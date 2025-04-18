Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инго Банк Ингосстрах банк Ингосстрах Союз АКБ Союз Банк Автогазбанк Сибрегионбанк Народный банк сбережений
Инго Банк (Ингосстрах Банк) – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году. Предлагает набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 34 дела, на cумму 206 837 545 373 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|18.04.2025
|
«Ингосстрах Банк» внедрил отечественную платформу по интеграции данных
о разработчика «Дата Инновации» выступила компания DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах Банка». Внедрение ETL-решения («Плюс7 ФормИТ») позволило использовать лучшие миров
|22.01.2024
|
Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами
сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk. *** АО «Ингосстрах Банк» (ранее АО «Банк Союз») был основан в 1993 г. В 2023 г. переименован в АО «Ингосстрах Банк». Основной акц
|11.01.2024
|
«Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке
«Ингосстрах Банк» начал использовать в мобильном приложении российскую технологию распознавани
|18.12.2023
|
«Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах»
Объем операций интернет-эквайринга, которые «Ингосстрах банк» предоставляет клиентам материнской компании СПАО «Ингосстрах», кратно вырос
|12.10.2023
|
«Ингосстрах банк» запустил онлайн-кредитование
«Ингосстрах банк» расширил функциональность мобильного приложения, дополнив его онлайн-заявкой на кредит. Теперь у клиентов банка появилась возможность оформить кредит без посещения офиса или зв
|20.05.2019
|
Банк Союз сократил time-to-market кредитного сервиса
ИТ-интегратор «Инфосистемы Джет» совместно с Банком Союз внедрили интеграционную шину для взаимодействия систем кредитного конвейера клиентов банка — физических лиц. За счет полной автоматизации тестирования данного решения проверка обнов
|25.09.2018
|
«Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS
ектор по рискам-Член Правления Борис Земсков. Еще на этапе проведения опытной эксплуатации системы, Банк СОЮЗ и GlowByte начали активную работу по её развитию. В рамках совместного проекта по п
|22.04.2003
|
РБК СОФТ запустил сайт коммерческого банка «Ингосстрах-Союз»
РБК СОФТ» успешно завершена разработка интернет-представительства акционерного коммерческого банка «Ингосстрах-Союз», входящего в число пятидесяти крупнейших банков России. АКБ «Ингосстрах-С
Инго Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Потанин Сергей 9 8
|Серова Елена 320 5
|Сотин Денис 216 4
|Стятюгин Роман 39 4
|Гусенков Евгений 5 4
|Веневцев Андрей 10 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Фомичев Андрей 72 3
|Михайлов Алексей 87 3
|Шеин Валерий 18 3
|Белышков Леонид 18 3
|Соболь Галина 8 3
|Киреев Александр 33 3
|Ермаченков Алексей 14 3
|Стуров Дмитрий 33 3
|Земсков Борис 2 2
|Ефремов Александр 24 2
|Масарская Наталия 36 2
|Соломин Павел 4 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Круглов Максим 26 2
|Яшин Леонид 21 2
|Смирнова Ольга 14 2
|Мео Юрий 5 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Заботкин Алексей 8 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Кибалко Кирилл 41 2
|Татару Виталий 14 2
|Коваленко Галина 3 2
|Козлова Екатерина 7 2
|Хургес Михаил 13 2
|Бабенко Алексей 9 2
|Бажин Андрей 12 2
|Лосев Сергей 46 2
|Гнездилов Дмитрий 7 2
|Зыков Евгений 2 2
|Гурьянов Алексей 3 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 2080 1
|Известия ИД 686 1
|Intelligent Enterprise 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385660, в очереди разбора - 730058.
Создано именных указателей - 183558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.