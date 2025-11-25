InterProCom - Интерпроком

Разделы

«Интерпроком» — разработчик прикладного ПО для автоматизации бизнеса, системный интегратор, дистрибьютор программного обеспечения.  Реализует  проекты в крупных компаниях с учетом индустриальной специфики, создавая цифровые бизнес-решения на основе ИТ-технологий. Развивает собственные разработки программных продуктов и сервисов (Аксиома), ряд из которых включен в реестр Российского ПО

Импортозамещение 2025: итоги и планы 1
25.11.2025 Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий 1
29.09.2025 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

 1
Импортозамещение 2024: итоги и планы 1
Цифровизация промышленности 2024 1
03.04.2025 Государственный университет управления включил российскую ЕАМ-платформу «Аксиома» 3.0 в программу обучения студентов 1
19.02.2025 EAM-платформа «Аксиома» подтвердила свою совместимость с актуальной версией СУБД Tantor SE 1
19.12.2024 Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение 1
13.11.2024 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком»: Управление ТОиР превращается из сервисной функции в стратегическую, и это глобальный тренд

 1
22.10.2024 Анонс новой версии «Аксиома 3.0» 1
14.10.2024 Дмитрий Ефремов -

Дмитрий Ефремов, «Интерпроком»: Нет поломкам, отказам и простоям: правила управления активами

 1
01.07.2024 В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО 2
02.05.2024 Платформа «Аксиома» совместима с российской СУБД Postgres Pro 2
07.07.2023 Роструд переводит половину сотрудников с Windows и MS Office на Linux «Альт» и «Мой офис» 1
28.02.2023 Платформа «Аксиома» от «Интерпроком» совместима с «Ред ОС» 1
11.08.2022 «Интерпроком» и «Аскон» заключили партнерское соглашение 2
04.08.2022 Бизнес-платформа «Аксиома» совместима с ОС Astra Linux 1
09.02.2022 «Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу 1
08.02.2022 Гигантская «дочка» РЖД переводит управление строительством и матобеспечением с софта IBM на российское ПО 2
03.11.2021 «Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы 2
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 2
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 2
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 2
20.05.2019 «Интерпроком» выпустила новую версию СЭД «Эскадо» 1
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных 1
19.10.2017 Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM 2
28.07.2017 «Интерпроком» обновила СЭД ЭСКАДО до версии 7.4 1
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1
26.04.2017 Как автоматизировать управление физическими активами? 1
25.04.2017 Леонид Алтухов -

ИТ-продукты становятся все более персонифицированными

 1
23.03.2017 Решение по управлению активами «Аксиома» включено в Единый реестр российского ПО 2
28.11.2016 «Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes 1
18.11.2016 «Интерпроком» выходит на международный рынок спортивной аналитики 4
05.09.2016 По второму кругу: Сбербанк пытается закупить СХД на флэш на 3 миллиарда 2
26.06.2015 Таинственный доносчик бомбардирует ФАС жалобами на многомиллионные тендеры ПФР с участием «Эр-Стайл» 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
01.07.2008 Рынок СЭД в России достиг $170 млн 1
13.04.2007 Россия: более 50% рынка СЭД у иностранцев 1

IBM - International Business Machines Corp 9565 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 8
Microsoft Corporation 25325 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 5
Крок - Croc 1819 5
InterTrust - ИнтерТраст 335 5
Термика Консалтинговая группа 24 4
АйТи 1440 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 3
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 3
Dell EMC 5105 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
9103 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 3
Docsvision - ДоксВижн 1034 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 3
HP - Hewlett-Packard 3645 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 3
Гранит-Центр НПП 47 3
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 9 2
Paybot 68 2
IFS - Industrial and Financial Systems 74 2
Весть-Метатехнология 33 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 503 2
Extracode - Экстракод 4 2
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 2
Альтер Системы 10 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Softline - Софтлайн 3323 2
Oracle Corporation 6901 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
Directum - Директум 1183 2
Diasoft - Диасофт 1054 2
Naumen - Наумен 690 2
TerraLink - ТерраЛинк 289 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 22 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 4
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 3
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 3
РЖД - Российские железные дороги 2019 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 878 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Новард УК - Novard 73 2
РЖД строй 9 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 2
ГПБ - Газпромбанк 1186 2
GFG - Lamoda - Купишуз 198 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
Мосэнерго ПАО 129 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 10 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
Бурятзолото 11 1
ОСТ-АЛКО - Черноголовский завод алкогольной продукции 1 1
Тендер-инжиниринг 1 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 36 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 45 1
Ульяновскэнерго 3 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Почта России ПАО 2267 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 532 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Конституционный суд РФ 109 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 23
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 999 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7654 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8144 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2182 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 3
IBM Maximo Asset Management 55 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 7
Linux OS 11004 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1364 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
Microsoft Office 3992 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 350 3
Эскадо 6 3
Microsoft Windows 16422 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 3
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 2
Google Android 14809 2
Новые облачные технологии - МойОфис 907 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 1
1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
Eastman Kodak EasyShare Software 73 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 21 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 328 1
Dassault Systemes - Delmia 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 249 1
CA Technologies - Computer Associates - CA BrightStor ARCserve - CA BrightStor Portal - CA BrightStor SRM 28 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
Apple iOS 8314 1
Алтухов Леонид 19 5
Винокуров Леонид 8 4
Гладков Алексей 4 3
Левиков Антон 69 2
Староверов Денис 14 2
Быстров Константин 24 2
Мусина Галина 6 2
Ефремов Дмитрий 9 2
Мартынов Борис 3 2
Анискина Татьяна 5 2
Готовченков Дмитрий 6 2
Комов Владимир 18 2
Чекель Павел 15 1
Зайцев Николай 32 1
Ишханян Артур 1 1
Силкин Владимир 3 1
Никульшин Алексей 1 1
Шалманов Сергей 201 1
Мушаков Игорь 36 1
Орлов Владимир 12 1
Рудевский Антон 40 1
Бахин Евгений 22 1
Белозорова Наталья 2 1
Синютин Андрей 1 1
Коновалов Иван 2 1
Марин Юрий 4 1
Фроловичев Игорь 1 1
Холкин Илья 5 1
Гуревич Анатолий 4 1
Касаткина Ирина 2 1
Роменский Артем 1 1
Логутенко Максим 1 1
Кольца Максим 1 1
Котельников Вячеслав 1 1
Михайлов Роман 7 1
Садиров Михаил 2 1
Терехова Анна 1 1
Перчихин Олег 1 1
Епифанов Тимофей 1 1
Рустамов Рустам 524 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 4
Солнечная система - Solar system 2549 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1034 3
Россия - ДФО - Магаданская область 493 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 348 3
Земля - планета Солнечной системы 10692 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 650 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1589 2
Кипр - Республика 621 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 373 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Европа 24678 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Нидерланды - Амстердам 623 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1458 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 526 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 1
Россия - Восточная Сибирь 300 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1689 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Открытые системы ИД 176 1
Infosan 75 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 5
IDC - International Data Corporation 4944 2
Fortune Global 500 289 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Роскосмос РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 6 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 2
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 1 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 21 1
Микроинформ 35 1
САМАН-МАТИ 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 288 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 447 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
Docflow 147 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 2
День молодёжи - 27 июня 1003 1
