ГОСТ 34 Информационная технология Разработка автоматизированной системы управления (АСУ)
ГОСТ 34 и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафронов Роман 36 2
|Сизоненко Григорий 39 2
|Волчков Алексей 8 2
|Лебедев Анатолий 8 2
|Репан Дмитрий 3 2
|Кирюшин Сергей 83 1
|Анохин Сергей 64 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Шмид Александр 17 1
|Романов Алексей 48 1
|Чувашов Алексей 2 1
|Демидов Михаил 133 1
|Солдатов Сергей 18 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Белышков Леонид 18 1
|Татару Виталий 14 1
|Состин Андрей 5 1
|Альтовский Евгений 42 1
|Паршин Максим 316 1
|Мылицын Роман 110 1
|Гиацинтов Олег 10 1
|Лащенов Виталий 1 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Афанасьев Николай 7 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Аншина Марина 78 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Панов Сергей 16 1
|Елистратов Николай 90 1
|Мурашкин Роман 2 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Жирнов Алексей 7 1
|Гернер Владимир 6 1
|Макарчук Марина 1 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Сапронов Андрей 1 1
|Архипенков Сергей 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Gartner - Гартнер 3556 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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