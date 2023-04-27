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Астерос Asteros Би-Эй-Си B.A.C

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 301 дело, на cумму 55 554 425 055 ₽*

Судебные дела (301) на сумму 55 554 425 055 ₽*
в качестве истца (119) на сумму 14 055 683 655 ₽*
в качестве ответчика (168) на сумму 9 226 555 279 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.04.2023 Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору

прайз» посчитало необходимым списать свыше 800 млн руб. в прошлом известной российской ИТ-компании «Астерос». Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, собранные по российски
02.11.2021 Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний

ание правообладателей. Среди них — пермский «Прогноз», одна из крупнейших ранее ИТ-компаний России «Астерос» и судившаяся с «Ростелекомом» и потом им же купленная компания «Старт2ком». Полный с
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике»

ель генерального директора и руководитель дирекции комплексной безопасности обанкротившейся группы «Астерос» Владимир Шелепов возглавил новосозданную дирекцию комплексных систем безопасности и

10.08.2018 «Астерос» признан банкротом из-за 44 миллионов при долге в 8,5 миллиардов

Официально: «Астерос» — банкрот После нескольких месяцев судебных разбирательств ИТ-интегратор «Астерос
06.06.2018 Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки

миллиарда Как подсчитал CNews, сумма исков, обрушившихся на известного российского ИТ-интегратора «Астерос» после его попытки два месяца назад объявить себя банкротом, уже превысила 3 млрд руб
21.02.2018 «Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия»

«Астерос» объявила о модернизации технологического ландшафта Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева. Новым этапом сотрудничества партнеров стала централизация и приведение

28.11.2017 «Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше»

Группа «Астерос» объявила о развертывании современного комплекса инженерных, ИТ и мультимедийных систем для штаб-квартиры ВТБ в деловом квартале «Невская ратуша». Это третий проект «Астерос» по

27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве

Группа компаний «Астерос» приняла участие в официальном открытии пятизвездочного отеля «Hyatt Regency Moscow,

27.09.2017 «Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности

«Астерос» создала партнерский альянс с «Видеоинтеллект». В ближайшее время партнеры планируют вывести на рынок «умные» решения в области безопасности и антитеррора для транспортного сектора.Меры
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки»

о начале открытого тестирования информационной системы «Электронная путевка», создаваемой группой «Астерос». Оценить функционал нового сервиса смогут турагентства, туроператоры и другие заинте
18.09.2017 Системы выявления террористов на ЧМ-2018 в «Лужниках» обойдутся в 370 млн

Новый подрядГруппа «Астерос» выиграла подряд на строительство удаленных пунктов досмотра грузов и транспорта (УПД
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн

тало причиной возникновения многомиллионного формального долга интегратора перед партнером. В суде «Астерос» указал, что оплата выполненных работ была произведена «за вычетом начисленной неусто
05.09.2017 Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос»

свыше 1,57 млрд руб. по курсу Центробанка на сегодняшний день. Наилучшую цену предложила компания «Астерос» — $26,5 млн (1,53 млрд руб.). Менее интересные для госзаказчика предложения представ
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов

«Астерос» подписала партнерское соглашение с компанией BARCO, всемирно известным разработчиком
22.08.2017 Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению

«Астерос» впервые продемонстрировала результаты работ по обеспечению безопасности территории Олимпийского комплекса «Лужники». Центральный объект Чемпионата мира по футболу 2018 посетили менеджм
17.08.2017 «Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин»

«Астерос» продолжает модернизацию ИТ-платформы «Акрихин». Для одного из крупнейших российских фармпроизводителей «Астерос» создал отказоустойчивый дата-центр с использованием отечественно
11.08.2017 КХЛ будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности на матчах

Континентальная хоккейная лига и группа «Астерос подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение уровня безопасности на хоккейных матчах за счет использования современных технологий и решений с учетом опыта

04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»

Группа «Астерос» автоматизировала управление рабочим временем операторов с учетом их компетенций в контакт-центре группы компаний «Цезарь-Сателлит» на базе Avaya Workforce Management (WFM). Согласно ст
25.07.2017 «Астерос» возглавила рейтинг Cnews Analytics среди поставщиков решений по комплексной безопасности

Группа «Астерос» вошла во все профильные рейтинги аналитического агентства Cnews Analytics, став самым крупным поставщиком услуг и решений в области комплексной безопасности по итогам прошлого года. Кр
28.06.2017 Астерос -

Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов

ных технологий мы переходим в область ИТ. И граница между ними становится все более зыбкой, а объекты, использующие такой подход, все более «интеллектуальными». CNews: Несколько лет назад в компании «Астерос» было образовано специальное подразделение, которое занимается комплексной физической безопасностью. Каковы текущие результаты его деятельности – насколько выросла выручка в 2016 году?

