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DIS Group Data Integration Software Дата Интегрэйшн Софтвер
DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий Informatica, KMS Lighthouse, NICE Actimize, Citrix, Arenadata и других, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
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СОБЫТИЯ
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|13.04.2026
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Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise
я стал возможным благодаря подписанию соглашения о стратегическом сотрудничестве между компанией «Платформа данных Селена» и вендором StarRocks Enterprise из КНР. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. DIS Group получила статус основного дистрибьютора Селены на технологиях StarRocks Enterprise в России. Инфраструктура данных современных компаний и организаций может не справл
|06.04.2026
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DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» договорились о внедрении совместных ИТ-решений по управлению данными
ИТ-компании DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на ускорение цифровой трансформации клиентов за счет внедрения совместных
|03.04.2026
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TData и DIS Group расширят функциональные возможности платформ по управлению данными
ИТ-компании TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелеком») и DIS Group объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на углубленную интеграцию их решений. Партнерство призвано усилить техническую совместимость, расширить
|02.04.2026
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DIS Group и «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование» для работы со структурами данных
ИТ-компания DIS Group и разработчик «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование». Инструмент в составе интеллектуальной платформы данных AIDP предназначен для визуализации и
|02.04.2026
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DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными
Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом сис
|17.12.2025
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«Компит Эксперт» и DIS Group будут совместно продвигать в Белоруссии российские решения по управлению данными
ИТ-компании «Компит Эксперт» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении в Белоруссии российских решений по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, в том числе CDC-решения «Датафлот Р
|02.12.2025
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Подтверждена совместимость «Юниверс MDM» и СУБД Tantor Postgres
Тестирование, проведенное с участием специалистов DIS Group и «Юниверс Дата», подтвердило полную совместимость решения по управлению мастер-данными и нормативно-справочной информацией «Юниверс MDM» c Tantor Postgres Special Edition, универсаль
|27.11.2025
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iiii Tech и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений по управлению данными
ИТ-компании iiii Tech («Форайз») и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении российских решений по управлению данными, входящих в платформу AI Data Platform: «Селена», «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Дат
|26.11.2025
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DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера»
В результате технологического партнерства с Московским банком Сбербанка ИТ-компания DIS Group расширит функциональность и улучшит пользовательский опыт в платформе по управлению данными AIDP за счет интеграции с ИИ-сервисами «Сбера» SaluteSpeech и «ГигаЧат». Клиенты DIS Gro
|14.10.2025
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ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными
ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки и реализации инновационных ИТ-решений, основанных на интеграции ИИ-решений ИТ-холдинга «Т1» с интеллектуальной пла
|09.10.2025
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MWS AI и DIS Group заключили технологическое партнерство по направлению ИИ
Разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС Web Services) и поставщик решений для управления данными DIS Group объявляют о старте технологического партнерства, нацеленного на интеграцию возможностей искусственного интеллекта в решения для управления данными. Об этом CNews сообщили представител
|08.10.2025
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«СберТех» и DIS Group займутся созданием решений для управления данными
Российский разработчик ПО «СберТех» и поставщик решений для управления данными DIS Group заключили соглашение о технологическом партнерстве. Стороны сосредоточатся на поддержке совместимости своих программных продуктов и создании стека импортонезависимых технологий, котор
|08.10.2025
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DIS Group и «Группа Астра» создают технологический альянс для развития отечественных ИТ-решений
Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Группа Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки инфраструктурного программного обеспечения и сре
|08.10.2025
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МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышение эффективности
|02.10.2025
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КРИТ и DIS Group объединяют усилия для продвижения российских решений в области управления данными
ИТ-компании КРИТ и DIS Group заключили соглашение о бизнес-партнерстве в целях совместного продвижения AIDP, российской платформы по управлению данными для государственных и частных организаций. Об этом CNews соо
|01.10.2025
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DIS Group обеспечит юридическую значимость распространяемых мастер-данных с «Юниверс MDM» и технологией DataPilot
Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, объявила о возможности автоматизации работы программного продукта «Юниверс MDM» с набором электронных подписей благодаря специализированному
|05.08.2025
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ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group будут развивать решения в области управления данными
«Т1» и DIS Group заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие партнерских отношений для разработки эффективных ИТ-продуктов с использованием отечественных решений. Об этом CNews соо
|10.07.2025
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DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными
ых и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «ФормИТ», по управлению данными «Юниверс DG», по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Компания ООО «РИК Мастерс» занимается внедрением ИТ-решений уже более 10 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области построения корпоративных информационных систем, и
|07.07.2025
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DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена»
Компания DIS Group представила платформу данных «Селена» — современное российское решение класса Data Lakehouse, предназначенное для высокоскоростной обработки и анализа больших объемов структурированны
|05.06.2025
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Подтверждена совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Arenadata Prosperity
Компании DIS Group и Arenadata подтвердили совместимость платформы «ФормИТ» и СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. В ходе испытаний специалисты компаний прове
|09.04.2025
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DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ИТ-компания DIS Group, специализирующаяся на внедрении решений по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard
