Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минцифры РФ
Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 85
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 23
|Рубанов Владимир 61 6
|Массух Илья 192 4
|Путин Владимир 1828 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Василенко Евгения 19 3
|Василенко Александр 64 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Касперская Наталья 197 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Панченко Иван 43 2
|Евраев Михаил 222 2
|Сивидов Алексей 31 2
|Шадаев Максут 384 2
|Семенов Александр 69 2
|Носков Константин 201 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Наумов Олег 15 1
|Андреев Владимир 66 1
|Филатов Андрей 99 1
|Черненко Андрей 37 1
|Пак Олег 90 1
|Тен Антон 7 1
|Мирошников Борис 29 1
|Морлок Александр 15 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Израйлев Иван 9 1
|Шаповалов Александр 11 1
|Люй Жуй 5 1
|Аникин Леонид 45 1
|Гутин Александр 11 1
|Носов Михаил 17 1
|Определенов Владимир 19 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Мылицын Роман 79 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765974, в очереди разбора - 669660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765974, в очереди разбора - 669660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru