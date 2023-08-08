Подтверждена совместимость ОС «Альт» с продуктами «Плюс7 формит»

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10», и «Альт Сервер 10» с семейством продуктов «Плюс7 формит» на платформе x86_64.

«Плюс7 формит» – промышленная платформа интеграции данных, позволяющая э задачи в области интеграции, синхронизации данных, построения хранилищ данных, миграции данных в новые приложения, обмена информацией с контрагентами для реализации бизнес-целей компании. Мастер-дистрибьютор — компания DIS Group.

«Импортозамещение в IT, в отличие от многих других отраслей рынка, – это не просто замена зарубежного на отечественное. Успешным этот процесс можно назвать только в том случае, если внедренные решения бесперебойно взаимодействуют между собой. Поэтому сертификат совместимости ОС «Альт» и линейки решений «Плюс7 формит» – это гарантия стабильной работы для многих системообразующих компаний страны», – сказал технический директор DIS Group Олег Гиацинтов.

Все ОС семейства «Альт» постоянно обновляются, исследуются на наличие уязвимостей и проходят тестирование на совместимость с продуктами ведущих компаний ИТ-отрасли. По результатам испытаний подтверждена совместимость «Плюс7 формит» с последними версиями ОС «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер».

«Альт Рабочая станция» — универсальная ОС для компьютеров и ноутбуков. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ОС «Альт Рабочая станция», содержит расширенный набор программ и драйверы современных устройств, использует графическую оболочку MATE.

Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? Импортонезависимость

«Альт Сервер» — серверный дистрибутив с широкой функциональностью, позволяющий разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование.

«Эффективное управление данными или управление посредством данных приобретает все большее значение для цифровой трансформации бизнеса. Вот почему интерес заказчиков к подобным технологиям растет, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Партнерство с компанией DIS Group — это расширение нашего присутствия на рынке и охват новых сегментов».