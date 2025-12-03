Разделы

Кибербезопасность SAST Static Application Security Testing DevSecTestOps тестирование «белого ящика» поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО


03.12.2025 Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса 1
20.11.2025 ИБ-компания Swordfish Security разместила на Mos.Hub курсы по информационной безопасности 1
17.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки 1
13.11.2025 Более 90 студентов будут ежемесячно получать вознаграждение в рамках «Астра-стипендии» 1
10.11.2025 Hexway ASOC становится умнее: платформа оценивает критичность уязвимостей и предлагает варианты исправления 1
05.11.2025 С помощью Solar appScreener проверено более 100 млрд строк кода за 10 лет 1
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки 1
28.10.2025 Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка 1
22.10.2025 Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования 1
16.10.2025 Positive Technologies проверила безопасность разработки портала исследований и аналитики АФТ 1
10.10.2025 Positive Technologies представила PT Application Inspector 5.2 1
09.10.2025 Финополис–2025: российское решение от СберТеха и ФлексСофт поможет повысить безопасность банковского ПО 3
25.09.2025 Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014 2
23.09.2025 ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» 1
12.09.2025 Beeline Cloud представил на конференции Merge комплексный подход к защите данных в облаке 1
Как управление активами защитит бизнес компании 1
05.09.2025 «Газинформсервис» выпустил новую версию SafeERP: релиз 4.9.7 1
02.09.2025 AppSec Solutions выпустили скоростной отечественный SAST-анализатор 2
02.09.2025 PVS-Studio предоставили НИУ «МЭИ» академическую лицензию в рамках сотрудничества 1
30.07.2025 R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM 1
24.07.2025 Merlion и PVS-Studio заключили партнерское соглашение 1
16.07.2025 Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите 1
15.07.2025 ГК «Солар» запустила облачное решение по анализу Open Source для команд ИТ-разработки и стартапов 2
14.07.2025 Флагманский продукт компании AppSec Solutions объявил о ребрендинге 1
27.06.2025 Холдинг «Цикада» и ГК «Солар» будут совместно развивать проекты по кибербезопасности для КИИ 1
26.06.2025 PT Application Inspector 5.0: работать в команде стало удобнее 1
23.06.2025 Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО 1
20.06.2025 «Солар» и НОТА запустили экосистему решений для безопасной разработки 1
30.05.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 2
26.05.2025 Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга 1
21.05.2025 Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно 1
21.05.2025 «Т-Банк» создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности 1
20.05.2025 Платформа безопасной разработки «Шерлок» от Axel Pro внесена в Единый реестр российских программ 1
22.04.2025 Исследование AppSеc.Hub: без автоматизации даже крупные компании не могут справиться с растущим потоком уязвимостей ПО 1
15.04.2025 Заказная разработка ПО 2025 1
10.04.2025 83% корпораций уделяют внимание безопасной разработке 1
09.04.2025 Исследование: 83% корпораций используют методологию DevSecOps 1
03.04.2025 Андрей Лёвкин, Bi.Zone: Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 2,4 миллиона рублей 1
27.03.2025 PT Application Inspector 4.10: фокус на реальных уязвимостях в коде 1
27.03.2025 PT Application Inspector 4.10: фокус на реальных уязвимостях в коде 1

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 27
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 9
GitHub 963 8
Ростелеком 10306 7
SAP SE 5426 7
Microsoft Corporation 25236 6
Softline - Софтлайн 3261 6
8983 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Siemens AG - Siemens Group 2628 4
Softline - Develonica - Девелоника 153 4
Oracle Corporation 6867 4
АйТи 1439 4
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 42 4
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 36 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
Google LLC 12255 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 3
Газинформсервис - ГИС 410 3
SolidLab - СолидЛаб 27 2
Рустам Курмаев и партнеры 30 2
К2Тех - К2 Кибербезопасность 34 2
Axel Pro - Аксель Про 14 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 2
Ред Софт - Red Soft 995 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 96 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 2
K2 - К2РУ - SourceCode 127 2
R-Vision - Р-Вижн 215 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 1
Системы и Технологии ГК 113 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
AUTOSAR 6 1
GoodWill 13 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Балтика АКБ 9 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Группа Самолет 95 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
ВТБ Лизинг 68 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Конституционный суд РФ 109 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 8
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 2
Linux Foundation 189 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 97
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 58
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 79 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 40
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 35
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 32
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 304 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 22
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 20
Оцифровка - Digitization 4933 20
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 16
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 13
DevOps - Development и Operations 1067 12
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 437 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 11
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 51 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 10
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 559 10
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 72 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 73
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 26
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 52 13
Linux OS 10896 12
Oracle Java - язык программирования 3328 11
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 10
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 82 10
JavaScript - JS - язык программирования 1329 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 7
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 6
Google Android 14679 6
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 5
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 5
Docker - Платформа распределённых приложений 435 5
Microsoft Windows 16327 5
ПВС - СиПроВер - PVS-Studio 8 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 4
Apple iOS 8242 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 4
Apache Logging Project - Log4j 28 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 3
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 3
Газинформсервис - SafeERP 19 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 3
Apple - App Store 3008 3
Jenkins 48 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 3
Чернов Даниил 79 11
Прокофьев Антон 11 5
Высоцкий Владимир 27 5
Ляпунов Игорь 130 4
Карпов Андрей 6 3
Синяков Сергей 8 3
Шицле Ярослав 26 2
Авсеенко Михаил 5 2
Гордейчик Сергей 25 2
Курмаев Рустам 35 2
Хафизов Евгений 9 2
Левкин Андрей 29 2
Лобанов Валерий 18 2
Кораблев Денис 20 2
Федулаев Алексей 7 2
Католик Вадим 5 2
Кулешова Римма 10 2
Газизова Светлана 2 2
Осеевский Михаил 332 2
Баранов Денис 22 2
Макаренко Андрей 10 2
Нуйкин Андрей 50 2
Рустамов Рустам 513 2
Овчаренко Юрий 38 2
Козлов Максим 41 2
Гаврилов Антон 21 2
Сивак Николай 13 2
Каськов Валентин 18 1
Лебедев Павел 35 1
Ветров Михаил 17 1
Железняков Вячеслав 15 1
Поляков Владимир 6 1
Галеев Артур 13 1
Иванов Владислав 21 1
Шелекасов Борис 11 1
Кулешова Татьяна 10 1
Оржевская Наталия 10 1
Тетенькин Евгений 10 1
Краснов Виталий 8 1
Евтеев Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 10
Европа 24634 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 4
Япония 13547 3
Китай - Шанхай 807 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Китай - Шаньси 28 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Китай - Северо-Западный Китай 25 1
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Канада 4985 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Таиланд - Королевство 866 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Таиланд - Бангкок 88 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 18
Аудит - аудиторский услуги 3111 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 13
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
Экватор - Equator 205 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 4
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 3
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
BleepingComputer - Издание 410 1
Gartner - Гартнер 3608 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 5
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 2
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 3 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 2
Институт инженерной физики АНО 6 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 62 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
Infosecurity - выставка 63 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Capture the Flag - CTF 53 1
