Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Минцифры РФ Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

СОБЫТИЯ


23.04.2026 Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» 1
17.02.2026 «Медицинский ассистент qMS ИИ» компании «СП.АРМ» включен в реестр российского ПО 1
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
06.02.2025 Программно-аппаратные комплексы UserGate C150, F8000, F8010 и программный продукт UserGate SIEM включены в реестр российского ПО 1
16.01.2025 «Контур.ID» вошел в реестр отечественного ПО 1
04.12.2024 Статический анализатор кода SASTAV включен в реестр российского ПО 1
15.08.2024 ЭТП «Торги223» вошла в Единый реестр российского ПО 1
12.07.2024 Созданная ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» система «Оптуран» официально признана программным обеспечением, относящимся к сфере искусственного интеллекта 1
20.03.2024 ESM-система Аltevics внесена в Единый реестр российского ПО 1
31.01.2024 RCPM-платформа «Контур» на СУБД Postgres Pro включена в реестр российского ПО 1
08.08.2023 В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon 1
26.07.2023 Российской Федерации отказали во включении продукта в Реестр российского ПО 1
20.07.2023 Подследственному замминистра связи Максиму Паршину нашли временную замену 2
27.02.2023 НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина 2
05.07.2022 Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО 1
20.06.2022 Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями 2
21.03.2022 Главных экспертов по российскому ПО будут увольнять за прогулы 1
14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО 1
10.02.2022 Программный комплекс «РУСТЭК.VDI» внесен в Единый реестр отечественного ПО 1
31.01.2022 Mailion от «Мой офис» включен в реестр отечественного ПО 1
22.11.2021 «Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России 1
02.11.2021 Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний 1
25.10.2021 «Ростелеком» купил крупную российскую ИТ-компанию 1
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
14.10.2021 ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
05.04.2021 TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 1
02.02.2021 Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО 1
22.01.2021 ИТ-директор «Росатома» вошел в состав Экспертного совета при Министерстве цифрового развития РФ 1
09.11.2020 Платформа CUB компании «Техлаб» включена в Единый реестр отечественного ПО 1
13.10.2020 Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО 1
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 3
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 2
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи 1
26.06.2020 Интеграционная платформа SyncIT включена в реестр российского ПО 1
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 2
13.03.2020 ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС 1
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 2
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 4

Публикаций - 105, упоминаний - 130

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 8
Восход ФГБУ НИИ 721 7
SAP SE 5601 6
Intel Corporation 12811 6
Новые облачные технологии (НОТ) 485 6
Росплатформа - Р-Платформа 98 6
Google LLC 12690 5
Ростелеком 10948 5
Yandex - Яндекс 9216 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Oracle Corporation 7074 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
9594 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 4
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 3
Samsung Electronics 11065 3
МегаФон 10742 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Acronis - Акронис 489 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
ESET - ESET Software 1161 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Docsvision - ДоксВижн 1060 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 3
Jolla - Sailfish Holding 85 3
АйТи 1519 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 2
Центр верификации ОС Linux 5 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Европейский пенсионный фонд - Европейский НПФ 3 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
НИИКПУ - НИИ Корпоративного и проектного управления - Институт корпоративного и проектного управления 1 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ЦРЭТ - Центр развития электронных торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 98
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Минфин РФ - Департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов России 2 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ГосИнформСистемы 160 1
DLP-Эксперт 14 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 4
Linux OS 11533 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Microsoft Windows 16882 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Google Android 15244 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iOS 8583 4
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Office 4170 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ALMI AlterOS 117 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 37 2
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Астерос Контакт Авиа 18 2
Астерос Бизнес Контакт 29 2
ЭЛАР Саперион 43 2
Астерос Securix 12 2
Форсайт Бюджетирование 24 2
1С:Школа 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Никифоров Николай 1138 24
Массух Илья 239 8
Путин Владимир 3454 7
Рубанов Владимир 76 7
Касперская Наталья 319 5
Василенко Евгения 23 5
Паршин Максим 323 4
Смирнов Алексей 269 4
Ломоносов Александр 26 3
Василенко Александр 99 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Щеголев Игорь 699 3
Шадаев Максут 1210 3
Сивидов Алексей 40 2
Заренин Андрей 51 2
Якубов Тимур 19 2
Чернов Дмитрий 20 2
Вартанян Артём 25 2
Мишустин Михаил 787 2
Панченко Иван 197 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Евраев Михаил 266 2
Семенов Александр 166 2
Шаповалов Александр 18 2
Чайка Юрий 43 1
Малахова Екатерина 1 1
Сараев Александр 7 1
Крук Александр 2 1
Доронкин Алексей 6 1
Сабанов Алексей 21 1
Крылов Андрей 28 1
Левин Константин 38 1
Черников Константин 5 1
Усынин Максим 1 1
Копосов Максим 74 1
Ларин Михаил 7 1
Паршин Михаил 4 1
Комлев Николай 113 1
Стариков Николай 3 1
Крупчицкая Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Европа 24964 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Россия - УФО - Курганская область 645 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
США - Калифорния 4829 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 94
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 86
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Английский язык 7030 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 3
Ведомости 1466 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН - Российская академия наук 2122 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
МГУК - Московский государственный университет коммерции 2 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще