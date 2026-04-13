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DIS Group Data Integration Software Дата Интегрэйшн Софтвер

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер

DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий  Informatica, KMS Lighthouse, NICE Actimize, Citrix, Arenadata и других, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

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Всего 3 дела, на cумму 49 014 579 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 49 014 579 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 43 515 370 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 5 499 209 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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13.04.2026 Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise

я стал возможным благодаря подписанию соглашения о стратегическом сотрудничестве между компанией «Платформа данных Селена» и вендором StarRocks Enterprise из КНР. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. DIS Group получила статус основного дистрибьютора Селены на технологиях StarRocks Enterprise в России. Инфраструктура данных современных компаний и организаций может не справл
06.04.2026 DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» договорились о внедрении совместных ИТ-решений по управлению данными

ИТ-компании DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на ускорение цифровой трансформации клиентов за счет внедрения совместных
03.04.2026 TData и DIS Group расширят функциональные возможности платформ по управлению данными

ИТ-компании TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелеком») и DIS Group объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на углубленную интеграцию их решений. Партнерство призвано усилить техническую совместимость, расширить

02.04.2026 DIS Group и «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование» для работы со структурами данных

ИТ-компания DIS Group и разработчик «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование». Инструмент в составе интеллектуальной платформы данных AIDP предназначен для визуализации и

02.04.2026 DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными

Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом сис
17.12.2025 «Компит Эксперт» и DIS Group будут совместно продвигать в Белоруссии российские решения по управлению данными

ИТ-компании «Компит Эксперт» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении в Белоруссии российских решений по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, в том числе CDC-решения «Датафлот Р
02.12.2025 Подтверждена совместимость «Юниверс MDM» и СУБД Tantor Postgres

Тестирование, проведенное с участием специалистов DIS Group и «Юниверс Дата», подтвердило полную совместимость решения по управлению мастер-данными и нормативно-справочной информацией «Юниверс MDM» c Tantor Postgres Special Edition, универсаль
27.11.2025 iiii Tech и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений по управлению данными

ИТ-компании iiii Tech («Форайз») и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении российских решений по управлению данными, входящих в платформу AI Data Platform: «Селена», «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Дат
26.11.2025 DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера»

В результате технологического партнерства с Московским банком Сбербанка ИТ-компания DIS Group расширит функциональность и улучшит пользовательский опыт в платформе по управлению данными AIDP за счет интеграции с ИИ-сервисами «Сбера» SaluteSpeech и «ГигаЧат». Клиенты DIS Gro
14.10.2025 ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки и реализации инновационных ИТ-решений, основанных на интеграции ИИ-решений ИТ-холдинга «Т1» с интеллектуальной пла
09.10.2025 MWS AI и DIS Group заключили технологическое партнерство по направлению ИИ

Разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС Web Services) и поставщик решений для управления данными DIS Group объявляют о старте технологического партнерства, нацеленного на интеграцию возможностей искусственного интеллекта в решения для управления данными. Об этом CNews сообщили представител
08.10.2025 «СберТех» и DIS Group займутся созданием решений для управления данными

Российский разработчик ПО «СберТех» и поставщик решений для управления данными DIS Group заключили соглашение о технологическом партнерстве. Стороны сосредоточатся на поддержке совместимости своих программных продуктов и создании стека импортонезависимых технологий, котор
08.10.2025 DIS Group и «Группа Астра» создают технологический альянс для развития отечественных ИТ-решений

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Группа Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки инфраструктурного программного обеспечения и сре
08.10.2025 МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышение эффективности

02.10.2025 КРИТ и DIS Group объединяют усилия для продвижения российских решений в области управления данными

ИТ-компании КРИТ и DIS Group заключили соглашение о бизнес-партнерстве в целях совместного продвижения AIDP, российской платформы по управлению данными для государственных и частных организаций. Об этом CNews соо
01.10.2025 DIS Group обеспечит юридическую значимость распространяемых мастер-данных с «Юниверс MDM» и технологией DataPilot

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, объявила о возможности автоматизации работы программного продукта «Юниверс MDM» с набором электронных подписей благодаря специализированному
05.08.2025 ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group будут развивать решения в области управления данными  

«Т1» и DIS Group заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие партнерских отношений для разработки эффективных ИТ-продуктов с использованием отечественных решений. Об этом CNews соо
10.07.2025 DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными

ых и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «ФормИТ», по управлению данными «Юниверс DG», по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Компания ООО «РИК Мастерс» занимается внедрением ИТ-решений уже более 10 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области построения корпоративных информационных систем, и
07.07.2025 DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена»

Компания DIS Group представила платформу данных «Селена» — современное российское решение класса Data Lakehouse, предназначенное для высокоскоростной обработки и анализа больших объемов структурированны
05.06.2025 Подтверждена совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Arenadata Prosperity  