16.06.2017 Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк»

а на финишную прямую. Так, совсем скоро откроется гостиничный комплекс «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park». На протяжении всего срока строительства новаторского комплекса на севере столицы группа «Астерос» оставалась одним из ключевых партнеров по проектированию и реализации инженерной, ИТ-инфраструктуры, а также оснащению комплексными системами безопасности ряда объектов и территорий «В
07.06.2017 «Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк»

Группа «Астерос» продолжает масштабные инженерные и строительные работы на территории объекта «ВТБ Ар
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий

«Астерос» развернула высококлассную мультимедиа-систему для новой штаб-квартиры группы компаний «Мегаполис», крупнейшего дистрибьютора товаров повседневного спроса (FMCG) в стране.«Мегаполис» –

25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford

Группа «Астерос», лидер российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безо
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии

Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безо
20.12.2016 «Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта

«Астерос» и федеральное агентство по туризму («Ростуризм») объявили о завершении второй очереди работ в рамках проекта по созданию государственной информационной системы «Электронная путевка». К
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит»

Группа «Астерос» развернула катастрофоустойчивый контакт-центр для группы компаний «Цезарь Сателлит».
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса»

, центральной частью которого является реконструируемый сейчас стадион «Динамо», займется компания «Астерос». Считается, что созданная система позволит минимизировать на территории комплекса ве
11.10.2016 «Астерос» наращивает экспертизу по облачным продуктам Oracle

Группа «Астерос», платиновый партнер корпорации Oracle, подтвердила соответствие своей экспертизы по 
26.09.2016 Разработки «Астерос Лабс» вошли в Единый реестр отечественного ПО

Группа «Астерос» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ семейства продуктов компании «Астерос Лабс» — «Астерос Бизнес Контакт», «Астер
19.09.2016 Интеграционная платформа Securix включена в Единый реестр российского ПО

Группа «Астерос» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ интеграционной платформы Securix. Продукт предназначен для комплексной защиты объектов стратеги
25.08.2016 «Астерос Украина» удвоила выручку по итогам 1 половины 2016 г.

Компания «Астерос Украина» (входит в группу «Астерос») подвела итоги за 25 лет работы на рынке системной интеграции. Сегодня ее клиентский портфель насчитывает более 100 организаций из ключевых от
06.06.2016 Аэропорт «Уфа» повышает безопасность пассажиров с помощью разработки «Астерос Лабс»

Группа «Астерос», специализирующаяся в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы «Астерос. Автоматизированный конт
23.05.2016 «Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya

Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, построила контакт-центр для Россельхозбанка с помощью технологий Avaya. Новый высокотехнол
16.05.2016 «Астерос» создал «умную» систему формирования, хранения и печати документов для Tele2

Группа «Астерос», российский системный интегратор, и Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявили о внедрении специального решения, позволяющего автоматизировать формирование, хранение и пе
14.04.2016 «Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России

Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безо
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура»

Группа «Астерос» и корпорация Polycom успешно завершили проект по построению системы видеоконференцсвязи для крупнейшей нефтехимической компании «Сибур». Сегодня у заказчика развернут современный много
24.03.2016 «Астерос» и «Яндекс» впервые представили решение «Виртуальный оператор» на CCWF 2016

Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инженерной и ИТ-инфраструктуры, совместно с компанией «Яндекс» впервые представила решение «Виртуальный оператор» на XV междунар
09.03.2016 «Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград»

Группа «Астерос» завершила проектирование технологической инфраструктуры для «Стадиона Калининград»,

19.02.2016 «Астерос» представила собственные разработки для информационного обеспечения МЧС России

Группа «Астерос», специализирующаяся в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, в рамках «Дня передовых технологий и инноваций в системе МЧС России», организованного МЧС Росси

