«Т плюс» роботизировала финансовые и бухгалтерские операции

ПАО «Т плюс», компания в сфере теплоэнергетики, внедряет отечественную систему программной роботизации для повышения эффективности бизнес-процессов. Целевой платформой для роботизации процессов выбрана российская платформа PIX RPA.

Сегодня технологии RPA уже внедрены в процессы финансово-экономической деятельности компании. В частности, выполнена роботизация обработки банковских выписок и ряда бухгалтерских операций. Роботизация позволяет качественно повысить производительность выполнения рутинных операций. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics

Технологии, которые в настоящий момент применяет «Т плюс», созданы отечественными компаниями. Это полностью импортозамещенное программное обеспечение, гарантирующее технологический суверенитет разрабатываемых решений.

«В компании, если мы говорим про финансово-экономический блок, большой объем рутинных операций, которые занимают много времени у сотрудников. Поэтому главной задачей, которую решали внедрение роботов, стала возможность переориентировать персонал на решение более важных задач, передав часть функционала роботам. В результате современные технологии позволяют повысить эффективность использования ресурсов сотрудников. Сейчас работа в этом направлении продолжается, а в 2024 г. роботы на платформе PIX RPA появятся и в других подразделениях», — отметил директор по цифровизации и информационным технологиям ПАО «Т плюс» Борис Макевнин.

«Цифровые сотрудники» становятся полноценными участниками рабочего процесса в рутинных задачах и там, где применение иных технологий нецелесообразно. Универсальность платформы RPA позволяет использовать определенный набор функций в зависимости от типа решаемой задачи, что определяет широкий спектр применения технологии для процессов «Т плюс». Компания планирует и дальше развивать центр компетенций роботизации для максимизации полученных эффектов.

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«Благодаря RPA в крупных энергетических компаниях достигается повышение эффективности операций, сокращение затрат и укрепление конкурентной позиции на рынке. И «Т плюс», как лидеры в цифровизации в ТЭК, несомненно, стали примером для многих компаний, которые только задумываются о роботизации. Особенно ценен подход команды «Т Плюс» к цифровизации, когда это не «затыкание дыр», а разработка понятной и работающей стратегии, где мы также помогаем с выстраиванием процессов и масштабированием программы цифровой трансформации», — сказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом «Сколково».