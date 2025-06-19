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Т Плюс ПАО КЭС-Холдинг Комплексные энергетические системы

Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 198 дел, на cумму 119 839 498 016 ₽*

Судебные дела (198) на сумму 119 839 498 016 ₽*
в качестве истца (119) на сумму 91 224 498 031 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 31 063 980 606 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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19.06.2025 «Т Плюс» и VK намерены объединить усилия по развитию информационных технологий

Группа «Т Плюс» и VK начали стратегическое сотрудничество в области разработки ИТ-решений и тиражирования готовых цифровых продуктов. Соглашение подписано главой энергетического холдинга Павлом Сниккар
04.06.2025 «Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации

«Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 ию
03.06.2025 «Т Плюс» и Arenadata договорились о стратегическом партнерстве

задач инновационного развития и поиск новых точек роста – основные направления сотрудничества ПАО «Т Плюс» и ООО «Аренадата Софтвер». Соответствующее соглашение подписали заместитель генеральн
30.05.2024 ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале

ПАО «Т Плюс», крупнейшая частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, и системный

24.10.2023 «Т плюс» начала использовать искусственный интеллект для предотвращения инцидентов на ТЭЦ

Компания «Т плюс» развернула систему предиктивной аналитики в 7 филиалах, расположенных в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, на базе российской цифровой платформы для управления пр
09.10.2023 «Т плюс» роботизировала финансовые и бухгалтерские операции

ПАО «Т плюс», компания в сфере теплоэнергетики, внедряет отечественную систему программной роботиз
27.01.2023 Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

Техподдержка HPE для «Т плюс» Как выяснил CNews, на тендере «Т плюс» на техподдержку железа» и ПО американск
28.12.2022 Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

Техподдержка HPE в «Т плюс» Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнерг
31.08.2022 «Омега cофт» разработала систему функционального мониторинга для энергетической компании «Т плюс»

«Омега cофт» реализовала для группы «Т плюс», российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, проект по разработке функционального мониторинга 32 информационных систем, распределенных по региона
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

огиям, банка «Уралсиб» Константин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банка «Ренессанс кредит»Денис Сотин; директор по цифровизации и ИТ компании «Т-плюс» Борис Макевнин; директор по ИТ Эс-би-ай банка Ярослав Медокс; директор департамента развития банковских технологий Абсолют банка Михаил Епихин; директор по ИТ трансформации УК «Ингостра
06.07.2022 Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений

удут реализованы в ближайшем будущем CNews: В первом квартале года произошли глобальные изменения, которые затронули все отрасли экономики. Как была скорректирована стратегия по цифровизации бизнеса «Т Плюс»? Какие решения приняли вы, как директор по цифровизации и информационным технологиям, для адаптации ИТ-блока компании? Борис Макевнин: Важно понимать, что цифровизация или цифровая тран
18.02.2022 Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации

«Компания Т Плюс давно встала на путь цифровизации» CNews: Как меняется ИТ в электроэнергетике? Игорь Я
17.01.2022 «Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA

«Т плюс», российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP Intelligent Robotic Process
18.10.2021 «Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP

Группа «Т плюс» разработала системных роботов для выполнения рутинных операций на платформе SAP Intelligent Robotic Process Automation. Они выполняют ежедневные операции в части централизованной бухгал
07.05.2019 «Т Плюс» автоматизировала работу с доверенностями на базе Directum

Группа «Т Плюс» автоматизировала работу с доверенностями на базе системы Directum. Группа «Т Плюс» — российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В активе

08.02.2019 «Т плюс» и «Инфопро» модернизируют систему учета ТЭП на электростанциях Самарского филиала

«Т плюс» и группа компаний «Инфопро» приступили к техническому перевооружению системы учета и расчета технико-экономических показателей (ТЭП) на электростанциях Самарского филиала: Самарской, То
07.06.2017 «Т Плюс» стала партнером фонда «Сколково»

Фонд «Сколково», группа «Т Плюс» и «ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали вице-президент, ис
01.06.2017 «Т Плюс» и «1С» договорились о сотрудничестве в области развития отраслевых ИС

Компания «Т Плюс» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания и тиражирования отраслевых информационных систем для предприятий группы «Т Плюс» на платформе «1
02.10.2015 «Ростелеком» реализовал проект комплексной телефонизации для энергетической компании «Т Плюс»

«Ростелеком» телефонизировал новый офис филиала «Удмуртский» компании «Т Плюс» с предоставлением клиенту 150 прямых городских номеров. Для оказания услуг телефонной связи компанией был выполнен комплекс строительно-монтажных работ: организована оптическая сеть, пр
09.09.2015 «Акелон» внедрил ECM-систему Directum в «Т Плюс»

лон», генеральный партнер Directum, объявила о завершении проекта внедрения ECM-системы в компании «Т Плюс». Сотрудники организации отмечают ускорение документооборота и повышение прозрачности

13.05.2014 «КЭС-Холдинг» внедрил систему мониторинга производительности 1C с помощью Gilev.Ru

