фонд «Сколково», группа «Т Плюс» и «ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали вице-президент, ис

«Т Плюс» и «1С» договорились о сотрудничестве в области развития отраслевых ИС Компания «Т Плюс» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания и тиражирования отраслевых информационных систем для предприятий группы «Т Плюс» на платформе «1

«Ростелеком» реализовал проект комплексной телефонизации для энергетической компании «Т Плюс» «Ростелеком» телефонизировал новый офис филиала «Удмуртский» компании «Т Плюс» с предоставлением клиенту 150 прямых городских номеров. Для оказания услуг телефонной связи компанией был выполнен комплекс строительно-монтажных работ: организована оптическая сеть, пр

«Акелон» внедрил ECM-систему Directum в «Т Плюс» лон», генеральный партнер Directum, объявила о завершении проекта внедрения ECM-системы в компании «Т Плюс». Сотрудники организации отмечают ускорение документооборота и повышение прозрачности

«КЭС-Холдинг» внедрил систему мониторинга производительности 1C с помощью Gilev.Ru й для решения особо сложных задач и проектов) внедрила систему мониторинга производительности 1C в «КЭС-Холдинге» («Комплексные энергетические системы») — российской частной компании, работающе

«КЭС-Холдинг» сократил операционные затраты на 2012 г. с помощью Abbyy FlexiCapture y сообщила о расширении проекта внедрения решения для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture в «КЭС-Холдинге» (ЗАО «Комплексные энергетические системы»). Система Abbyy используется при созд

«КЭС-Холдинг» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью «Астерос Консалтинг» и Oracle вится к переходу в эру высокой конкуренции. В преддверии этого компания «КЭС-Энергосбыт» (входит в «КЭС-Холдинг») пересматривает подходы к обслуживанию потребителей и внедряет мировые практики

«КЭС-Холдинг» оптимизировал обработку учетных документов с помощью ABBYY FlexiCapture ближайшее время этот показатель планируется увеличить до 1 млн документов или более чем в 20 раз. «КЭС-Холдинг» («Комплексные энергетические системы») владеет стратегическими/контрольными паке

«Ростелеком» завершил организацию первой очереди VPN для компании «Комплексные Энергетические Системы» «Ростелеком» завершил организацию первой очереди строительства виртуальной частной сети (VPN) для компании «Комплексные энергетические системы» (КЭС), которая в итоге свяжет 20 региональных подразделений компании. Контракт с КЭС был заключён итогам участия в открытом тендере. Технология VPN позволила

SAP расширяет возможности системы корпоративного управления в «КЭС-Холдинге» Компания SAP и российская частная энергетическая компания «КЭС-Холдинг» объявили о старте нового этапа проекта внедрения комплексной информационной сист

«КЭС-Холдинг» автоматизирует управление бизнес-процессами на базе SAP ERP В Дивизионе «Генерация Урала» компании КЭС-Холдинг стартовал проект «Турбина» на базе решений SAP. Программа «КЭС-Холдинга», получив

TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал участие в проекте по созданию корпоративного портала холдинга «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг) работающего в сфере электроэнергетики и газораспределения. Для создания системы