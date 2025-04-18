DIS Group - Data Инновации - Дата инновации

ООО «Дата Инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения. Портфолио компании включает в себя ряд решений по работе с данными и знаниями, предназначенных для автоматизации государственных и коммерческих организаций. Разработка решений ведётся в России. Все учредители компании являются резидентами РФ.