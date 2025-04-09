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Гиацинтов Олег



09.04.2025 DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro 1
22.04.2024 «Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» 1
11.04.2024 Вышла новая версия платформы для работы с данными «Плюс7 ФормИТ» 1
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition 1
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop»  1
08.08.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с продуктами «Плюс7 формит» 1
01.11.2021 Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
19.03.2013 Как справиться с «большими данными», и как на них заработать 1
10.11.2006 Спор продолжается: каким быть хранилищу данных 1
17.08.2006 Хранилища данных: шаги от идеи до внедрения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Гиацинтов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 148 8
SAP SE 5311 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 801 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 2
ЕС-лизинг 22 2
Ростелеком 9845 2
Broadcom - VMware - Greenplum 105 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 2
SAS Institute 981 1
Informatica 126 1
Snowflake 19 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Dell EMC 5039 1
VK - Mail.ru Group 3471 1
IBM - International Business Machines Corp 9462 1
Intel Corporation 12258 1
Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
Google LLC 11893 1
Yandex - Яндекс 7563 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
X Corp - Twitter 2874 1
Meta Platforms - Facebook 4453 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
Парадигма 152 1
Базальт СПО - BaseALT 679 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 238 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Датафлот 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Почта России ПАО 2139 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Росэнергобанк 34 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Bayer AG - Байер 85 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Генезис 18 1
Верный - торговая сеть 292 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11889 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67804 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11592 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6748 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 401 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14289 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9551 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20132 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30220 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5458 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2189 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 521 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 292 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5199 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 897 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12150 2
Стандартизация - Standardization 2155 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5860 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4005 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2191 1
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 55 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 132 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1254 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11233 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6874 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 368 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 144 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 362 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 175 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3233 1
USN - Ubiquitous Sensor Networks - Сенсорные сети 58 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 42 5
Apache Hadoop 437 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 2
Microsoft Azure 1417 1
Google Cloud Platform - GCP 314 1
Informatica Intelligent Cloud Services 2 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Microsoft Office 3783 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
ETegro Therascale OCP 5 1
IBM Big Data 15 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 200 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 193 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1096 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 5 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 282 1
Linux OS 10136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 356 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 547 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 162 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 225 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 205 1
Кирюшин Сергей 83 2
Анохин Сергей 72 2
Гимранов Ринат 122 2
Золотарев Сергей 11 2
Аншина Марина 78 2
Шмид Александр 17 2
Романов Алексей 48 2
Лядов Кирилл 17 2
Белышков Леонид 18 2
Состин Андрей 5 2
Табаков Вадим 5 2
Заяц Антон 9 1
Булгаков Виктор 12 1
Штефан Илья 7 1
Демидов Михаил 133 1
Сапронов Андрей 1 1
Дмитров Владислав 3 1
Мыскин Роман 38 1
Лазуков Станислав 30 1
Трубочев Алексей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 147102 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 1
Европа 21863 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4918 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48739 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14751 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5859 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7146 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8153 1
Экономический эффект 1093 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10086 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5591 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 856 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4515 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3069 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8911 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2458 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6303 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
IDC - International Data Corporation 4912 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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