InterProCom - Интерпроком

«Интерпроком» — разработчик прикладного ПО для автоматизации бизнеса, системный интегратор, дистрибьютор программного обеспечения. Реализует проекты в крупных компаниях с учетом индустриальной специфики, создавая цифровые бизнес-решения на основе ИТ-технологий. Развивает собственные разработки программных продуктов и сервисов (Аксиома), ряд из которых включен в реестр Российского ПО.