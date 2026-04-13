DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер

Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise я стал возможным благодаря подписанию соглашения о стратегическом сотрудничестве между компанией «Платформа данных Селена» и вендором StarRocks Enterprise из КНР. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. DIS Group получила статус основного дистрибьютора Селены на технологиях StarRocks Enterprise в России. Инфраструктура данных современных компаний и организаций может не справл

DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» договорились о внедрении совместных ИТ-решений по управлению данными ИТ-компании DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на ускорение цифровой трансформации клиентов за счет внедрения совместных

TData и DIS Group расширят функциональные возможности платформ по управлению данными ИТ-компании TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелеком») и DIS Group объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на углубленную интеграцию их решений. Партнерство призвано усилить техническую совместимость, расширить

DIS Group и «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование» для работы со структурами данных ИТ-компания DIS Group и разработчик «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование». Инструмент в составе интеллектуальной платформы данных AIDP предназначен для визуализации и

DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом сис

«Компит Эксперт» и DIS Group будут совместно продвигать в Белоруссии российские решения по управлению данными ИТ-компании «Компит Эксперт» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении в Белоруссии российских решений по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, в том числе CDC-решения «Датафлот Р

Подтверждена совместимость «Юниверс MDM» и СУБД Tantor Postgres Тестирование, проведенное с участием специалистов DIS Group и «Юниверс Дата», подтвердило полную совместимость решения по управлению мастер-данными и нормативно-справочной информацией «Юниверс MDM» c Tantor Postgres Special Edition, универсаль

iiii Tech и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений по управлению данными ИТ-компании iiii Tech («Форайз») и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении российских решений по управлению данными, входящих в платформу AI Data Platform: «Селена», «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Дат

DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера» В результате технологического партнерства с Московским банком Сбербанка ИТ-компания DIS Group расширит функциональность и улучшит пользовательский опыт в платформе по управлению данными AIDP за счет интеграции с ИИ-сервисами «Сбера» SaluteSpeech и «ГигаЧат». Клиенты DIS Gro

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки и реализации инновационных ИТ-решений, основанных на интеграции ИИ-решений ИТ-холдинга «Т1» с интеллектуальной пла

MWS AI и DIS Group заключили технологическое партнерство по направлению ИИ Разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС Web Services) и поставщик решений для управления данными DIS Group объявляют о старте технологического партнерства, нацеленного на интеграцию возможностей искусственного интеллекта в решения для управления данными. Об этом CNews сообщили представител

«СберТех» и DIS Group займутся созданием решений для управления данными Российский разработчик ПО «СберТех» и поставщик решений для управления данными DIS Group заключили соглашение о технологическом партнерстве. Стороны сосредоточатся на поддержке совместимости своих программных продуктов и создании стека импортонезависимых технологий, котор

DIS Group и «Группа Астра» создают технологический альянс для развития отечественных ИТ-решений Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Группа Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки инфраструктурного программного обеспечения и сре

МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышение эффективности

КРИТ и DIS Group объединяют усилия для продвижения российских решений в области управления данными ИТ-компании КРИТ и DIS Group заключили соглашение о бизнес-партнерстве в целях совместного продвижения AIDP, российской платформы по управлению данными для государственных и частных организаций. Об этом CNews соо

DIS Group обеспечит юридическую значимость распространяемых мастер-данных с «Юниверс MDM» и технологией DataPilot Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, объявила о возможности автоматизации работы программного продукта «Юниверс MDM» с набором электронных подписей благодаря специализированному

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group будут развивать решения в области управления данными «Т1» и DIS Group заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие партнерских отношений для разработки эффективных ИТ-продуктов с использованием отечественных решений. Об этом CNews соо

DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными ых и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «ФормИТ», по управлению данными «Юниверс DG», по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Компания ООО «РИК Мастерс» занимается внедрением ИТ-решений уже более 10 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области построения корпоративных информационных систем, и

DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена» Компания DIS Group представила платформу данных «Селена» — современное российское решение класса Data Lakehouse, предназначенное для высокоскоростной обработки и анализа больших объемов структурированны

Подтверждена совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Arenadata Prosperity Компании DIS Group и Arenadata подтвердили совместимость платформы «ФормИТ» и СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. В ходе испытаний специалисты компаний прове

DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ИТ-компания DIS Group, специализирующаяся на внедрении решений по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard

Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными Kept и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG

DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными «Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 Фор

DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными ика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации. Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и внедрены в такие организации как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата. «Наша компания занимается информатизацией ключ

DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и решение для создания онлайн-копий систем и баз данных «Датафлот Репликация». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. 2D Systems – российский интегратор, работает на рынке более пяти лет, обладает портфелем, который объединяет решения в области управления данными, базовой инфраструктуры, офисных при

Управляющим партнером DIS Group назначен Дмитрий Финк реализовал проекты по цифровой трансформации бэк-офиса компании. С 2022 по 2024 г. Дмитрий – создатель и генеральный директор ИТ-дочки группы ВСК – «Высокие цифровые технологии». Генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий сказал: «Мы видим большой спрос на консалтинговые услуги в сфере управления данными как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных структур. Для нас как для

DIS Group и «Норбит» стали партнерами DIS Group и «Норбит» заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Сотрудничество с DIS Group дает «Норбит» доступ к технологиям для управления данными, что позволяет расширить спектр услуг, предлагаемых бизнесу. Объединив усилия, партнеры смогут масштабировать клиентскую базу

DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными Axoft и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 Фор

«Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными «Ростелеком» и DIS Group договорились о расширении сотрудничества в области управления данными. DIS Group расширит свою линейку в области работы с данными решениями от компании «Тдата», чтобы комплексн

Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» сийского разработчика ПО в области управления данными «Юниверс Дата». Соответствующее соглашение было подписано между «ОТР 2000» и мастер-дистрибьютером продуктов «Юниверс Дата» на российском рынке – DIS Group. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «ОТР 2000» расширит возможности для предоставления услуг в области работы с нормативно-справочной информацией в корпоративных и

«СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов Решения в области управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации от «Дата Инновации» и «Юниверс Дата» (входят в продуктовый портфель DIS Group) успешно прошли тесты на совместимость с реляционной системой управления базами данных (СУБД) и операционной системой от «СберТеха». В рамках проекта была протестирована совместимость

Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition «Группа Астра» и компания DIS Group подтвердили совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» версии 1.3.1 и ОС Astra Linux 1.7. Пользователи защищенной операционной системы могут быть уверены в надежности комплексного решения

«КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными В рамках обновленного партнерского соглашения «КОРУС Консалтинг» предложит своим клиентам новую линейку отечественных продуктов DIS Group. DIS Group – российская ИТ-компания, специализирующаяся на инновационных решениях в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, ИТ-консалтинга и реализации

R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор подписала соглашение с компанией DIS Group о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. В рамк

Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации Axenix и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. В рамках партнерства DIS Group п

Решения DIS Group теперь доступны партнерам OCS Софтверный портфель OCS Distribution пополнили решения для управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации российской ИТ-компании DIS Group. Все решения, предлагаемые компанией DIS Group, входят в реестр российского ПО. Партнерам OCS будет доступен широкий выбор продуктов DIS Group, в том числе: «Плюс7 форми

DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» В рамках сотрудничества в области управления большими данными и аналитики компании DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Пл

Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными Rubytech, один из лидеров системной интеграции в России, и DIS Group, компания, предлагающая решения по управлению данными, объявили о заключении стратегического партнёрства. Стороны объединят усилия для ускорения цифровизации и перевода на российские

«Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными Компании «Философия.ИТ» (входит в Лигу цифровой экономики) и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными. Продуктовая линейка включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными