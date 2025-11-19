Получите все материалы CNews по ключевому слову
Амур Системс Amur
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|19.11.2025
|Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5 1
|01.11.2025
|Реестровое оборудование Amur доступно для тестирования на демостенде в Merlion 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401099, в очереди разбора - 732710.
Создано именных указателей - 186035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.