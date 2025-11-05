Смотреть карту

За прошедшие несколько лет стратегия импортозамещения трансформировалась. Если ранее в ИТ-периметрах компаний происходили точечные замены иностранного программного обеспечения и оборудования на российское, то теперь речь идет уже о построении технологического суверенитета всей страны. По мнению опрошенных CNews экспертов, в ближайшие годы отказаться полностью от западных продуктов не выйдет, однако именно зависимость от них сведется к минимуму. В этой ситуации предприятия-субъекты КИИ полностью перейдут на российский технологический стек, где это возможно, а коммерческий сектор будет комбинировать решения.