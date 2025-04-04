ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг

ГК «Финвал» одна из российских инжиниринговых компаний, основанная в 1991 году. Компания реализует высокотехнологичные проекты в ключевых отраслях промышленности – авиационная и аэрокосмическая, автомобильное машиностроение, нефтегазовая промышленность, судостроение, энергетическое машиностроение, медицинская промышленность. Обладает экспертизой для ведения комплексных IT-проектов по автоматизации производственных процессов.

Юрий Молчанов, Директор департамента управления эффективностью предприятий, Финвал Инжиниринг "Цифровое преобразование предприятий. Проблемы, пути и порядок их решений" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва