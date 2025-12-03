Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность SAST Static Application Security Testing DevSecTestOps тестирование «белого ящика» поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО
- SAST (Static Application Security Testing), или же статистическое тестирование безопасности приложений, представляет собой процесс анализа исходного кода или бинарных файлов без их фактического выполнения. Важной особенностью SAST является его способность обнаруживать потенциальные ошибки, уязвимости и недочеты в коде на ранних этапах разработки, когда их можно оперативнее исправить.
- Кибербезопасность
- DAST - Dynamic Application Security Testing
динамическое тестирование безопасности приложений
- DevSecOps - Development Security Operations - ASPM - Application Security Posture Management
- DevOps - Development и Operations
- DevOps as a Service - Managed DevOps
- SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО
- ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки
- Контейнеризация
