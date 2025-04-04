Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITI Technologies Finvale Финвал Финвал-Инжиниринг
ГК «Финвал» одна из российских инжиниринговых компаний, основанная в 1991 году. Компания реализует высокотехнологичные проекты в ключевых отраслях промышленности – авиационная и аэрокосмическая, автомобильное машиностроение, нефтегазовая промышленность, судостроение, энергетическое машиностроение, медицинская промышленность. Обладает экспертизой для ведения комплексных IT-проектов по автоматизации производственных процессов.
Юрий Молчанов, Директор департамента управления эффективностью предприятий, Финвал Инжиниринг "Цифровое преобразование предприятий. Проблемы, пути и порядок их решений" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
ITI Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
|АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
|Осьминин Евгений 4 1
|Калганов Игорь 51 1
|Мантуров Денис 110 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Волотовская Елена 38 1
|Железко Олег 10 1
|Гордеев Сергей 9 1
|Казарезов Алексей 7 1
|Шинкарь Илья 2 1
|Юревич Евгений 2 1
|Котеленко Сергей 1 1
|Фролов Павел 84 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Мышинский Юрий 2 1
|Громов Сергей 15 1
|Бартенева Мария 32 1
|Глазунов Владислав 2 1
|Уткин Владислав 21 1
|Путин Владимир 3219 1
|Щербинко Тимур 2 1
|Путин Сергей 63 1
|Михалев Евгений 90 1
|Беляев Владислав 87 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Малахов Андрей 6 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Логинов Артем 8 1
|Заянц Илья 46 1
|Головин Сергей 12 1
|Молчанов Юрий 3 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Карпенко Ирина 4 1
|Любин Александр 2 1
|Анисов Ян 20 1
|Бурченко Евгений 17 1
|Логейко Дмитрий 1 1
|Фетисов Алексей 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.