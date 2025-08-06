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DIS Group Data Инновации Plus7, Плюс7 Plus7 Pulse Plus7 Smart Logistics Plus7 EDM (Enterprise Data Management) Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ Plus7 Forsage Platform Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК
- Платформа Plus7 Forsage Platform (запись в реестре российского ПО №15070 от 03.10.2022) предназначена для разработки решений по автоматизации процессов компании и позволяет сроки и стоимость автоматизации и цифровизации в 3 раза (по сравнению с написанием программного кода «с нуля»). На базе платформы также представлены готовые решения Plus7 Pulse для управления инновационно-инвестиционной деятельностью и Plus7 Smart Logistics для комплексной автоматизации логистики.
- Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ (запись в реестре №15077 от 03.10.2022) позволяет ускорить получение информации до 60% за счёт интеграции корпоративных данных, а также автоматического создания, воспроизведения и рассылки персонализированных документов любого формата и сложности. Бизнес-пользователи могут работать в визуальной среде no-code самостоятельно, без помощи IT-специалистов.
- Система управления знаниями Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК – решение класса KMS (Knowledge Management System) (запись в реестре №14349 от 26.07.2022) предназначена для оптимизации работы контакт-центров, подразделений продаж и field force, а также для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников. В ряде стран СНГ аналогичные решения используются экстренными и медицинскими службами экстренного реагирования и рассматриваются в качестве основы для единых правительственных баз знаний. Система включает в себя обновляемый каталог знаний (статьи, полезные ссылки, документы и т.д.) и возможности поиска ответа на поставленный вопрос вне зависимости от его формулировки.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.08.2025
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Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres
ацинтов, технический директор DIS Group. «Совместная работа нашей СУБД Tantor Postgres и платформы «Плюс7 ФормИТ» открывает новые возможности для безопасной и продуктивной корпоративной коммуни
|05.06.2025
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Подтверждена совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Arenadata Prosperity
Компании DIS Group и Arenadata подтвердили совместимость платформы «ФормИТ» и СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. В ходе испытаний специалисты компаний проверили работоспособность «ФормИТ» версии 1.5.1 в среде
|09.04.2025
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DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro
по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise версий 14, 15, 16 и 17.
|19.06.2024
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В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat
ии» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оп
|10.06.2024
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DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными
ными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными» Юниверс MDM», cистему управления знаниями «Плюс7 Маяк» и ряд других. Axoft – центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий, р
|22.04.2024
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«Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»
«Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать з
|11.04.2024
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Вышла новая версия платформы для работы с данными «Плюс7 ФормИТ»
ую версию многофункциональной платформы для интеграции, обеспечения качества и маскированию данных «Плюс7 ФормИТ». В версии 1.5.1 платформы пользователям стал доступен более широкий набор совме
|20.03.2024
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Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition
«Группа Астра» и компания DIS Group подтвердили совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» версии 1.3.1 и ОС Astra Linux 1.7. Пользователи защищенной операционной системы
|13.10.2023
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DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop»
и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платформа управлени
|09.10.2023
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«Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными
ижении единой российской платформы по управлению данными. Продуктовая линейка включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данны
|19.09.2023
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«К2тех» ускорила работу собственного контактного центра с помощью российского решения
ержке партнера DIS Group внедрила в своем контактном центре российскую систему управления знаниями «Плюс7 маяк». Качество обслуживания клиентов контактного центра повысилось за счет перехода от
|14.09.2023
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«Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве
партнерстве в рамках разработки интерфейса между системой умного анализа данных PIX BI и продуктом «Плюс7 сканеры метаданных». Такое решение позволит выполнять автоматический сбор метаданных о
|08.08.2023
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Подтверждена совместимость ОС «Альт» с продуктами «Плюс7 формит»
подтвердила совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10», и «Альт Сервер 10» с семейством продуктов «Плюс7 формит» на платформе x86_64. «Плюс7 формит» – промышленная платформа интеграции
|31.03.2023
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Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop
обработки больших данных на 60-70%. Эксклюзивным поставщиком решения является компания DIS Group. «Плюс7 ФормИТ» на Hadoop позволяет создавать решения по интеграции данных на уровне кластера H
|13.03.2023
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Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ
«Московский кредитный банк» (МКБ) начал переход на российское ETL-решение «Плюс7 формИТ», которое обеспечит оптимальное наполнение корпоративного хранилища данных (КХД)
|14.02.2023
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Merlion и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации
вместном продвижении российских продуктов для цифровой трансформации – системы управления знаниями «Плюс7 маяк» и ETL-решения «Плюс7 формит». Компания Merlion с 1992 г. занимается дистри
|21.11.2022
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Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО
ем и органах государственного управления. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Платформа Plus7 EDM позволяет выстраивать внутри организации весь процесс работы с данными и управления
|31.10.2022
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DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS
ифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что система управления знаниями Plus7 MayaK стала доступна в облаке #CloudMTS. С помощью облачного сервиса клиент получит воз
|12.10.2022
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Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры
Решения Plus7 Forsage Platform, Plus7 FormIT и Plus7 MayaK официально вошли в Реестр ро
|18.07.2022
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DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией
фективного описания данных, создания корпоративных каталогов данных и бизнес-глоссариев. Применение Plus7 EDM позволит значительно ускорить процессы бизнес-анализа, системного анализа и разрабо
|05.07.2022
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DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов
DIS Group представила Plus7 Forsage Platform – low-code-платформу для разработки решений по автоматизации процессов
|23.06.2022
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DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных
х предложений для клиентов. Все документы создаются на основе консолидированных данных, формируемых Plus7 FormIT из различных корпоративных информационных систем и из любых других источников да
|16.05.2022
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Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России
ления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских опера
|30.10.2001
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"Plus7" приступила к тестовой эксплуатации службы "Единый адрес"
стрированный им ранее ресурс. Именно в этот почтовый ящик и на эту web-страницу будут перенаправляться запросы по адресам, зарегистрированным в "Плюс 7". После регистрации ресурса клиента в каталоге "Плюс7" он получает: - адрес электронной почты вида: E-mail: номер_телефона@код города.ru - адрес web-страницы: http://номер_телефона.код города.ru - ссылку на ваш ресурс в каталоге "Плюс7
DIS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 70 37
|Гиацинтов Олег 23 10
|Замула Дмитрий 3 2
|Тятюшев Максим 190 1
|Зарипов Руслан 4 1
|Спивак Александр 5 1
|Данишевский Григорий 7 1
|Панкратов Илья 8 1
|Яценко Вадим 97 1
|Косарева Наталия 2 1
|Рыбаков Константин 2 1
|Корнильев Антон 8 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Сапожников Дмитрий 2 1
|Барг Герман 25 1
|Сафронов Константин 1 1
|Школьника Алиса 1 1
|Демидов Сергей 129 1
|Палей Лев 57 1
|Панченко Иван 190 1
|Путятинский Сергей 111 1
|Степанюк Михаил 80 1
|Ворошилов Павел 9 1
|Гурко Денис 11 1
|Касимов Вячеслав 34 1
|Бобров Сергей 12 1
|Кузнецов Андрей 110 1
|Македонский Сергей 47 1
|Вайсблюм Игорь 20 1
|Игнатов Сергей 77 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Акимов Евгений 39 1
|Носов Сергей 17 1
|Шубин Иван 9 1
|Малькова Лариса 20 1
|Хасанов Василий 1 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Михайлов Денис 5 1
|Чернявский Леонид 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
|Gartner - Гартнер 3646 1
|Forrester Research 832 1
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