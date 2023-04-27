Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C

Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору прайз» посчитало необходимым списать свыше 800 млн руб. в прошлом известной российской ИТ-компании «Астерос». Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, собранные по российски

Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний ание правообладателей. Среди них — пермский «Прогноз», одна из крупнейших ранее ИТ-компаний России «Астерос» и судившаяся с «Ростелекомом» и потом им же купленная компания «Старт2ком». Полный с

Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике» ель генерального директора и руководитель дирекции комплексной безопасности обанкротившейся группы «Астерос» Владимир Шелепов возглавил новосозданную дирекцию комплексных систем безопасности и

«Астерос» признан банкротом из-за 44 миллионов при долге в 8,5 миллиардов Официально: «Астерос» — банкрот После нескольких месяцев судебных разбирательств ИТ-интегратор «Астерос

Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки миллиарда Как подсчитал CNews, сумма исков, обрушившихся на известного российского ИТ-интегратора «Астерос» после его попытки два месяца назад объявить себя банкротом, уже превысила 3 млрд руб

«Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия» «Астерос» объявила о модернизации технологического ландшафта Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева. Новым этапом сотрудничества партнеров стала централизация и приведение

«Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше» Группа «Астерос» объявила о развертывании современного комплекса инженерных, ИТ и мультимедийных систем для штаб-квартиры ВТБ в деловом квартале «Невская ратуша». Это третий проект «Астерос» по

Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве Группа компаний «Астерос» приняла участие в официальном открытии пятизвездочного отеля «Hyatt Regency Moscow,

«Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности «Астерос» создала партнерский альянс с «Видеоинтеллект». В ближайшее время партнеры планируют вывести на рынок «умные» решения в области безопасности и антитеррора для транспортного сектора.Меры

Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки» о начале открытого тестирования информационной системы «Электронная путевка», создаваемой группой «Астерос». Оценить функционал нового сервиса смогут турагентства, туроператоры и другие заинте

Системы выявления террористов на ЧМ-2018 в «Лужниках» обойдутся в 370 млн Новый подрядГруппа «Астерос» выиграла подряд на строительство удаленных пунктов досмотра грузов и транспорта (УПД

«Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн тало причиной возникновения многомиллионного формального долга интегратора перед партнером. В суде «Астерос» указал, что оплата выполненных работ была произведена «за вычетом начисленной неусто

Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос» свыше 1,57 млрд руб. по курсу Центробанка на сегодняшний день. Наилучшую цену предложила компания «Астерос» — $26,5 млн (1,53 млрд руб.). Менее интересные для госзаказчика предложения представ

«Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов «Астерос» подписала партнерское соглашение с компанией BARCO, всемирно известным разработчиком

Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению «Астерос» впервые продемонстрировала результаты работ по обеспечению безопасности территории Олимпийского комплекса «Лужники». Центральный объект Чемпионата мира по футболу 2018 посетили менеджм

«Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин» «Астерос» продолжает модернизацию ИТ-платформы «Акрихин». Для одного из крупнейших российских фармпроизводителей «Астерос» создал отказоустойчивый дата-центр с использованием отечественно

КХЛ будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности на матчах Континентальная хоккейная лига и группа «Астерос подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение уровня безопасности на хоккейных матчах за счет использования современных технологий и решений с учетом опыта

«Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит» Группа «Астерос» автоматизировала управление рабочим временем операторов с учетом их компетенций в контакт-центре группы компаний «Цезарь-Сателлит» на базе Avaya Workforce Management (WFM). Согласно ст

«Астерос» возглавила рейтинг Cnews Analytics среди поставщиков решений по комплексной безопасности Группа «Астерос» вошла во все профильные рейтинги аналитического агентства Cnews Analytics, став самым крупным поставщиком услуг и решений в области комплексной безопасности по итогам прошлого года. Кр

Астерос - Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов

ных технологий мы переходим в область ИТ. И граница между ними становится все более зыбкой, а объекты, использующие такой подход, все более «интеллектуальными». CNews: Несколько лет назад в компании «Астерос» было образовано специальное подразделение, которое занимается комплексной физической безопасностью. Каковы текущие результаты его деятельности – насколько выросла выручка в 2016 году?

Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк» а на финишную прямую. Так, совсем скоро откроется гостиничный комплекс «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park». На протяжении всего срока строительства новаторского комплекса на севере столицы группа «Астерос» оставалась одним из ключевых партнеров по проектированию и реализации инженерной, ИТ-инфраструктуры, а также оснащению комплексными системами безопасности ряда объектов и территорий «В

«Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк» Группа «Астерос» продолжает масштабные инженерные и строительные работы на территории объекта «ВТБ Ар

«Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий «Астерос» развернула высококлассную мультимедиа-систему для новой штаб-квартиры группы компаний «Мегаполис», крупнейшего дистрибьютора товаров повседневного спроса (FMCG) в стране.«Мегаполис» –

«Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford Группа «Астерос», лидер российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безо

«Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безо

«Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта «Астерос» и федеральное агентство по туризму («Ростуризм») объявили о завершении второй очереди работ в рамках проекта по созданию государственной информационной системы «Электронная путевка». К

«Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» Группа «Астерос» развернула катастрофоустойчивый контакт-центр для группы компаний «Цезарь Сателлит».

Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» , центральной частью которого является реконструируемый сейчас стадион «Динамо», займется компания «Астерос». Считается, что созданная система позволит минимизировать на территории комплекса ве

«Астерос» наращивает экспертизу по облачным продуктам Oracle Группа «Астерос», платиновый партнер корпорации Oracle, подтвердила соответствие своей экспертизы по

Разработки «Астерос Лабс» вошли в Единый реестр отечественного ПО Группа «Астерос» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ семейства продуктов компании «Астерос Лабс» — «Астерос Бизнес Контакт», «Астер

Интеграционная платформа Securix включена в Единый реестр российского ПО Группа «Астерос» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ интеграционной платформы Securix. Продукт предназначен для комплексной защиты объектов стратеги

«Астерос Украина» удвоила выручку по итогам 1 половины 2016 г. Компания «Астерос Украина» (входит в группу «Астерос») подвела итоги за 25 лет работы на рынке системной интеграции. Сегодня ее клиентский портфель насчитывает более 100 организаций из ключевых от

Аэропорт «Уфа» повышает безопасность пассажиров с помощью разработки «Астерос Лабс» Группа «Астерос», специализирующаяся в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы «Астерос. Автоматизированный конт

«Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, построила контакт-центр для Россельхозбанка с помощью технологий Avaya. Новый высокотехнол

«Астерос» создал «умную» систему формирования, хранения и печати документов для Tele2 Группа «Астерос», российский системный интегратор, и Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявили о внедрении специального решения, позволяющего автоматизировать формирование, хранение и пе

«Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безо

«Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура» Группа «Астерос» и корпорация Polycom успешно завершили проект по построению системы видеоконференцсвязи для крупнейшей нефтехимической компании «Сибур». Сегодня у заказчика развернут современный много

«Астерос» и «Яндекс» впервые представили решение «Виртуальный оператор» на CCWF 2016 Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инженерной и ИТ-инфраструктуры, совместно с компанией «Яндекс» впервые представила решение «Виртуальный оператор» на XV междунар

«Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград» Группа «Астерос» завершила проектирование технологической инфраструктуры для «Стадиона Калининград»,