Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres ацинтов, технический директор DIS Group. «Совместная работа нашей СУБД Tantor Postgres и платформы «Плюс7 ФормИТ» открывает новые возможности для безопасной и продуктивной корпоративной коммуни

Подтверждена совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Arenadata Prosperity Компании DIS Group и Arenadata подтвердили совместимость платформы «ФормИТ» и СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. В ходе испытаний специалисты компаний проверили работоспособность «ФормИТ» версии 1.5.1 в среде

DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise версий 14, 15, 16 и 17.

В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat ии» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оп

DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными ными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными» Юниверс MDM», cистему управления знаниями «Плюс7 Маяк» и ряд других. Axoft – центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий, р

«Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать з

Вышла новая версия платформы для работы с данными «Плюс7 ФормИТ» ую версию многофункциональной платформы для интеграции, обеспечения качества и маскированию данных «Плюс7 ФормИТ». В версии 1.5.1 платформы пользователям стал доступен более широкий набор совме

Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition «Группа Астра» и компания DIS Group подтвердили совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» версии 1.3.1 и ОС Astra Linux 1.7. Пользователи защищенной операционной системы

DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платформа управлени

«Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными ижении единой российской платформы по управлению данными. Продуктовая линейка включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данны

«К2тех» ускорила работу собственного контактного центра с помощью российского решения ержке партнера DIS Group внедрила в своем контактном центре российскую систему управления знаниями «Плюс7 маяк». Качество обслуживания клиентов контактного центра повысилось за счет перехода от

«Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве партнерстве в рамках разработки интерфейса между системой умного анализа данных PIX BI и продуктом «Плюс7 сканеры метаданных». Такое решение позволит выполнять автоматический сбор метаданных о

Подтверждена совместимость ОС «Альт» с продуктами «Плюс7 формит» подтвердила совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10», и «Альт Сервер 10» с семейством продуктов «Плюс7 формит» на платформе x86_64. «Плюс7 формит» – промышленная платформа интеграции

Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop обработки больших данных на 60-70%. Эксклюзивным поставщиком решения является компания DIS Group. «Плюс7 ФормИТ» на Hadoop позволяет создавать решения по интеграции данных на уровне кластера H

Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ «Московский кредитный банк» (МКБ) начал переход на российское ETL-решение «Плюс7 формИТ», которое обеспечит оптимальное наполнение корпоративного хранилища данных (КХД)

Merlion и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации вместном продвижении российских продуктов для цифровой трансформации – системы управления знаниями «Плюс7 маяк» и ETL-решения «Плюс7 формит». Компания Merlion с 1992 г. занимается дистри

Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО ем и органах государственного управления. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Платформа Plus7 EDM позволяет выстраивать внутри организации весь процесс работы с данными и управления

DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS ифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что система управления знаниями Plus7 MayaK стала доступна в облаке #CloudMTS. С помощью облачного сервиса клиент получит воз

Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры Решения Plus7 Forsage Platform, Plus7 FormIT и Plus7 MayaK официально вошли в Реестр ро

DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией фективного описания данных, создания корпоративных каталогов данных и бизнес-глоссариев. Применение Plus7 EDM позволит значительно ускорить процессы бизнес-анализа, системного анализа и разрабо

DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов DIS Group представила Plus7 Forsage Platform – low-code-платформу для разработки решений по автоматизации процессов

DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных х предложений для клиентов. Все документы создаются на основе консолидированных данных, формируемых Plus7 FormIT из различных корпоративных информационных систем и из любых других источников да

Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России ления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских опера