Компании DIS Group и Arenadata подтвердили совместимость платформы «ФормИТ» и СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. В ходе испытаний специалисты компаний прове
09.04.2025 DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ИТ-компания DIS Group, специализирующаяся на внедрении решений по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard
16.12.2024 Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными  

Kept и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG
02.12.2024 DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными

«Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 Фор
31.10.2024 DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными

ика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации. Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и внедрены в такие организации как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата. «Наша компания занимается информатизацией ключ
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными

управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и решение для создания онлайн-копий систем и баз данных «Датафлот Репликация». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. 2D Systems – российский интегратор, работает на рынке более пяти лет, обладает портфелем, который объединяет решения в области управления данными, базовой инфраструктуры, офисных при
20.09.2024 Управляющим партнером DIS Group назначен Дмитрий Финк

реализовал проекты по цифровой трансформации бэк-офиса компании. С 2022 по 2024 г. Дмитрий – создатель и генеральный директор ИТ-дочки группы ВСК – «Высокие цифровые технологии». Генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий сказал: «Мы видим большой спрос на консалтинговые услуги в сфере управления данными как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных структур. Для нас как для

07.08.2024 DIS Group и «Норбит» стали партнерами

DIS Group и «Норбит» заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Сотрудничество с DIS Group дает «Норбит» доступ к технологиям для управления данными, что позволяет расширить спектр услуг, предлагаемых бизнесу. Объединив усилия, партнеры смогут масштабировать клиентскую базу
10.06.2024 DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными

Axoft и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 Фор
31.05.2024 «Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными

«Ростелеком» и DIS Group договорились о расширении сотрудничества в области управления данными. DIS Group расширит свою линейку в области работы с данными решениями от компании «Тдата», чтобы комплексн
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата»

сийского разработчика ПО в области управления данными «Юниверс Дата». Соответствующее соглашение было подписано между «ОТР 2000» и мастер-дистрибьютером продуктов «Юниверс Дата» на российском рынке – DIS Group. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «ОТР 2000» расширит возможности для предоставления услуг в области работы с нормативно-справочной информацией в корпоративных и
06.05.2024 «СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов

Решения в области управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации от «Дата Инновации» и «Юниверс Дата» (входят в продуктовый портфель DIS Group) успешно прошли тесты на совместимость с реляционной системой управления базами данных (СУБД) и операционной системой от «СберТеха». В рамках проекта была протестирована совместимость
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition

«Группа Астра» и компания DIS Group подтвердили совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» версии 1.3.1 и ОС Astra Linux 1.7. Пользователи защищенной операционной системы могут быть уверены в надежности комплексного решения
28.12.2023 «КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными

В рамках обновленного партнерского соглашения «КОРУС Консалтинг» предложит своим клиентам новую линейку отечественных продуктов DIS Group. DIS Group – российская ИТ-компания, специализирующаяся на инновационных решениях в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, ИТ-консалтинга и реализации
14.12.2023 R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор подписала соглашение с компанией DIS Group о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. В рамк
21.11.2023 Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации

Axenix и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. В рамках партнерства DIS Group п
30.10.2023 Решения DIS Group теперь доступны партнерам OCS

Софтверный портфель OCS Distribution пополнили решения для управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации российской ИТ-компании DIS Group. Все решения, предлагаемые компанией DIS Group, входят в реестр российского ПО. Партнерам OCS будет доступен широкий выбор продуктов DIS Group, в том числе: «Плюс7 форми
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» 

В рамках сотрудничества в области управления большими данными и аналитики компании DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Пл
10.10.2023 Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными

Rubytech, один из лидеров системной интеграции в России, и DIS Group, компания, предлагающая решения по управлению данными, объявили о заключении стратегического партнёрства. Стороны объединят усилия для ускорения цифровизации и перевода на российские

09.10.2023 «Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными

Компании «Философия.ИТ» (входит в Лигу цифровой экономики) и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными. Продуктовая линейка включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными
25.09.2023 «Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

«Инфосистемы джет» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 фор

Публикаций - 204, упоминаний - 217

DIS Group и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce - Informatica 139 55
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 33 27
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 26 26
Oracle Corporation 7074 19
SAP SE 5601 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
9594 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
KMS Lighthouse 14 11
Ростелеком 10948 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Датафлот 12 10
Крок - Croc 1964 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 9
NICE Actimize 11 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 8
Microsoft Corporation 25775 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Citrix Systems 868 8
NICE Systems 70 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Терн ГК - Tern Group 82 6
Платформа данных Селена 12 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
SAS Institute 1082 5
ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
Teradata - Терадата 225 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 4
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 4
Luxms 120 4
BMC Software 97 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
ВТБ - ВТБ24 671 8
Почта России ПАО 2370 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Альфа-Банк 1979 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 3
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 26 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
4CIO 20 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 46
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 30
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 30
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 24
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 22
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 21
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 19
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
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Германия - Федеративная Республика 13221 3
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Азия - Азиатский регион 5920 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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