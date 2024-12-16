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Юниверс дата Юниверс DG Юниверс Data Governance


Юниверс DG (Data Governance) позволяет выстроить полный цикл управления данными в организации и помочь навести порядок в сложной экосистеме информационных систем.  


16.12.2024 Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными   1
02.12.2024 DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1
31.10.2024 DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными 1
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
30.09.2024 «Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG» 1
07.08.2024 DIS Group и «Норбит» стали партнерами 1
10.06.2024 DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 1
06.05.2024 «СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов 1
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
28.12.2023 «КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
14.12.2023 R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1
21.11.2023 Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1
10.10.2023 Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1
09.10.2023 «Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными 1
25.09.2023 «Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
19.09.2023 IBS и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1
13.09.2023 ГК Softline и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
05.09.2023 «Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
23.08.2023 Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры 1
27.03.2023 Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться 1
19.01.2023 DIS Group обеспечит полный цикл управления данными на российских технологиях 1
13.01.2023 Платформа для управления данными последнего поколения станет доступна российским пользователям 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 18
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 9
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 6
Датафлот 7 4
SAP SE 5279 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Oracle Corporation 6688 3
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Informatica 126 2
SAS Institute 971 1
ХайТэк Интеграция 20 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Бизматика-Консалтинг 1 1
Физика сети 2 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 14
МКБ - Московский кредитный банк 558 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Газпром нефть 618 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Верный - торговая сеть 291 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 17
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 16
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 9
Data Governance - Руководство данными 117 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 4
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 20
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 15
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 6
Юниверс дата - Юниверс ETL 6 6
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 2
PIX BI 52 1
PIX RPA Platform. 75 1
Amazon OpenSearch 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
NCSoft Lineage 94 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 1
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