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DIS Group Data Инновации Дата инновации

DIS Group - Data Инновации - Дата инновации

ООО «Дата Инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по работе с данными и знаниями, предназначенных для автоматизации государственных и коммерческих организаций. Разработка решений ведётся в России. Все учредители компании являются резидентами РФ.


18.04.2025 «Ингосстрах Банк» внедрил отечественную платформу по интеграции данных 1
19.06.2024 В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat 1
31.05.2024 «Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными 1
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 1
06.05.2024 «СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов 1
22.04.2024 «Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» 1
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition 1
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
28.12.2023 «КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1
28.08.2023 Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры 1
31.03.2023 Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop 1
21.11.2022 Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО 1
31.10.2022 DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS 1
12.10.2022 Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры 1
18.07.2022 DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией 1
05.07.2022 DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов 1
23.06.2022 DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных 1
16.05.2022 Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

DIS Group и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 149 18
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 20 8
Датафлот 7 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2000 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
KMS Lighthouse 14 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13053 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 259 1
SAP SE 5317 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
Oracle Corporation 6750 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 111 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Informatica 126 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Ростелеком - Тдата 4 1
Ростелеком 9864 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1215 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 391 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2197 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 10
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5395 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 43 16
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Юниверс дата - Юниверс MDM 29 5
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1015 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 493 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 147 1
Датафлот репликация 3 1
PIX BI 55 1
PIX RPA Platform. 81 1
Amazon OpenSearch 26 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
NCSoft Lineage 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 164 1
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 13 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
СалютДевайсы - GigaChat 223 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 37 1
OpenAI ChatGPT 379 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 208 1
Лихницкий Павел 56 16
Гиацинтов Олег 11 2
Кулина Анастасия 11 1
Чернявский Леонид 11 1
Каменский Владислав 18 1
Трубочев Алексей 33 1
Горбунов Александр 54 1
Носов Сергей 16 1
Тятюшев Максим 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43875 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8885 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 7
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13922 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2362 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14835 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2476 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4935 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Анестезия, анестезиология - Анальгезия, аналгезия, аналгия - Наркоз - Обезболивание - Painkillers 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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