Публикаций - 648, упоминаний - 967

Астерос и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 92
Крок - Croc 1964 74
Microsoft Corporation 25775 69
SAP SE 5601 61
NVision Group - Энвижн Груп 699 58
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 56
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 54
Астерос Консалтинг 65 52
МегаФон 10742 52
Oracle Corporation 7074 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 41
Ростелеком 10948 40
9594 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 38
HP Inc. 5883 38
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 38
Cisco Systems 5372 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
Softline - Софтлайн 3743 35
АйТи 1519 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Компьюлинк ГК - Compulink 456 27
Информзащита 941 23
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 23
Астерос Лабс 26 22
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 21
Atrinity - Атринити 21 20
Apple Inc 13156 20
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 20
AMT Group - АМТ-Груп 365 20
ФОРС - Центр разработки 703 19
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 17
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 17
Google LLC 12690 17
Samsung Electronics 11065 16
Broadcom - VMware 2610 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 48
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 35
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 31
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 29
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 17
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Газпром ПАО 1493 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 14
Альфа-Банк 1979 14
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 11
Ростех - Вертолеты России 180 11
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 10
Русагро Группа Компаний 379 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 8
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 7
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 7
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 7
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 6
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Федеральное казначейство России 1949 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 9
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
4CIO 20 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
DLP-Эксперт 14 1
IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions - Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 347
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 148
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 137
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 128
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 112
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 84
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 83
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 61
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 61
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 60
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 59
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 58
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 58
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 55
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 47
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 46
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 44
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 38
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 37
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 36
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
Астерос Бизнес Контакт 29 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Астерос Контакт Авиа 18 18
Apple iOS 8583 18
Google Android 15244 17
Avaya Aura 124 16
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 15
Microsoft Windows 16882 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 12
Apple iPad 4012 12
Астерос Securix 12 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Avaya Proactive Contact 14 7
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Office 4170 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 7
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 6
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Microsoft Office 365 1042 6
Microsoft Dynamics CRM 564 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 6 5
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 5
Бяков Юрий 42 42
Эренбург Михаил 39 31
Соколюк Валерий 31 31
Черемных Андрей 30 30
Шелепов Владимир 25 21
Карпинский Алексей 42 13
Корнеев Сергей 84 12
Волков Владимир 69 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Демидов Алексей 24 11
Карпов Алексей 24 10
Карась Сергей 12 10
Бобровников Борис 104 9
Трофимов Дмитрий 43 9
Чижов Александр 10 9
Николау Лев 10 9
Миронова Инна 9 9
Каткова Светлана 9 9
Ермолаев Артем 379 8
Шилов Дмитрий 13 8
Кошкина Алена 12 8
Коношенко Сергей 9 8
Мазуров Юрий 10 8
Конкин Николай 10 8
Верещагин Нил 10 8
Головачев Михаил 20 7
Краснов Михаил 87 7
Назипов Дмитрий 86 7
Батов Иван 9 7
Строкович Антон 53 7
Стеценко Вадим 13 7
Бирюков Дмитрий 13 7
Гуров Сергей 8 7
Орловский Виктор 408 7
Богачев Игорь 183 7
Сорокин Святослав 31 7
Денисов Алексей 21 6
Никитин Валерий 16 6
Лилеев Петр 6 6
Лемешева Татьяна 10 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 461
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 201
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 61
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 56
Европа 24964 51
Украина 7928 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Россия - СФО - Новосибирск 4876 32
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 22
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Казахстан - Республика 6048 19
Азия - Азиатский регион 5920 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Европа Восточная 3138 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 16
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Сингапур - Республика 1953 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 201
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 184
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 125
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 117
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 91
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 85
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 81
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 77
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 71
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 58
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 49
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 46
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 40
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 39
Энергетика - Energy - Energetically 5855 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 20
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 20
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 20
Аренда 2687 19
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 18
TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Ведомости 1466 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
CNews TV 747 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
ЭнергоРынок 11 2
Авиатранспортное обозрение 4 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
The Intercept 12 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Деловой Петербург 40 1
Госрасходы - портал 70 1
Открытые системы ИД 176 1
РБК Daily 91 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Content-Review 16 1
CNews Журнал 167 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 96
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 66
IDC - International Data Corporation 4975 50
Gartner - Гартнер 3658 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 3
Forrester Research 834 3
CNews Fast рейтинг 55 2
НМГ - Медиалогия 37 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Harris Interactive 81 1
Ponemon Institute Global Analysis - Cost of Data Breach Study 3 1
Wainhouse Research 40 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Coleman Parkes 11 1
Redshift Research 7 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский рынок ERP 24 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
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