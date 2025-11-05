Импортозамещение 2025: итоги и планы
Импортозамещение остается локомотивом развития всей российской ИТ-отрасли. Отечественные вендоры расширяют портфели продуктов, превращая разрозненные разработки в целостные экосистемы. Сегодня заказчики ставят на первое место не только функциональность решения, но и его возможность легко интегрироваться в ИТ-ландшафт и работать в связке с другими системами. При этом остаются классы программного обеспечения, где по-настоящему зрелых продуктов не хватает.
К таким можно отнести тяжелые и сложные системы для промышленности, проектирования, отслеживания жизненного цикла оборудования, управления предприятием. Также остаются сложности с производством российской компонентной базы, многие элементы до сих пор импортируются. Однако, несмотря на это, лидеры отрасли смотрят на будущее рынка российских решений оптимистично. Он продолжит расти, а проектов по миграции на отечественные разработки станет больше.
CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка
За прошедшие несколько лет стратегия импортозамещения трансформировалась. Если ранее в ИТ-периметрах компаний происходили точечные замены иностранного программного обеспечения и оборудования на российское, то теперь речь идет уже о построении технологического суверенитета всей страны. По мнению опрошенных CNews экспертов, в ближайшие годы отказаться полностью от западных продуктов не выйдет, однако именно зависимость от них сведется к минимуму. В этой ситуации предприятия-субъекты КИИ полностью перейдут на российский технологический стек, где это возможно, а коммерческий сектор будет комбинировать решения.Читать полностью
Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски
Если еще несколько лет назад российские разработчики в авральном режиме создавали и дорабатывали свои решения, чтобы точечно закрыть потребности компаний, то теперь отечественные вендоры идут по другому пути — стараются формировать сразу целостную экосистему продуктов. Сейчас заказчики оценивают уже не отдельные системы, а их способность работать в составе защищенного программно-аппаратного комплекса. На первый план выходят совместимость, безопасность, наличие долгосрочной дорожной карты и возможность построения полного технологического стека.Читать полностью
Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы
Леонид Винокуров, вице-президент по развитию бизнеса компании «Интерпроком», с 35-летним опытом в ИТ, в эксклюзивном интервью CNews рассказывает о ключевых вызовах импортозамещения западных EAM- и ERP-систем в крупном российском бизнесе. Эксперт объясняет, почему переход на отечественное ПО — это не просто «замена», а полноценное внедрение, и делится успешными кейсами использования платформы «Аксиома».Читать полностью
Виктор Урусов, Группа Rubytech: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК
Рынок программно-аппаратных комплексов в России на подъеме. Согласно отчету Б1 и HeadWork Analytics, российский рынок ИВНС (инфраструктуры для высоконагруженных информационных систем) к 2030 году вырастет до 1,3 трлн рублей, а среднегодовой темп роста ПАК, одного из его ключевых сегментов, составит 20%. О сопровождающих рост трудностях, специфике российского рынка ПАК и его перспективах в интервью CNews рассказывает Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).Читать полностью
Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов
В первой половине 2024 года на рынке цифровых решений появился новый продукт — сервис генерации печатных форм Sprinter. С тех пор Sprinter уже успел подключиться к реальным проектам и сейчас успешно заменяет устаревшие решения в действующих ИТ-системах. Продукт активно используется и в сфере бизнеса, и в региональных и федеральных госструктурах.Читать полностью