й для решения особо сложных задач и проектов) внедрила систему мониторинга производительности 1C в «КЭС-Холдинге» («Комплексные энергетические системы») — российской частной компании, работающе
31.10.2012 «КЭС-Холдинг» сократил операционные затраты на 2012 г. с помощью Abbyy FlexiCapture

y сообщила о расширении проекта внедрения решения для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture в «КЭС-Холдинге» (ЗАО «Комплексные энергетические системы»). Система Abbyy используется при созд
27.03.2012 «КЭС-Холдинг» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью «Астерос Консалтинг» и Oracle

вится к переходу в эру высокой конкуренции. В преддверии этого компания «КЭС-Энергосбыт» (входит в «КЭС-Холдинг») пересматривает подходы к обслуживанию потребителей и внедряет мировые практики

19.01.2012 «КЭС-Холдинг» оптимизировал обработку учетных документов с помощью ABBYY FlexiCapture

ближайшее время этот показатель планируется увеличить до 1 млн документов или более чем в 20 раз. «КЭС-Холдинг» («Комплексные энергетические системы») владеет стратегическими/контрольными паке
03.08.2011 «Ростелеком» завершил организацию первой очереди VPN для компании «Комплексные Энергетические Системы»

«Ростелеком» завершил организацию первой очереди строительства виртуальной частной сети (VPN) для компании «Комплексные энергетические системы» (КЭС), которая в итоге свяжет 20 региональных подразделений компании. Контракт с КЭС был заключён итогам участия в открытом тендере. Технология VPN позволила
24.08.2009 SAP расширяет возможности системы корпоративного управления в «КЭС-Холдинге»

Компания SAP и российская частная энергетическая компания «КЭС-Холдинг» объявили о старте нового этапа проекта внедрения комплексной информационной сист
11.03.2009 «КЭС-Холдинг» автоматизирует управление бизнес-процессами на базе SAP ERP

В Дивизионе «Генерация Урала» компании КЭС-Холдинг стартовал проект «Турбина» на базе решений SAP. Программа «КЭС-Холдинга», получив
04.08.2008 TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал

участие в проекте по созданию корпоративного портала холдинга «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг) работающего в сфере электроэнергетики и газораспределения. Для создания системы

03.04.2007 «КЭС-Холдинг» создает биллинговую систему на базе Oracle

«КЭС-Холдинг», российская частная энергетическая компания, и представительство Oracle СНГ, мир

Публикаций - 220, упоминаний - 292

Т Плюс ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 50
9594 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 29
Schneider Electric 614 28
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 28
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 28
Центр2М - Center2М 67 27
Ситилабс 44 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 27
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 27
Rimini Street 77 27
Schneider Electric Secure Power 65 27
Такском - Taxcom 256 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Ростелеком 10948 19
Naumen - Наумен 752 19
Veeam Software 345 18
Dynatrace 59 17
МегаФон 10742 17
SAP SE 5601 17
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 16
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 16
VK - Mail.ru Group 3602 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 15
Ланит Интеграция 219 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
АйТи Бастион - IT Bastion 154 13
Oracle Corporation 7074 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 10
Газинформсервис - ГИС 496 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 52
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 52
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 48
МКБ - Московский кредитный банк 657 45
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 43
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 42
Ингосстрах СПАО 478 39
Альфа-Банк 1979 36
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 36
ГПБ - Газпромбанк 1273 33
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 32
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 30
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 28
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 28
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 27
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 27
OKS Group 51 27
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 26
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 23
Сургутнефтегаз - СНГ 288 22
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 21
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 19
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 19
Абсолют Банк 249 19
Транснефть 335 19
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 19
36,6 - аптечная сеть 96 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 18
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 70
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 53
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 39
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 27
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 8
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ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 4
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 124
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 66
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 30
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RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 27
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 23
НКТ - Р7-Офис 543 19
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Oracle Utilities 38 6
Abbyy FlexiCapture 178 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
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Microsoft Office 4170 4
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Oracle Java - язык программирования 3469 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 18 2
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 38 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Software AG - ARIS Platform 180 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Мобильный обходчик 26 2
Abbyy Compreno 21 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 2
Softline - Borlas Utility Solution - BUS Биллинг 4 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Чаркин Евгений 317 50
Абакумов Евгений 227 46
Макевнин Борис 44 42
Клепиков Алексей 121 36
Сотин Денис 216 36
Антонов Александр 77 33
Бурилов Андрей 117 33
Путятинский Сергей 112 31
Меденцев Константин 106 30
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Рубин Адар 47 27
Смык Виталий 46 27
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Портной Михаил 42 27
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Сороченков Алексей 42 27
Горчаков Денис 48 27
Савцов Игорь 29 27
Валчев Стоян 48 27
Юсупов Шамиль 41 27
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Прохорова Алла 66 27
Дьяченко Валерий 96 27
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Слышкин Василий 129 27
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Сыкулев Андрей 85 27
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Ульянов Николай 176 23
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Украина 7928 28
Европа Восточная 3138 27
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Грузия 1332 19
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Европа 24964 10
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
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Аналитический банковский журнал 14 1
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Frost & Sullivan 207 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
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Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
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РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
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Docflow 148 3
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CeBIT 614 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
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itSMF - IT Service Management Forum 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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