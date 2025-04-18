Разделы

Инго Банк Ингосстрах банк Ингосстрах Союз АКБ Союз Банк Автогазбанк Сибрегионбанк Народный банк сбережений

Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений

Инго Банк (Ингосстрах Банк) – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году. Предлагает  набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 34 дела, на cумму 206 837 545 373 ₽*

Судебные дела (34) на сумму 206 837 545 373 ₽*
в качестве истца (11) на сумму 77 278 338 729 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 857 318 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


18.04.2025 «Ингосстрах Банк» внедрил отечественную платформу по интеграции данных

о разработчика «Дата Инновации» выступила компания DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах Банка». Внедрение ETL-решения («Плюс7 ФормИТ») позволило использовать лучшие миров
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами

сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk. *** АО «Ингосстрах Банк» (ранее АО «Банк Союз») был основан в 1993 г. В 2023 г. переименован в АО «Ингосстрах Банк». Основной акц
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке

«Ингосстрах Банк» начал использовать в мобильном приложении российскую технологию распознавани
18.12.2023 «Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах»

Объем операций интернет-эквайринга, которые «Ингосстрах банк» предоставляет клиентам материнской компании СПАО «Ингосстрах», кратно вырос

12.10.2023 «Ингосстрах банк» запустил онлайн-кредитование

«Ингосстрах банк» расширил функциональность мобильного приложения, дополнив его онлайн-заявкой на кредит. Теперь у клиентов банка появилась возможность оформить кредит без посещения офиса или зв
20.05.2019 Банк Союз сократил time-to-market кредитного сервиса

ИТ-интегратор «Инфосистемы Джет» совместно с Банком Союз внедрили интеграционную шину для взаимодействия систем кредитного конвейера клиентов банка — физических лиц. За счет полной автоматизации тестирования данного решения проверка обнов
25.09.2018 «Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS

ектор по рискам-Член Правления Борис Земсков. Еще на этапе проведения опытной эксплуатации системы, Банк СОЮЗ и GlowByte начали активную работу по её развитию. В рамках совместного проекта по п
22.04.2003 РБК СОФТ запустил сайт коммерческого банка «Ингосстрах-Союз»

РБК СОФТ» успешно завершена разработка интернет-представительства акционерного коммерческого банка «Ингосстрах-Союз», входящего в число пятидесяти крупнейших банков России. АКБ «Ингосстрах-С

Публикаций - 58, упоминаний - 82

Инго Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 986 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 6
ОТР ГК - ОТР 2000 219 4
SAP SE 5389 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 732 3
Информзащита 821 3
Oracle Corporation 6807 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
HP Inc. 5728 2
МегаФон 9624 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1198 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 104 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Стартелеком 13 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
ЦФТ Золотая Корона 360 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 687 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
8750 2
Trend Micro 622 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 611 2
AltaVista Search Engine 197 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
Связьинформ 88 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 115 1
Verisign 357 1
Электросвязь 268 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13778 1
Samsung Electronics 10495 1
Microsoft Corporation 25060 1
UIPath 106 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 154 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 589 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 1
SAS Institute 1019 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
Альфа-Банк 1832 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7919 15
ГПБ - Газпромбанк 1146 12
ПСБ - Промсвязьбанк 884 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 9
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 8
Ингосстрах СПАО 447 8
МКБ - Московский кредитный банк 608 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1311 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 7
Ак Барс Банк 274 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 539 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 6
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 6
ВТБ - ВТБ24 668 6
ББР банк - Балтийский Банк Развития 39 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1747 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 5
Фора Банк 61 5
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 5
Росэнергобанк 34 5
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
Стройкредит АКБ 35 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Русский стандарт Банк 462 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 3
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12564 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 2
Федеральное казначейство России 1844 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 303 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2789 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2053 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3291 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 939 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3303 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6204 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1465 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 81 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 262 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70935 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5728 20
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4390 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33109 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55437 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13193 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30557 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11966 9
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2247 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4202 8
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25567 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5674 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1591 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12739 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14250 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1345 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8453 6
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 866 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31376 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16732 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10229 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13122 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13249 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5276 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8801 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4092 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3534 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3330 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12089 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5504 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6536 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3093 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1556 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1206 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4458 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12733 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1650 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22444 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7850 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 6
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 3
Microsoft Windows 2000 8664 2
Google Android 14502 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 765 2
Apple iOS 8133 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 615 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 679 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 240 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 344 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 10 1
Google Chrome - браузер 1617 1
Microsoft Windows 10 1849 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2012 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Microsoft ActiveX 210 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1947 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 11 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 273 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 868 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Samsung Pay 293 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 81 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
МегаФон Visa - онлайн банковская карта 5 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Потанин Сергей 9 8
Серова Елена 320 5
Сотин Денис 216 4
Стятюгин Роман 39 4
Гусенков Евгений 5 4
Веневцев Андрей 10 3
Казарцев Алексей 27 3
Фомичев Андрей 72 3
Михайлов Алексей 87 3
Шеин Валерий 18 3
Белышков Леонид 18 3
Соболь Галина 8 3
Киреев Александр 33 3
Ермаченков Алексей 14 3
Стуров Дмитрий 33 3
Земсков Борис 2 2
Ефремов Александр 24 2
Масарская Наталия 36 2
Соломин Павел 4 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Круглов Максим 26 2
Яшин Леонид 21 2
Смирнова Ольга 14 2
Мео Юрий 5 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Заботкин Алексей 8 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Сенаторов Михаил 42 2
Федечкин Эдуард 55 2
Кибалко Кирилл 41 2
Татару Виталий 14 2
Коваленко Галина 3 2
Козлова Екатерина 7 2
Хургес Михаил 13 2
Бабенко Алексей 9 2
Бажин Андрей 12 2
Лосев Сергей 46 2
Гнездилов Дмитрий 7 2
Зыков Евгений 2 2
Гурьянов Алексей 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 153457 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3302 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2877 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1780 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14382 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1806 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1278 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3119 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53016 2
Украина 7737 2
Турция - Турецкая республика 2458 2
Казахстан - Республика 5736 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2144 2
Чехия - Чешская Республика 1328 2
Европа 24522 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 934 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1664 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3195 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2591 1
Германия - Берлин 725 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 301 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1611 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 644 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Россия - УФО - Челябинская область 1354 1
Россия - УФО - Курганская область 565 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 789 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 762 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 262 1
Беларусь - Белоруссия 5956 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1337 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2881 1
Узбекистан - Республика 1835 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1971 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50384 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54025 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17104 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6541 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6139 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 5
Доходность - ставка доходности - Rate of return 687 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 870 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31187 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14719 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 3
Аудит - аудиторский услуги 2967 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11548 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2638 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 359 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6725 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7825 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6258 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8418 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 547 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1019 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7206 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5302 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1242 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4350 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 444 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5500 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1530 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2080 1
Известия ИД 686 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 10
Gartner - Гартнер 3592 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 757 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews AWARDS - награда 534 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385660, в очереди разбора - 730058.
Создано именных указателей - 183558.
