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«Ингосстрах Банк» внедрил отечественную платформу по интеграции данных

Ингосстрах Банк завершил внедрение российского решения, позволяющего наполнять корпоративное хранилище данных (КХД). Дистрибьютором решения от российского разработчика «Дата Инновации» выступила компания DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах Банка».

Внедрение ETL-решенияПлюс7 ФормИТ») позволило использовать лучшие мировые практики в области хранения и управления данными из разных источников. Это повысило качество аналитики «Ингосстрах Банка». В результате внедрения данного решения скорость получения информации бизнес-подразделениями выросла до 60%.

«Платформа существенно сокращает время, которое сотрудники банка тратят на выполнение рутинных задач. Платформа позволяет централизованно управлять потоками данных, гибко управлять изменениями, обеспечивая необходимую скорость загрузки. Система в ежедневном режиме наполняет данными более одной тыс. документов, которые банк использует для оперативной аналитики и отчетности. Решение позволило перевести весь процесс в единое информационное пространство», — сказал директор по цифровой трансформации «Ингосстрах Банка» Роман Смирнов.

Переход банка на российскую платформу прошел в короткие сроки. Своевременная загрузка и выгрузка подготовленных данных в корпоративное хранилище критически важна для принятия управленческих решений на основе детальной аналитики. С ее помощью в банке стало возможным консолидировать данные и оперативно обмениваться с партнерами и клиентами.

«Мы видим растущую потребность российских компаний в платформах по интеграции данных, которые являются важной частью процесса управления корпоративными данными. Интеграция данных позволяет финансовым организациям создавать хранилища, озера и фабрики данных, а также единую зону данных, известную как "единая версия правды". Она обеспечивает основу для аналитической работы, отчетности и стратегического планирования», — подчеркнул генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

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