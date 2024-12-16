Юниверс дата Юниверс DG Юниверс Data Governance
Юниверс DG (Data Governance) позволяет выстроить полный цикл управления данными в организации и помочь навести порядок в сложной экосистеме информационных систем.
Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 55 18
|Каменский Владислав 16 5
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Чернявский Леонид 11 1
|Вайсблюм Игорь 17 1
|Малькова Лариса 16 1
|Силуянов Дмитрий 6 1
|Спивак Александр 5 1
|Орлов Олег 7 1
|Панкратов Илья 6 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Горбунов Александр 54 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Ефремов Дмитрий 7 1
|Рыбаков Константин 2 1
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