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Юниверс дата Юниверс ETL


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России 1
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 2
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
27.03.2023 Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться 1
19.01.2023 DIS Group обеспечит полный цикл управления данными на российских технологиях 2
13.01.2023 Платформа для управления данными последнего поколения станет доступна российским пользователям 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:

Юниверс дата - ЮД Капитал УК 22 5
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 156 4
Датафлот 8 3
Oracle Corporation 6773 3
IBM - International Business Machines Corp 9485 3
SAP SE 5352 3
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 20 3
Salesforce - Informatica 127 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 2
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
SAS Institute 1003 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 2
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21251 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2268 6
Data Governance - Руководство данными 140 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 565 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 4
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 381 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4973 4
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 507 3
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 218 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7817 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3776 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5666 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10682 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10831 2
Clone - Клонирование 513 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 485 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15586 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6509 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 648 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6968 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30846 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4427 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 778 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2113 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6634 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25100 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 423 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7187 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2276 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 31 6
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 29 6
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 5
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 45 2
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 2
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1412 1
Amazon OpenSearch 28 1
Лихницкий Павел 56 4
Каменский Владислав 20 3
Россия - РФ - Российская федерация 150676 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9345 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4801 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49661 1
Gartner - Гартнер 3577 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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