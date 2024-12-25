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ГОСТ 34 Информационная технология Разработка автоматизированной системы управления (АСУ)



25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
23.04.2024 RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ 1
26.02.2024 «Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V 1
16.10.2023 «К2тех» импортозаместил Microsoft в инфраструктуре Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) 1
12.04.2023 IBS и «Сколково» запускают сертификацию системных аналитиков 1
30.11.2022 Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона 1
24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
20.05.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 1
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 1
08.04.2020 Алексей Чувашов, 65apps -

У государства и корпораций свои требования к мобильной разработке

 1
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD 1
19.09.2019 Directum представила Directum новой версии 5.8 1
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне 1
27.11.2018 «Программный Продукт» модернизирует систему оптового рынка электроэнергии 1
31.08.2018 Платформа «БАРС Груп» поддерживает стандарт подписи по ГОСТу 1
24.01.2018 Бывшая структура ФСБ создала криптографический сопроцессор на замену американским чипам 1
25.04.2017 Обновлен сертификат совместимости устройств «Рутокен» и программных продуктов «Сигнал-Ком» 1
15.01.2016 Построение гетерогенных ИТ-ландшафтов: комплексный подход на практике 1
12.05.2015 «АМТ-Груп» создала систему унифицированных коммуникаций в новом офисе Райффайзенбанка 1
16.03.2015 Единственный исполнитель в госИТ: зачем он нужен и как его назначить? 1
28.03.2014 Стандарты ИТ-сервисов в России: готовность провайдеров 1
01.07.2013 ФАС признала законными крупные тендеры Минздрава 1
15.05.2013 Сенатор Гаттаров жалуется в ФАС и Минкомсвязь на мега-тендер Минздрава 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
19.02.2013 «АМТ-Груп» модернизировала корпоративную систему телефонии и контакт-центр банка «БНП Париба Восток» 1
20.08.2010 Минфин России выделит 273,92 млн руб. на сопровождение и развитие АИС «Финансы» 1
14.04.2010 eToken совместим с системой криптографического обеспечения «Карма» от ЭОС 1
24.11.2009 Минфин России потратит свыше 236 млн руб. на развитие прикладного ПО 1
29.08.2008 Показана уязвимость хэш-функции российского криптостандарта 1
15.08.2001 Скандал на рынке и-банкинга: "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

ГОСТ 34 и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Google LLC 11775 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Cisco Systems 5114 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 2
Microsoft Corporation 24625 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Ростелеком 9701 1
Dell EMC 5027 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
X Corp - Twitter 2845 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
ЕС-лизинг 22 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Toshiba Corporation 2927 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Red Hat 1305 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Apple Inc 12101 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
SAP SE 5277 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Почта России ПАО 2112 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Bayer AG - Байер 83 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Росэнергобанк 34 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Генезис 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 3
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ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 151 3
Linux OS 9937 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
Microsoft Windows 15657 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Office 3734 2
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
OpenNebula 39 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 2
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Apache Hadoop 427 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Microsoft Skype for Business 175 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
ETegro Therascale OCP 5 1
IBM Big Data 15 1
Сафронов Роман 36 2
Сизоненко Григорий 39 2
Волчков Алексей 8 2
Лебедев Анатолий 8 2
Репан Дмитрий 3 2
Кирюшин Сергей 83 1
Анохин Сергей 64 1
Гимранов Ринат 122 1
Золотарев Сергей 10 1
Гаттаров Руслан 144 1
Шмид Александр 17 1
Романов Алексей 48 1
Чувашов Алексей 2 1
Демидов Михаил 133 1
Солдатов Сергей 18 1
Лядов Кирилл 17 1
Белышков Леонид 18 1
Татару Виталий 14 1
Состин Андрей 5 1
Альтовский Евгений 42 1
Паршин Максим 316 1
Мылицын Роман 110 1
Гиацинтов Олег 10 1
Лащенов Виталий 1 1
Чумаченко Константин 11 1
Кузнецов Андрей 67 1
Афанасьев Николай 7 1
Грибанов Юрий 30 1
Аншина Марина 78 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Панов Сергей 16 1
Елистратов Николай 90 1
Мурашкин Роман 2 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Жирнов Алексей 7 1
Гернер Владимир 6 1
Макарчук Марина 1 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Сапронов Андрей 1 1
Архипенков Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Америка - Американский регион 2160 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Китай - Тайвань 3984 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 17
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
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КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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