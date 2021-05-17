Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DIS Group
Data Integration Software
Дата Интегрэйшн Софтвер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 116
DIS Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|4CIO 12 1
|Лихницкий Павел 10 7
|Тарасов Александр 7 4
|Халяпин Сергей 77 3
|Семчук Иван 11 3
|Натрусов Артем 121 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Глащенко Андрей 4 3
|Иванов Георгий 18 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Дунаев Сергей 28 3
|Чернов Антон 23 3
|Воронин Петр 35 2
|Абдуллин Алик 5 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Комаров Михаил 14 2
|Беляев Владислав 65 2
|Алифанов Кирилл 56 2
|Митенков Алексей 16 2
|Алексин Михаил 18 2
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Murphy Steve - Мерфи Стив 1 1
|Молотков Денис 1 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Терехов Андрей 28 1
|Малиновский Сергей 13 1
|Крухмалева Яна 3 1
|Бусько Владимир 3 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Шагалиев Руслан 1 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Картышев Алексей 6 1
|Носов Николай 12 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Демидов Михаил 131 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Языков Александр 3 1
|Шумков Александр 7 1
|Чурин Алексей 4 1
|Аверин Алексей 3 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2196 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766618, в очереди разбора - 670303.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766618, в очереди разбора - 670303.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru