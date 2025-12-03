SAST (Static Application Security Testing), или же статистическое тестирование безопасности приложений, представляет собой процесс анализа исходного кода или бинарных файлов без их фактического выполнения. Важной особенностью SAST является его способность обнаруживать потенциальные ошибки, уязвимости и недочеты в коде на ранних этапах разработки, когда их можно оперативнее исправить.