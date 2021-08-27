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Минцифры РФ
Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
13.10.2020 Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО 1
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 3
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 2
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи 1
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 1
13.03.2020 ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС 1
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 2
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 3
05.11.2019 Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei 1
13.05.2019 Программные продукты «Форсайт» включены в Реестр отечественного ПО 1
18.04.2019 SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 1
15.05.2018 «Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России 1
19.04.2018 Система Orwell 2k от «ЭЛВИС-НеоТек» включена в Единый реестр российского ПО 1
05.04.2018 Реестр отечественного ПО пополнился системой поддержки принятия врачебных решений 1
04.04.2018 В Минкомсвязи состоялось заседание Экспертного совета по российскому ПО 1
26.02.2018 Директор департамента Минкомсвязи уходит из-за конфликта с куратором импортозамещения 1
14.04.2017 Минкомсвязи засекретило отбор софта в Реестр отечественного ПО 1
04.04.2017 Решения «Рутокен» и Guardant включены в реестр отечественного ПО 1
27.03.2017 Власти уравняли Windows в правах с «российскими ОС» 1
27.03.2017 Платформа t.HIP компании «Техносерв» включена в Единый реестр отечественного ПО 1
28.02.2017 Разработки «Элар» вошли в реестр российского ПО 1
14.02.2017 Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело» 1
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО 1
27.12.2016 Важнейшие события 2016 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Опрос 2
23.12.2016 «Сервисная платформа A3» вошла в реестр Минкомсвязи 1
22.12.2016 Продукты программной платформы «Опора» включены в Единый реестр российского ПО 1
05.12.2016 Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО 1
01.12.2016 Минкомсвязи упростит процесс закупки отечественного ПО государственным заказчикам 1
29.11.2016 Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО 1
17.11.2016 Из реестра российского ПО впервые могут исключить продукт из-за подлога 1
27.09.2016 Программные продукты «Аванпост» внесены в Единый реестр отечественного ПО 1
26.09.2016 Разработки «Астерос Лабс» вошли в Единый реестр отечественного ПО 1
13.09.2016 Еще два продукта «Эттон» пополнили Реестр отечественного ПО 1
09.09.2016 Ряд решений БФТ вошли в Реестр российского ПО 1
08.09.2016 Платформа «Элар Саперион» вошла в Реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 68, упоминаний - 85

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 7
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
Восход ФГБУ НИИ 366 5
Intel Corporation 4192 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
ЭОС - Электронные офисные системы 987 4
Росплатформа - Р-Платформа 56 4
Google LLC 7161 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
SAP SE 3216 4
IBM 3551 4
InfoWatch - Инфовотч 613 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Docsvision - ДоксВижн 778 3
Nokia Corporation 2447 3
Jolla - Sailfish Holding 58 3
Samsung Electronics 5702 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ланит ГК 1159 3
Parallels Holdings 471 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
ESET 989 3
Прогноз 197 2
Крипто-ПРО 200 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Huawei 2732 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
Корус Консалтинг ГК 807 2
Siemens AG - Сименс Россия 665 2
Oracle Corporation 3356 2
3761 2
Virtuozzo - Parallels Holding 42 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
VIA Technologies 48 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Почта России ПАО 1574 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Фонд информационной демократии 27 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Транснефть 159 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
Visa International 1346 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
eBay Inc 531 1
Danone - Данон 45 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Росгосстрах 182 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Вертолеты России 114 1
Аэрофлот 493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 48
Правительство РФ 2207 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Президент Российской Федерации 1441 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Счётная палата РФ 460 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минфин РФ - Департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов России 1 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Росинфокоминвест 39 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Администрация Президента РФ 269 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Руссофт - Russoft 251 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Linux Foundation 157 2
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
Безопасный город 347 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
ПЭП - Простая электронная подпись 9 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 15 1
Kubernetes 307 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Big Data - Большие данные 1136 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Linux OS 4267 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 6
Microsoft Windows 10 6659 5
Google Android 10751 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Apple iOS 5742 4
Tizen OS - Linux 215 4
ЭОС Дело СЭД 622 3
ЭОС Архивное дело 80 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Свемел МВП - Циркон офис 8 2
Linux MeeGo Core Software Platform 236 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Астерос Бизнес Контакт 10 2
Microsoft Windows 854 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
ЭЛАР Саперион 22 2
Астерос Securix 8 2
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
AlterOffice 16 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Актив - Рутокен Плагин 10 1
КриптоПро Ngate 4 1
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Microsoft Silverlight 138 1
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
ALMI AlterOS 5 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Никифоров Николай 1126 23
Рубанов Владимир 61 6
Массух Илья 192 4
Путин Владимир 1828 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Василенко Евгения 19 3
Василенко Александр 64 3
Мишустин Михаил 302 2
Касперская Наталья 197 2
Смирнов Алексей 142 2
Щеголев Игорь 676 2
Панченко Иван 43 2
Евраев Михаил 222 2
Сивидов Алексей 31 2
Шадаев Максут 384 2
Семенов Александр 69 2
Носков Константин 201 1
Храмцовская Наталья 38 1
Красюков Дмитрий 43 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Наумов Олег 15 1
Андреев Владимир 66 1
Филатов Андрей 99 1
Черненко Андрей 37 1
Пак Олег 90 1
Тен Антон 7 1
Мирошников Борис 29 1
Морлок Александр 15 1
Стрелков Сергей 12 1
Бутенко Владимир 11 1
Израйлев Иван 9 1
Шаповалов Александр 11 1
Люй Жуй 5 1
Аникин Леонид 45 1
Гутин Александр 11 1
Носов Михаил 17 1
Определенов Владимир 19 1
Вахмянин Иван 20 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Мылицын Роман 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Республика Крым 626 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Томск 450 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Курганская область 261 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Вологодская область 317 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Саров 92 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Новороссийск 140 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Тюменская область 584 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Ульяновская область 352 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Самарская область 564 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Свердловская область 807 1
Япония 2802 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Европа 3774 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Русский язык 986 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральное законодательство 254 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Доктрина информационной безопасности России 14 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
ТПУ - Томский политехнический университет 48 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Академия ФСБ России 3 1
МГУК - Московский государственный университет коммерции 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Интернет-экономика - форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765974, в очереди разбора - 669660.
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