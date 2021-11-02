Индексная книга CNews*
Астерос Asteros Би-Эй-Си B.A.C
Публикаций - 624, упоминаний - 922
Астерос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бяков Юрий 42 42
|Эренбург Михаил 39 30
|Черемных Андрей 29 29
|Соколюк Валерий 27 27
|Шелепов Владимир 24 20
|Карпинский Алексей 37 13
|Медведев Дмитрий 1604 11
|Демидов Алексей 23 11
|Волков Владимир 46 11
|Корнеев Сергей 81 11
|Карась Сергей 12 10
|Трофимов Дмитрий 15 9
|Николау Лев 10 9
|Чижов Александр 10 9
|Бобровников Борис 99 9
|Кошкина Алена 12 8
|Ермолаев Артем 348 8
|Миронова Инна 9 8
|Коношенко Сергей 9 8
|Мазуров Юрий 9 8
|Карпов Алексей 21 8
|Шилов Дмитрий 10 8
|Краснов Михаил 77 7
|Назипов Дмитрий 80 7
|Головачев Михаил 17 7
|Каткова Светлана 7 7
|Конкин Николай 8 7
|Строкович Антон 51 6
|Мацоцкий Сергей 173 6
|Лемешева Татьяна 7 6
|Никитин Валерий 16 6
|Гуров Сергей 7 6
|Лилеев Петр 6 6
|Бурдело Иван 7 6
|Орловский Виктор 325 6
|Денисов Алексей 16 6
|Стеценко Вадим 11 6
|Сорокин Святослав 27 6
|Филатов Андрей 105 5
|Бирюков Дмитрий 9 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.