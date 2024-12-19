Мартынов Борис
|19.12.2024
|Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение 1
|11.08.2022
|«Интерпроком» и «Аскон» заключили партнерское соглашение 1
|09.09.2010
|Топ-менеджер IBM возглавил коммерческий блок «Астерос» 2
Мартынов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Земля - планета Солнечной системы 10375 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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