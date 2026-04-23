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Минцифры РФ Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 105, упоминаний - 130
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 24
|Массух Илья 239 8
|Путин Владимир 3454 7
|Рубанов Владимир 76 7
|Касперская Наталья 319 5
|Василенко Евгения 23 5
|Паршин Максим 323 4
|Смирнов Алексей 269 4
|Ломоносов Александр 26 3
|Василенко Александр 99 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Сивидов Алексей 40 2
|Заренин Андрей 51 2
|Якубов Тимур 19 2
|Чернов Дмитрий 20 2
|Вартанян Артём 25 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Панченко Иван 197 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Евраев Михаил 266 2
|Семенов Александр 166 2
|Шаповалов Александр 18 2
|Чайка Юрий 43 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Сараев Александр 7 1
|Крук Александр 2 1
|Доронкин Алексей 6 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Крылов Андрей 28 1
|Левин Константин 38 1
|Черников Константин 5 1
|Усынин Максим 1 1
|Копосов Максим 74 1
|Ларин Михаил 7 1
|Паршин Михаил 4 1
|Комлев Николай 113 1
|Стариков Николай 3 1
|Крупчицкая Екатерина 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.