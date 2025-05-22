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PIX Robotics PIX BI PIX Self-service
Платформа PIX от компании PIX Robotics входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, соответствует 152-ФЗ.
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
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PIX Robotics запускает модель OEM лицензирования для платформы бизнес-аналитики PIX BI
PIX Robotics, разработчик решений для автоматизации и аналитики, объявляет о запуске модели лицензирования OEM для платформы бизнес-анализа PIX BI. Новая модель сотрудничества открывает возможности для компаний интегрировать инструменты аналитики и визуализации данных PIX BI в свои продукты под собственной торговой маркой. О
|25.04.2025
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ГК «Акрон Холдинг» внедрила PIX BI
«Акрон Холдинг» запустил проект по модернизации управления данными. В качестве целевого решения для анализа ключевых данных компания выбрала систему PIX BI. В группе компаний уже более 100 пользователей PIX BI, и в этом году в планах увеличить их число в два раза. ГК «Акрон Холдинг» — это российский вертикально-интегрированный холдин
|29.07.2024
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Группа «Зетта Страхование» внедряет решение PIX BI в рамках масштабного проекта по управлению данными
Группа «Зетта Страхование», предоставляющая страховые услуги для частных лиц и корпоративных клиентов, внедряет российское решение PIX BI для визуализации данных компании. В планах компании – развитие self-service подхода в работе с данными на более чем 1600 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. В
|12.07.2024
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Решение PIX BI — в учебной программе университета ИТМО
Решение PIX BI от компании PIX Robotics вошло в магистерскую программу «Технологии и стратегии бизнес-трансформации» университета ИТМО. Программа готовит востребованных специалистов для комплексной тра
|06.06.2024
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Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics
Сергей Полехин, ранее – главный архитектор решений Qlik в России и СНГ, присоединился к команде PIX Robotics в качестве владельца продукта PIX BI. На этой должности он сменит Сергея Белостоцкого, который в апреле 2024 г. был назначен на позицию генерального директора компании. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Сер
|25.04.2024
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Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics
Сергей Белостоцкий, ранее возглавлявший развитие продукта PIX BI, назначен руководителем компании PIX Robotics. На этом посту Сергей продолжит курс на усиление и масштабирование экосистемы продуктов PIX. Основатель PIX Robotics Сергей Ложкин сосредото
|15.02.2024
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Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux
разработчик экосистемы ИТ-решений для автоматизации и поддержки бизнес-процессов, протестировали свои продукты на совместимость. Результаты проведенных испытаний показали, что система бизнес-анализа PIX BI корректно работает в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Это подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства с ИТ-производителями Ready
|06.02.2024
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Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI
ГК «Пелотон» внедряет систему умного анализа данных PIX BI. С помощью ИТ-решения компания планирует анализировать данные о выручке всех своих торговых точек и оценивать эффективность отдела продаж. Руководство компании «Пелотон» остановило свой
|29.01.2024
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Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы
Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI. Соответст
|27.12.2023
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Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX
Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ внедряет систему анализа данных PIX BI и платформу организации процессного управления PIX Процессы. Решения компании PIX Robotics будут использоваться как для обучения студентов, так и для реализации проектов по автоматизации
|13.11.2023
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ИТ-интегратор «Лемма» анализирует проходимость фудкортов с помощью системы PIX BI
«Лемма», интегратор ИТ-решений для ресторанного бизнеса, внедрила систему бизнес-анализа PIX BI и платформу для создания программных роботов PIX RPA. С помощью ИТ-решений компания собирает и анализирует данные о выручке фудкортов в торговых центрах. «Лемма» специализируется на авто
|14.08.2023
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«Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис»
грации аналитической компании «Капитал сервис» с Qlik Sense на отечественную систему бизнес-анализа Pix BI. Ежедневно система Pix BI обрабатывает более миллиарда строк данных в понятные
|28.06.2023
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«Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI
ГК «Корус консалтинг» и PIX Robotics заключили партнерское соглашение. Компании предложат российскому рынку отечественное BI-решение PIX BI, которое подходит для замещения западных BI-продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг». С помощью решения PIX BI, которое входит в реестр отечественного ПО
|26.04.2023
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PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений
е с российским разработчиком ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics. Компании объединяют свои усилия для реализации проектов по импортозамещению систем бизнес-аналитики и внедрении продукта PIX BI. Qlever Solutions занимается разработкой и внедрением корпоративных аналитических приложений, а также консалтингом в сфере эффективного использования данных с 2014 г. Система умного анал
|10.11.2022
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Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ
ь вести разработку своими силами, не отвлекая ИТ от их задач. Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI, компания PIX Robotics С другой стороны, решения стали более высокотехнологичными, кра
|02.11.2022
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Обзор платформы бизнес-аналитики PIX BI
команда с 15-летним опытом внедрения популярных зарубежных решений Qlik Sense, Power BI, Tableau, Oracle BI. Как бизнес-пользователи, так и разработчики уже успели привыкнуть к этим решениям, поэтому PIX BI разрабатывалась максимально функциональной, визуально привычной и безопасной для перехода с зарубежных аналогов. PIX BI основан на концепции self-service, то есть ориентирован на
|21.10.2022
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PIX Robotics выводит на российский рынок инновационную систему умного анализа данных PIX BI
PIX Robotics, российский разработчик ПО в области импортозамещения, представляет новый продукт PIX BI — систему умного анализа данных с адаптивным интерфейсом, гибкой системой фильтрации и возможностью создания персонализированных отчетов. PIX BI призван заменить в России BI-проду
PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Белостоцкий Сергей 13 9
|Иткин Владимир 8 8
|Ложкин Сергей 43 7
|Чернявский Леонид 11 7
|Мусолов Вячеслав 15 6
|Серов Кирилл 7 4
|Буланов Николай 16 3
|Полехин Сергей 5 3
|Высоцкий Дмитрий 3 3
|Макевнин Борис 44 2
|Ильин Игорь 3 2
|Батищев Александр 4 2
|Подгорнов Вячеслав 8 2
|Козлова Анна 3 2
|Чураков Степан 1 1
|Сергеев Антон 11 1
|Меньшов Кирилл 125 1
|Смирнов Константин 20 1
|Путин Владимир 3251 1
|Мылицын Роман 111 1
|Киселев Дмитрий 12 1
|Лихницкий Павел 56 1
|Вотяков Сергей 6 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Малюка Дмитрий 2 1
|Рустамов Рустам 455 1
|Лямин Денис 1 1
|Астапова Ксения 1 1
|Кондратюк Алексей 3 1
|Фирсенко Антон 1 1
|Короленков Артем 2 1
|Кудревич Анна 1 1
|Салов Евгений 1 1
|Ремизова Екатерина 5 1
|Цуканов Александр 2 1
|Валуев Станислав 1 1
|Янович Николай 1 1
|Кондратова Юлия 1 1
|Аверкиева Анна 1 1
|Ишигова Дарья 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
|Центр Красноярск - телеканал 2 1
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