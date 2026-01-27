Разделы

27.01.2026 «Солар» усиливает киберустойчивость SAP-систем в финтехе, промышленности и ритейле с учетом рекомендаций ФСТЭК России 1
12.02.2021 Критическая проблема в бизнес-платформе SAP получила индекс угрозы 9,9 из 10 возможных 1
27.11.2018 Продукты «Рутокен ЭЦП» подтвердили совместимость с системами SAP 1
24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей 1
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
14.05.2012 Критическая уязвимость в сервисе SAP Dispatcher доступна через интернет 1

SAP NetWeaver ABAP и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5452 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 185 3
ERPScan - ЕРПСкан 25 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 343 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3401 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5001 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31913 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 372 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7320 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1017 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4364 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 343 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 1
Сервер приложений - Application server 345 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10354 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7446 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2767 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3561 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 302 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 941 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 4
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 2
SAP NetWeaver 156 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
SAP Basis 15 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
SAP Security Note - SAP Security Optimization 8 1
SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 9 1
Актив - Рутокен OS 4 1
Cisco Systems - Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
SAP Router 4 1
SAP Invoker Servlet 1 1
SAP Dispatcher 2 1
SAP PCo - SAP Plant Connectivity 1 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 189 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 301 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1120 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 493 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 188 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Медведовский Илья 34 2
Мещеряков Кирилл 23 1
Поляков Александр 53 1
Варданян Ваагн 2 1
Зайцев Михаил 313 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 5
Германия - Федеративная Республика 12951 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18324 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 1
Южная Корея - Республика 6873 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Колумбия - Республика 538 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1170 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
SAP Security Patch Day 1 1
