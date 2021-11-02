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Астерос Asteros Би-Эй-Си B.A.C

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C


02.11.2021 Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике»
10.08.2018 «Астерос» признан банкротом из-за 44 миллионов при долге в 8,5 миллиардов
06.06.2018 Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки
21.02.2018 «Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия»
28.11.2017 «Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше»
27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве
27.09.2017 «Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки»
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн
05.09.2017 Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос»
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов
22.08.2017 Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению
17.08.2017 «Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин»
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»
25.07.2017 «Астерос» возглавила рейтинг Cnews Analytics среди поставщиков решений по комплексной безопасности
28.06.2017 Астерос -

Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов
07.06.2017 «Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк»
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит»
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса»
11.10.2016 «Астерос» наращивает экспертизу по облачным продуктам Oracle
26.09.2016 Разработки «Астерос Лабс» вошли в Единый реестр отечественного ПО
25.08.2016 «Астерос Украина» удвоила выручку по итогам 1 половины 2016 г.
06.06.2016 Аэропорт «Уфа» повышает безопасность пассажиров с помощью разработки «Астерос Лабс»
23.05.2016 «Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya
16.05.2016 «Астерос» создал «умную» систему формирования, хранения и печати документов для Tele2
14.04.2016 «Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура»
24.03.2016 «Астерос» и «Яндекс» впервые представили решение «Виртуальный оператор» на CCWF 2016
09.03.2016 «Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград»
19.02.2016 «Астерос» представила собственные разработки для информационного обеспечения МЧС России
08.02.2016 «Астерос» модернизировал контакт-центр «Прикарпатьеоблэнерго»
18.01.2016 СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT
10.12.2015 «Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка
30.11.2015 Астерос создал ИТ-инфраструктуру новой штаб-квартиры «дочки» «Газпрома»
25.11.2015 «Астерос»: прототип информационной системы «Электронная путевка» успешно апробирован туроператорами
24.11.2015 Количество специализаций Oracle в активе «Астерос» достигло 31

Публикаций - 624, упоминаний - 922

Астерос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 88
Крок - Croc 1616 68
Microsoft Corporation 22497 65
SAP SE 4595 57
NVision Group - Энвижн Груп 660 53
Астерос Консалтинг 64 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 49
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 46
Oracle Corporation 6035 45
IBM - International Business Machines Corp 8941 44
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 58 40
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 38
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 37
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 37
HP Inc. 5313 37
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 36
6072 36
Cisco Systems 4720 34
Softline - Софтлайн 1870 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
АйТи 1179 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 26
Корус Консалтинг ГК 1014 22
Компьюлинк ГК - Compulink 388 22
Информзащита 641 21
Астерос Лабс 25 20
Atrinity - Атринити 21 20
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 119 20
Apple Inc 10683 19
Ситроникс - Sitronics 941 18
ФОРС - Центр разработки 390 18
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 17
AMT Group - АМТ-Груп 272 17
Google LLC 10352 16
ITG - INLINE Technologies Group 150 16
Samsung Electronics 9333 16
ГКС - Группа компаний Систематика 307 16
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 47
Аэрофлот - Aeroflot 648 30
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 27
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 24
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 16
РЖД - Российские железные дороги 1458 15
Альфа-Банк 1476 14
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 14
Газпром ПАО 1008 13
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 11
Ростех - Вертолеты России 149 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 10
Башнефть ПАО АНК 118 9
ГПБ - Газпромбанк 842 9
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 39 9
Открытие ФК 2713 9
Русагро Группа Компаний 182 8
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 138 7
Роснефть НК 434 7
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 7
ВТБ - ВТБ24 658 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
ПСБ - Промсвязьбанк 682 7
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 56 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 6
Самолёт ГК 216 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 6
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 15 6
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 6
РУСАЛ - Объединённая компания 33 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 5
РусГидро ПАО 206 5
HeadHunter Group - HH Group 423 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 5
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 5
Газпром нефть 439 5
X5 Group 709 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 78
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
Президент Российской Федерации 3770 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Федеральное казначейство России 1345 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 8
World Bank Group - Всемирный банк 278 8
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 58 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Правительство Москвы 1640 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 4
ПФР Департамент информационных технологий 134 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 4
Таможня - Таможенная служба 421 4
Счётная палата РФ 628 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
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TIA - Telecommunications Industry Association 70 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
Linux Foundation 167 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
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Microsoft Windows 10 11713 8
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Avaya Proactive Contact 14 7
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 13
Азия - Азиатский регион 3803 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 13
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 12
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 11
Земля - планета Солнечной системы 7427 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
Африка - Африканский регион 2928 8
Великобритания - Лондон 2031 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 6
Россия - СФО - Омская область 517 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 6
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 105 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 204
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 119
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 96
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 80
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 41
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 31
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 13
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 12
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 5
Экономический эффект 694 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Ergonomics - Эргономика 840 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
CNews TV 524 2
Forbes - Форбс 591 1
WikiLeaks 113 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
N+1 - Издание 121 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 73
IDC - International Data Corporation 4671 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 27
Gartner - Гартнер 3301 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 3
Forrester Research 810 3
CNews Рынок ИТ-услуг 34 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 2
CNews Fast рейтинг 37 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 2
Медиалогия 48 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 2
Juniper Research 468 2
CNews Мишень 47 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Wainhouse Research 38 1
Vanson Bourne 48 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
Frost & Sullivan 199 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
ABI Research 230 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 13 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 26 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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