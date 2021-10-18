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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Т Плюс ПАО
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18.10.2021 «Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
01.03.2021 Минцифры: льготными кредитами на цифровую трансформацию сможет воспользоваться больше компаний 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 2
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 2
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center 1
07.05.2019 «Т Плюс» автоматизировала работу с доверенностями на базе Directum 2
08.02.2019 «Т плюс» и «Инфопро» модернизируют систему учета ТЭП на электростанциях Самарского филиала 1
07.02.2019 Альфа-банк создал платформу для расчетов по ЖКХ на блокчейне 1
09.01.2019 Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций 1

Публикаций - 71, упоминаний - 124

Т Плюс ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 15
Rimini Street 38 13
Ситилабс 25 13
Schneider Electric 408 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
VK - Mail.ru Group 2484 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
Yandex - Яндекс 4101 4
Naumen - Наумен 342 4
Ланит ГК 1158 4
Veeam Software 250 4
Microsoft Corporation 11110 3
Крок 1221 3
Dynatrace 46 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
SAP SE 3216 2
Nokia Corporation 2442 2
Huawei 2731 2
Nvidia Corp 2028 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 2
Инфосистемы Джет 675 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Diasoft - Диасофт 354 2
ЦАС - Центр аналитических систем 4 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Denodo Technologies 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 20
Альфа-Банк 1126 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Интер РАО ПАО 158 14
Газпромбанк - ГПБ 693 14
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Траско - Trasko 27 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
МТС банк 254 13
X5 Group 599 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 390 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Аэрофлот 493 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Совкомбанк ПАО 147 4
Газпром нефть 382 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Открытие ФК 538 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Почта России ПАО 1574 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Президент США 105 1
Правительство Республики Коми - Комитет Республики Коми по тарифам 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 16
Big Data - Большие данные 1136 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft SharePoint 2007 60 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Microsoft Office 365 769 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Excel 436 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1178 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Microsoft SQL Server 795 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Naumen Contact Center 71 1
Pegasus 24 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Asterisk 58 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ред ОС 239 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 6 547 1
Антонов Александр 73 14
Нестеров Алексей 79 13
Соловьев Алексей 60 13
Хасин Михаил 26 13
Смык Виталий 27 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Портной Михаил 23 13
Карпов Иван 41 13
Васильев Владислав 39 13
Семенихин Игорь 37 13
Клепиков Алексей 77 13
Мискевич Евгений 29 13
Степченков Максим 36 13
Сирота Юрий 38 13
Сыкулев Андрей 57 13
Платонов Михаил 38 13
Лебедев Антон 28 13
Вахнин Павел 51 13
Путятинский Сергей 53 13
Шадура Максим 17 13
Шевченко Владимир 135 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Емелин Александр 25 13
Чаркин Евгений 182 13
Рыстенко Михаил 57 13
Богданов Кирилл 91 13
Генкина Екатерина 24 13
Дьяченко Валерий 66 13
Абакумов Евгений 103 13
Халматов Максим 45 13
Федечкин Сергей 19 13
Рубин Адар 28 13
Бурилов Андрей 25 13
Ямщиков Владимир 32 13
Урьяс Вадим 76 13
Сотин Денис 102 13
Россия - Российская федерация - РФ 57483 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 22
Украина 3374 19
Беларусь - Белоруссия 2093 18
Казахстан - Республика 2637 16
Восточная Европа 1682 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Франция - Французская Республика 2130 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Грузия 691 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 1
Россия - Калужская область 574 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Азербайджан - Баку 74 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
США - Кремниевая долина 399 1
Израиль 722 1
Россия - Севастополь 420 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Дания - Королевство 371 1
Армения - Республика 688 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Европа 3766 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 25
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
Ведомости 259 1
Haaretz 6 1
CNews Analytics 1991 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 291 25
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
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