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DIS Group Data Инновации Дата инновации
ООО «Дата Инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по работе с данными и знаниями, предназначенных для автоматизации государственных и коммерческих организаций. Разработка решений ведётся в России. Все учредители компании являются резидентами РФ.
DIS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 56 16
|Гиацинтов Олег 11 2
|Кулина Анастасия 11 1
|Чернявский Леонид 11 1
|Каменский Владислав 18 1
|Трубочев Алексей 33 1
|Горбунов Александр 54 1
|Носов Сергей 16 1
|Тятюшев Максим 105 1
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