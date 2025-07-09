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Юниверс дата Юниверс ETL
УПОМИНАНИЯ
Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:
|Интер РАО ЕЭС ПАО 344 2
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 2
|Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
|РЖД - Российские железные дороги 1951 1
|Лихницкий Павел 56 4
|Каменский Владислав 20 3
|Россия - РФ - Российская федерация 150676 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
|Gartner - Гартнер 3577 2
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