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ITI Technologies Finvale Финвал Финвал-Инжиниринг

ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг

ГК «Финвал» одна из российских инжиниринговых компаний, основанная в 1991 году. Компания реализует высокотехнологичные проекты в ключевых отраслях промышленности – авиационная и аэрокосмическая, автомобильное машиностроение, нефтегазовая промышленность, судостроение, энергетическое машиностроение, медицинская промышленность. Обладает экспертизой для ведения комплексных IT-проектов по автоматизации производственных процессов.

 

 

Юрий Молчанов, Директор департамента управления эффективностью предприятий, Финвал Инжиниринг "Цифровое преобразование предприятий. Проблемы, пути и порядок их решений"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 2
18.04.2023 Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности 2
31.08.2022 Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60% 1
10.04.2017 Маркетплейс для финансовых услуг Finvale привлек инвестиции в размере $500 тыс. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

ITI Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9835 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 3
Softline - Софтлайн 2903 2
SAP SE 5311 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 2
8358 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Oracle Corporation 6740 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 151 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 295 1
IBS Dunice - Дунайс 4 1
Цифра ГК 2453 1
SimbirSoft - СимбирСофт 79 1
Иннодата - Innodata 22 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
Sinto - Синто 11 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
PSI Metals 1 1
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 8 1
1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 1
Yandex - Яндекс 7552 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Google LLC 11887 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
Информ 304 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Content AI - Контент ИИ 80 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 4 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Cotton Club - Коттон Клаб 22 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 106 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 1
Селигдар - Золото Селигдара 3 1
Скопинфарм 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172270.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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