Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений

Инго Банк (Ингосстрах Банк) – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году. Предлагает набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 34 дела, на cумму 206 837 545 373 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

