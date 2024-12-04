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Статический анализатор кода SASTAV включен в реестр российского ПО

Программное обеспечение «Система анализа исходного кода на уязвимости SASTAV» включено в Единый реестр российского ПО. Об этом CNews представитель ShiftLeft Security, разработчика SASTAV.

Статический анализатор используется на ранних этапах процесса разработки и помогает обнаружить уязвимости в коде с минимальным количеством ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний. Решение одобрено Минцифры и может использоваться в госкорпорациях и структурах.

SASTAV выполняет автоматизированный поиск уязвимостей, строит визуализацию векторов атак, определяет наиболее эффективное место для внесения исправлений и дает рекомендации по устранению ошибок в коде.

Использование ИИ-ассистента в работе анализатора обеспечивает минимизацию трудозатрат на триаж результатов сканирования и сокращает время, необходимое на исправление кода.

Ключевыми особенностями SASTAV являются: построение графов, указание оптимальной точки исправления, высокая скорость работы, бесшовное встраивание в цикл разработки, точные результаты сканирования, интуитивно понятный интерфейс, поддержка наиболее популярных языков.

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Совладелец группы компаний ITD Group Ксения Калемберг сказала: «Важным компонентом, повышающим эффективность работы статического анализатора SASTAV и снижающим трудоемкость работ по исправлению кода, является использование разработанной нашими специалистами методологии каскадной AI-валидации дефектов кода. На данный момент это единственный SAST с подобным функционалом, доступный неограниченному кругу заказчиков в России. Включение решения в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» позволит нам расширить круг потенциальных пользователей и получить преимущество при участии в госзакупках».

Запись о включении «Системы анализа исходного кода на уязвимости SASTAV» в реестр российского ПО внесена на основании решения экспертного совета Минцифры России от 12 августа 2024 г. (№538пр). Продукт зарегистрирован в реестре 29 августа 2024 г. под номером 23718.

Разработчик ПО «Система анализа исходного кода на уязвимости SASTAV» — ООО «Пайнап» (бренд ShiftLeft Security). Образована в 2015 г. Входит в российскую группу компаний ITD Group.

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