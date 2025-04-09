Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гиацинтов Олег
Гиацинтов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирюшин Сергей 83 2
|Анохин Сергей 72 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Золотарев Сергей 11 2
|Аншина Марина 78 2
|Шмид Александр 17 2
|Романов Алексей 48 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Белышков Леонид 18 2
|Состин Андрей 5 2
|Табаков Вадим 5 2
|Заяц Антон 9 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Штефан Илья 7 1
|Демидов Михаил 133 1
|Сапронов Андрей 1 1
|Дмитров Владислав 3 1
|Мыскин Роман 38 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Трубочев Алексей 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
|Gartner - Гартнер 3566 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.