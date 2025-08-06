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DIS Group Data Инновации Plus7, Плюс7 Plus7 Pulse Plus7 Smart Logistics Plus7 EDM (Enterprise Data Management) Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ Plus7 Forsage Platform Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК

  • Платформа Plus7 Forsage Platform (запись в реестре российского ПО №15070 от 03.10.2022) предназначена для разработки решений по автоматизации процессов компании и позволяет сроки и стоимость автоматизации и цифровизации в 3 раза (по сравнению с написанием программного кода «с нуля»). На базе платформы также представлены готовые решения Plus7 Pulse для управления инновационно-инвестиционной деятельностью и Plus7 Smart Logistics для комплексной автоматизации логистики.
  • Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ (запись в реестре №15077 от 03.10.2022) позволяет ускорить получение информации до 60% за счёт интеграции корпоративных данных, а также автоматического создания, воспроизведения и рассылки персонализированных документов любого формата и сложности. Бизнес-пользователи могут работать в визуальной среде no-code самостоятельно, без помощи IT-специалистов.
  • Система управления знаниями Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК – решение класса KMS (Knowledge Management System) (запись в реестре №14349 от 26.07.2022) предназначена для оптимизации работы контакт-центров, подразделений продаж и field force, а также для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников. В ряде стран СНГ аналогичные решения используются экстренными и медицинскими службами экстренного реагирования и рассматриваются в качестве основы для единых правительственных баз знаний. Система включает в себя обновляемый каталог знаний (статьи, полезные ссылки, документы и т.д.) и возможности поиска ответа на поставленный вопрос вне зависимости от его формулировки.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.08.2025 Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres

ацинтов, технический директор DIS Group. «Совместная работа нашей СУБД Tantor Postgres и платформы «Плюс7 ФормИТ» открывает новые возможности для безопасной и продуктивной корпоративной коммуни
05.06.2025 Подтверждена совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Arenadata Prosperity  

Компании DIS Group и Arenadata подтвердили совместимость платформы «ФормИТ» и СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. В ходе испытаний специалисты компаний проверили работоспособность «ФормИТ» версии 1.5.1 в среде
09.04.2025 DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro

по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise версий 14, 15, 16 и 17.

19.06.2024 В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat

ии» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оп
10.06.2024 DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными

ными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными» Юниверс MDM», cистему управления знаниями «Плюс7 Маяк» и ряд других. Axoft – центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий, р
22.04.2024 «Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»

«Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать з
11.04.2024 Вышла новая версия платформы для работы с данными «Плюс7 ФормИТ»

ую версию многофункциональной платформы для интеграции, обеспечения качества и маскированию данных «Плюс7 ФормИТ». В версии 1.5.1 платформы пользователям стал доступен более широкий набор совме
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition

«Группа Астра» и компания DIS Group подтвердили совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» версии 1.3.1 и ОС Astra Linux 1.7. Пользователи защищенной операционной системы
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» 

и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платформа управлени
09.10.2023 «Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными

ижении единой российской платформы по управлению данными. Продуктовая линейка включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данны
19.09.2023 «К2тех» ускорила работу собственного контактного центра с помощью российского решения

ержке партнера DIS Group внедрила в своем контактном центре российскую систему управления знаниями «Плюс7 маяк». Качество обслуживания клиентов контактного центра повысилось за счет перехода от
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве

партнерстве в рамках разработки интерфейса между системой умного анализа данных PIX BI и продуктом «Плюс7 сканеры метаданных». Такое решение позволит выполнять автоматический сбор метаданных о

08.08.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с продуктами «Плюс7 формит»

подтвердила совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10», и «Альт Сервер 10» с семейством продуктов «Плюс7 формит» на платформе x86_64. «Плюс7 формит» – промышленная платформа интеграции

31.03.2023 Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop

обработки больших данных на 60-70%. Эксклюзивным поставщиком решения является компания DIS Group. «Плюс7 ФормИТ» на Hadoop позволяет создавать решения по интеграции данных на уровне кластера H
13.03.2023 Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ

«Московский кредитный банк» (МКБ) начал переход на российское ETL-решение «Плюс7 формИТ», которое обеспечит оптимальное наполнение корпоративного хранилища данных (КХД)
14.02.2023 Merlion и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

вместном продвижении российских продуктов для цифровой трансформации – системы управления знаниями «Плюс7 маяк» и ETL-решения «Плюс7 формит». Компания Merlion с 1992 г. занимается дистри
21.11.2022 Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО

ем и органах государственного управления. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Платформа Plus7 EDM позволяет выстраивать внутри организации весь процесс работы с данными и управления
31.10.2022 DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS

ифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что система управления знаниями Plus7 MayaK стала доступна в облаке #CloudMTS. С помощью облачного сервиса клиент получит воз
12.10.2022 Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры

Решения Plus7 Forsage Platform, Plus7 FormIT и Plus7 MayaK официально вошли в Реестр ро
18.07.2022 DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией

фективного описания данных, создания корпоративных каталогов данных и бизнес-глоссариев. Применение Plus7 EDM позволит значительно ускорить процессы бизнес-анализа, системного анализа и разрабо
05.07.2022 DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов

DIS Group представила Plus7 Forsage Platform – low-code-платформу для разработки решений по автоматизации процессов
23.06.2022 DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных

х предложений для клиентов. Все документы создаются на основе консолидированных данных, формируемых Plus7 FormIT из различных корпоративных информационных систем и из любых других источников да
16.05.2022 Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России

ления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских опера
30.10.2001 "Plus7" приступила к тестовой эксплуатации службы "Единый адрес"

стрированный им ранее ресурс. Именно в этот почтовый ящик и на эту web-страницу будут перенаправляться запросы по адресам, зарегистрированным в "Плюс 7". После регистрации ресурса клиента в каталоге "Плюс7" он получает: - адрес электронной почты вида: E-mail: номер_телефона@код города.ru - адрес web-страницы: http://номер_телефона.код города.ru - ссылку на ваш ресурс в каталоге "Плюс7


Публикаций - 55, упоминаний - 100

DIS Group и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 195 52
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 23 18
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 32 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 5
Датафлот 11 4
Ростелеком 10772 4
Платформа данных Селена 9 3
9407 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 294 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 2
Softline - Софтлайн 3596 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1444 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1360 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 870 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 536 2
Ланит - Норбит - Norbit 425 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 411 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 395 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 366 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 184 2
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 27 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 2
К2Тех - K2Tech 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 153 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 140 1
Ростелеком - TData - ТДата 68 1
Бизматика - Бизматика-Консалтинг 6 1
Физика сети 8 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 61 1
РИК Мастерс 2 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
Accenture plc 710 1
ИКС 495 1
Ред Софт - Red Soft 1168 1
Oracle Corporation 7033 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
Крок - Croc 1926 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 365 13
МКБ - Московский кредитный банк 645 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8645 4
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 3
РЖД - Российские железные дороги 2053 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 895 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 314 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1477 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 1
Ингосстрах СПАО 471 1
Газпром нефть 697 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 433 1
Ак Барс Банк 283 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 117 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 362 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 64 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 141 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 559 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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