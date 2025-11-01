Реестровое оборудование Amur доступно для тестирования на демостенде в Merlion

Для проведения тестирований доступны ПК «Нарвал», мини-ПК «Финвал» и моноблок «Тигр». Инженеры технического центра Merlion готовы познакомить партнеров и их заказчиков с оборудованием Amur, развернуть на нем программное обеспечение и проверить работу в условиях, приближенных к реальным задачам заказчика. Образцы доступны как для самостоятельного тестирования, так и в формате демонстраций в сопровождении инженера в шоуруме Merlion. Об этом CNews сообщили представители Amur.

В решении каких задач поможет демостенд

Подбор конфигураций. ПК, моноблоки, неттопы Amur совместимы с пятью реестровыми операционными системами. Инженеры технического центра Merlion помогут подобрать оптимальное решение из всех возможных вариантов с учетом особенностей инфраструктуры заказчика и требований регулятора.

Тестирование работоспособности. Испытания на стенде позволят убедиться, что выбранные модели справятся с рабочими нагрузками заказчика.

Проверка обратной совместимости. Если по итогам тестовых испытаний выяснится, что какое-то из самописных ПО заказчика окажется несовместимым с отечественными операционными системами, выбранными для установки на оборудование Amur, инженеры Merlion помогут подобрать средства эмуляции для запуска этого ПО.

Подготовка технической части закупочной документации. Прозрачное и точное техническое задание на закупку оборудования позволяет избежать претензий со стороны ФАС и недобросовестных конкурентов. Инженеры Merlion помогут учесть все нюансы и сформулировать требования к выбору оптимального поставщика реестрового оборудования. Например, пропишут, что компьютер должен работать с СЗИ «X» в течение восьми часов или должен поддерживать одновременную работу нескольких приложений в течение определенного количества часов.

Учебный полигон до внедрения. Стенд можно использовать для обучения сотрудников заказчика работе с реестровой техникой Amur до поставки основной партии. Это снижает сопротивление внедрению и повышает квалификацию штатных специалистов.

Модели персонального оборудования Amur, доступные для тестирования

Моноблок Amur «Тигр» H6I12 23,8" Full HD i5 12400/16Gb/SSD512Gb UHDG 730/noOS/kb/m/черный 1920x1080

ПК Amur «Нарвал» A5А14 MT Ryzen 3 3200G/8Gb/SSD256Gb Vega 8/DVDRW/DOS/черный

ПК Amur «Нарвал» B7I21 MT i5 13400/16Gb/SSD512Gb UHDG 730/DOS/m/kb/black реестр МПТ (RUS)

ПК Мини Amur «Финвал» H6I12 i3 12100/8Gb/SSD256Gb UHDG 730/DOS/m/kb/черный.