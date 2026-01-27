Разделы

27.01.2026 «Солар» усиливает киберустойчивость SAP-систем в финтехе, промышленности и ритейле с учетом рекомендаций ФСТЭК России 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 1
20.06.2016 В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости 2
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
25.06.2012 От 5% до 25% предприятий-пользователей SAP открывают удаленный доступ к критичным для бизнеса сервисам 1
07.10.2011 Уязвимость в SAP NetWeaver открывает доступ ко всем корпоративным системам 1
27.06.2011 Вышло обновление безопасности SAP за июнь 2011 г.: закрыто около 40 уязвимостей 1

