ERPScan ЕРПСкан


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.01.2026 «Солар» усиливает киберустойчивость SAP-систем в финтехе, промышленности и ритейле с учетом рекомендаций ФСТЭК России 2
11.06.2018 США ввели санкции против россиян, ищущих «дыры» в SAP и Oracle 1
24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей 2
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 2
19.06.2015 Российские эксперты: Через «дыру» в СУБД SAP можно украсть все данные компании 1
02.07.2014 Как обеспечить информационную безопасность SAP-систем 1
04.02.2014 Эксперты ждут появления опасных «червей» для SAP 1
05.11.2013 Россияне создали «первый в мире троян для SAP» 1
16.09.2013 CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP 1
11.07.2013 SAP рекомендует решение Digital Security для анализа безопасности 2
19.10.2012 ERPScan 2.1: поиск уязвимостей SAP, ошибок в исходном коде ABAP и конфликтов полномочий 1
15.08.2012 Специалисты Digital Security взломали VMware vCenter за 60 секунд 1
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему 1
20.07.2012 Июльское обновление безопасности SAP: закрыто 20 уязвимостей 2
06.07.2012 Злоумышленники могут получить доступ к SAP MessageServer из интернета 1
04.07.2012 Digital Security помогла SAP закрыть две уязвимости в интеграционной шине SAP 2
26.04.2012 Digital Security выпустила ERPScan Security Scanner for SAP 2.0 1
07.12.2011 В продуктах SAP обнаружены 8 уязвимостей различной степени критичности 1
07.10.2011 Уязвимость в SAP NetWeaver открывает доступ ко всем корпоративным системам 1
21.09.2011 SAP выпустила сентябрьское обновление безопасности: закрыто 70 уязвимостей 2
26.08.2011 SAP выпустила обновление безопасности за август 2011 г.: закрыто более 40 уязвимостей 2
20.07.2011 SAP выпустила июльское обновление безопасности: устранено 40 уязвимостей 2
27.06.2011 Вышло обновление безопасности SAP за июнь 2011 г.: закрыто около 40 уязвимостей 2
10.06.2011 SAP выпустила обновление безопасности за май 2011 г.: закрыто 10 уязвимостей 2
08.06.2011 В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости 1
25.05.2011 Digital Security выпустила сканер безопасности для комплексной защиты платформы SAP 1

Публикаций - 26, упоминаний - 37

ERPScan и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 186 26
SAP SE 5454 25
Oracle Corporation 6896 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5310 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Broadcom - VMware 2507 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Microsoft Corporation 25315 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1167 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
ESET - ESET Software 1147 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Adobe Systems 1573 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 46 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3408 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5015 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
OWASP - Open Web Application Security Project 119 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7039 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31982 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 9
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 373 8
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 303 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 750 3
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 267 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 343 2
Оповещение и уведомление - Notification 5385 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2779 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1043 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 506 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 31 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 28 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 84 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 8
SAP Notes 14 7
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 5
SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 9 4
Oracle Java - язык программирования 3342 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 493 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 929 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 3
SAP NetWeaver ABAP 6 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 2
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 2
SAP NetWeaver 156 2
Oracle PeopleSoft 418 2
SAP Solutions - SAP Solution Manager 38 2
SAP Security Note - SAP Security Optimization 8 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
Бифит - iBank 58 1
SAP Router 4 1
SAP NetWeaver Single Sign-On 2 1
SAP Cryptographic Library - SAPCRYPTOLIB 1 1
SAP Invoker Servlet 1 1
SAP PM - SAP Process Monitoring 1 1
SAP Message Server 1 1
SAP PCo - SAP Plant Connectivity 1 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 189 1
Eclipse Foundation - Jetty 5 1
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 1
SAP MaxDB 3 1
Microsoft Windows 16412 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2375 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 301 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 47 1
Поляков Александр 53 12
Медведовский Илья 34 7
Частухин Дмитрий 10 4
Миноженко Александр 3 3
Тюрин Алексей 17 3
Евдокимов Дмитрий 29 2
Гостев Александр 84 1
Матросов Александр 45 1
Синцов Алексей 13 1
Середа Сергей 5 1
Варданян Ваагн 2 1
Карабулут Юджель 1 1
Голиков Олег 2 1
Федоров Александр 26 1
Смирнов Михаил 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 2
Германия - Федеративная Республика 12955 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 1
Израиль 2786 1
Украина 7810 1
США - Калифорния 4778 1
Нидерланды 3643 1
Малайзия 901 1
Португалия - Португальская Республика 939 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 9
Аудит - аудиторский услуги 3113 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Мертвые души 43 1
Английский язык 6885 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3254 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 151 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
Black Hat - Конференция 117 5
SAP Security Patch Day 1 1
Defcon 45 1
