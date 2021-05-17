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DIS Group
Data Integration Software
Дата Интегрэйшн Софтвер


17.05.2021 Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica 3
10.03.2021 Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
03.08.2020 6 задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями 2
22.07.2020 ВТБ ускорит процессы бизнес-анализа 1
10.07.2020 DIS Group отметила рост спроса на технологии защиты данных на 20% 4
19.12.2019 BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом 2
10.12.2019 Tele2 внедрил систему управления знаниями KMS Lighthouse 2
28.11.2019 Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 3
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 1
21.06.2019 Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах 2
18.06.2019 Ассоциация независимых аптек создала экосистему управления большими данными 2
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
13.12.2018 ВТБ внедрил крупнейшую в России «Бизнес-Википедию» 1
07.09.2018 «БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными 4
14.06.2018 «Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking 2
18.04.2018 Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» состоится 30 мая в Москве 2
12.04.2018 DIS Group выпустила решение для формирования XBRL 7
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 2
23.03.2018 DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum 3
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
06.12.2017 DIS Group выполнит проект для профилирования и обезличивания систем Сбербанка 3
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 2
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
22.09.2017 DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2 2
17.08.2017 DIS Group и «ОТ-Ойл» займутся внедрением систем управления на российских предприятиях ТЭК 1
07.06.2017 Tarantool будет использоваться в системе быстрой аналитики Informatica 3
27.03.2017 «Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse 2
17.03.2017 DIS Group представила доклад на конференции Сnews «Рынок BI 2017» 1
09.03.2017 «Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным 2
03.03.2017 Люди, данные и самообслуживание – ключевые тренды рынка BI 1
21.02.2017 Aman Group расширяет присутствие в Западной Европе: покупка DBFS 1
14.02.2017 Informatica стала лидером «Магического квадранта» поставщиков решений по управлению мастер-данными 1
31.01.2017 Informatica стала лидером «Магического квадранта» среди поставщиков решений по обеспечению качества данных 2
31.01.2017 Сбербанк выбрал Informatica Big Data Management для работы с большими данными 2
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 2
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 2

Публикаций - 61, упоминаний - 116

DIS Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 11
Informatica 75 10
IBM 3554 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
3770 4
Microsoft Corporation 11143 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
KMS Lighthouse 8 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Teradata 166 3
Ланит ГК 1160 3
Крок 1221 3
Oracle Corporation 3360 3
Yandex - Яндекс 4101 3
iTeco - Ай-Теко 720 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
TietoEVRY - Tieto 122 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Brocade Communications Systems 143 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Google LLC 7168 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Yota - Скартел 623 2
BMC Software 40 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Vintage Wines SA 4 1
SpyLOG 17 1
Custis 73 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Digital Vision 2 1
Монитор безопасности 69 1
Comindware - Колловэар 51 1
DIS Group Казахстан 1 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Citrix Systems 571 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Северсталь Менеджмент 26 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
ВТБ24 583 2
Черкизово ГК 73 2
Мегаполис ТК 90 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Открытие ФК 538 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 2
Avito - Авито 171 2
Почта России ПАО 1577 2
Газпром ПАО 524 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Аэрофлот 493 2
Qiwi 783 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Альфа-Банк 1127 2
Global CIO 28 1
ForteBank Казахстан 1 1
ВТБ Страхование 52 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Lego 84 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Рослокомотив 1 1
PwC Россия 6 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Глобэкс банк 28 1
Утконос 99 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 4
Data Governance - Руководство данными 51 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Big Data - Большие данные 1136 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 3
DevOps - Development и Operations 297 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Haulmont CUBA Platform 24 3
Microsoft Excel 436 3
SQL - Язык программирования 434 2
Apache Hadoop 339 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Microsoft SQL Server 798 2
Microsoft Windows 10 6670 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
1С:Управление Холдингом 15 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
Nokia Integrated Operations Center - Nokia IOC 2 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 2 1
BMC Control-M 1 1
Informatica Customer 360 Insights 1 1
Informatica Big Data Management 3 1
Informatica Data Governance 2 1
Microsoft Office 1948 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
Diasoft Flextera 45 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
Naumen Erudite 12 1
IBM Watson 105 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4272 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft Skype 1476 1
Лихницкий Павел 10 7
Тарасов Александр 7 4
Халяпин Сергей 77 3
Семчук Иван 11 3
Натрусов Артем 121 3
Четвернин Алексей 651 3
Глащенко Андрей 4 3
Иванов Георгий 18 3
Нестеров Алексей 79 3
Дунаев Сергей 28 3
Чернов Антон 23 3
Воронин Петр 35 2
Абдуллин Алик 5 2
Лигачев Глеб 60 2
Комаров Михаил 14 2
Беляев Владислав 65 2
Алифанов Кирилл 56 2
Митенков Алексей 16 2
Алексин Михаил 18 2
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Murphy Steve - Мерфи Стив 1 1
Молотков Денис 1 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Терехов Андрей 28 1
Малиновский Сергей 13 1
Крухмалева Яна 3 1
Бусько Владимир 3 1
Ведехин Игорь 23 1
Кузьминов Илья 8 1
Шагалиев Руслан 1 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Картышев Алексей 6 1
Носов Николай 12 1
Чимиричкина Мария 30 1
Демидов Михаил 131 1
Сапельников Сергей 100 1
Языков Александр 3 1
Шумков Александр 7 1
Чурин Алексей 4 1
Аверин Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Европа 3781 3
Казахстан - Республика 2646 3
Земля - планета Солнечной системы 880 2
Украина 3389 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Европа Западная 618 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Новая Зеландия 293 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Израиль 724 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2196 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews ИТ-стратегия 13 2
CNews AWARDS 292 1
Informatica Day - Форум Данные основа цифровой трансформации 1 1
HighLoad++ Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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