|16.12.2024
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Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными
Kept и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG
|02.12.2024
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DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными
«Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 Фор
|31.10.2024
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DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными
ика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации. Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и внедрены в такие организации как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата. «Наша компания занимается информатизацией ключ
|10.10.2024
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DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными
управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и решение для создания онлайн-копий систем и баз данных «Датафлот Репликация». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. 2D Systems – российский интегратор, работает на рынке более пяти лет, обладает портфелем, который объединяет решения в области управления данными, базовой инфраструктуры, офисных при
|20.09.2024
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Управляющим партнером DIS Group назначен Дмитрий Финк
реализовал проекты по цифровой трансформации бэк-офиса компании. С 2022 по 2024 г. Дмитрий – создатель и генеральный директор ИТ-дочки группы ВСК – «Высокие цифровые технологии». Генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий сказал: «Мы видим большой спрос на консалтинговые услуги в сфере управления данными как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных структур. Для нас как для
|07.08.2024
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DIS Group и «Норбит» стали партнерами
DIS Group и «Норбит» заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Сотрудничество с DIS Group дает «Норбит» доступ к технологиям для управления данными, что позволяет расширить спектр услуг, предлагаемых бизнесу. Объединив усилия, партнеры смогут масштабировать клиентскую базу
|10.06.2024
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DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными
Axoft и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 Фор
|31.05.2024
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«Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными
«Ростелеком» и DIS Group договорились о расширении сотрудничества в области управления данными. DIS Group расширит свою линейку в области работы с данными решениями от компании «Тдата», чтобы комплексн
|22.05.2024
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Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата»
сийского разработчика ПО в области управления данными «Юниверс Дата». Соответствующее соглашение было подписано между «ОТР 2000» и мастер-дистрибьютером продуктов «Юниверс Дата» на российском рынке – DIS Group. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «ОТР 2000» расширит возможности для предоставления услуг в области работы с нормативно-справочной информацией в корпоративных и
|06.05.2024
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«СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов
Решения в области управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации от «Дата Инновации» и «Юниверс Дата» (входят в продуктовый портфель DIS Group) успешно прошли тесты на совместимость с реляционной системой управления базами данных (СУБД) и операционной системой от «СберТеха». В рамках проекта была протестирована совместимость
|20.03.2024
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Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition
«Группа Астра» и компания DIS Group подтвердили совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» версии 1.3.1 и ОС Astra Linux 1.7. Пользователи защищенной операционной системы могут быть уверены в надежности комплексного решения
|28.12.2023
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«КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными
В рамках обновленного партнерского соглашения «КОРУС Консалтинг» предложит своим клиентам новую линейку отечественных продуктов DIS Group. DIS Group – российская ИТ-компания, специализирующаяся на инновационных решениях в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, ИТ-консалтинга и реализации
|14.12.2023
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R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации
Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор подписала соглашение с компанией DIS Group о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. В рамк
|21.11.2023
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Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации
Axenix и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. В рамках партнерства DIS Group п
|30.10.2023
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Решения DIS Group теперь доступны партнерам OCS
Софтверный портфель OCS Distribution пополнили решения для управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации российской ИТ-компании DIS Group. Все решения, предлагаемые компанией DIS Group, входят в реестр российского ПО. Партнерам OCS будет доступен широкий выбор продуктов DIS Group, в том числе: «Плюс7 форми
|13.10.2023
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DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop»
В рамках сотрудничества в области управления большими данными и аналитики компании DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Пл
|10.10.2023
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Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными
Rubytech, один из лидеров системной интеграции в России, и DIS Group, компания, предлагающая решения по управлению данными, объявили о заключении стратегического партнёрства. Стороны объединят усилия для ускорения цифровизации и перевода на российские
|09.10.2023
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«Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными
Компании «Философия.ИТ» (входит в Лигу цифровой экономики) и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными. Продуктовая линейка включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными
|25.09.2023
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«Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации
«Инфосистемы джет» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 фор
DIS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 71 69
|Гиацинтов Олег 25 19
|Комаров Михаил 25 11
|Каменский Владислав 23 10
|Федечкин Эдуард 58 7
|Борисов Пётр 10 6
|Халяпин Сергей 96 5
|Косилов Артём 8 5
|Натрусов Артем 313 5
|Финк Дмитрий 20 4
|Тарасов Александр 12 4
|Дунаев Сергей 63 3
|Нестеров Алексей 175 3
|Семчук Иван 12 3
|Глащенко Андрей 7 3
|Иванов Георгий 18 3
|Воронин Петр 37 3
|Чернов Антон 23 3
|Кузякин Дмитрий 27 3
|Рабинович Борис 8 3
|Абдуллин Алик 6 3
|Школьников Николай 26 3
|Кацоев Алексей 17 3
|Михалев Александр 26 3
|Амурский Олег 9 3
|Белов Дмитрий 5 3
|Кудрявцева Наталья 12 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Кваша Екатерина 13 3
|Кисимова Наталья 5 3
|Walia Amit - Валиа Амит 8 3
|Замула Дмитрий 3 3
|Алифанов Кирилл 84 2
|Панченко Иван 197 2
|Путятинский Сергей 112 2
|Гревцев Александр 31 2
|Соколовский Александр 40 2
|Лигачев Глеб 120 2
|Анохин Сергей 121 2
|Беляев Владислав 104 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|Forbes - Форбс 1002 2
|Открытые системы ИД 176 1
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