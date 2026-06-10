«РТК-ЦОД» запустила в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения «ГОСТ-VPN» дер полного цикла, предоставил клиентам инструменты для защищенного подключения корпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ. Новый сервис «ГОСТ-VPN» работает в периметре флагманского продукта «Облако КИИ», созданного на базе отечественного оборудования и ПО для критической информационной инфраструктуры.

Inventorus запустил ИИ-сервис «Отчет по ГОСТ» для патентных исследований Компания Inventorus представила новый ИИ-сервис платформы — «Отчет по ГОСТ». Он предназначен для специалистов, которые работают с патентными исследованиями, техническими решениями, интеллектуальной собственностью и R&D-аналитикой. Об этом CNews сообщили представи

«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с ключевыми носителями ФОРОС мости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». В ходе всестороннего тестирования была полностью подтверждена корректная работа ПО «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с ключевыми носителями ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС. Ключевые носители ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС используются на объектах КИИ первой категории, ГИС первого кла

В iSimpleBank 2.0 внедрена платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ Компания iSimpleLab внедрила платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ от SafeTech в систему дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl ГОСТ обеспечивает надежное подтверждение пла

Нефункциональные требования: как не провалить цифровизацию, следуя ГОСТу и здравому смыслу , который разработчики и заказчики не любят больше всего: требования к защите информации (п. 3.8 по ГОСТ 34.602). В погоне за кнопками и отчетами вопросы ИБ часто откладываются на потом. Но ког

ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России именения технологий информационного моделирования (ТИМ). Так, утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.02-2026 «Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задач

UserGate выпустит сертифицированное средство криптографической защиты — ГОСТ VPN UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустит сертифицированное средство криптографической защиты информации — ГОСТ VPN. Новая функциональность межсетевых экранов UserGate NGFW соответствует требованиям российского законодательства. Пилотные внедрения и альфа-тестирования нового решения начнутся уже это

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей ГОСТы для AR и VR В России разрабатывают и планируют до конца 2026 г. утвердить ГОСТы для технологий дополненной и виртуальной реальности (VR и AR), пишут «Известия», ссылаясь на информацию представителей АНО «Платформа НТИ», курирующей стандартизацию в сфере ИT. Документ,

Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры логии (Росстандарт) в январе 2026 г. опровергли информацию о разработке государственного стандарта (ГОСТ) для компьютерных игр, пишет ТАСС. Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил ТАСС, что в Ро

Цифровое развитие по ГОСТУ «Сколково» совместно с партнером фонда компанией IBS, приняли непосредственное участие в подготовке национального стандарта ГОСТ Р 72343-2025 «Устойчивое цифровое развитие. Общие положения, методика оценки воздействия продуктов информационно-коммуникационных технологий на устойчивое цифровое развитие», который утвер

Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт» Компании «Цифровые технологии» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционными системами «Альт Рабочая станция» 11, «Альт Рабочая станция К» 11 и «Альт Сервер» 11. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Для пользователей операци

«Турбо Облако» подтвердило соответствие требованиям «банковского» ГОСТ Компания «Турбо Облако», облачный провайдер, получила заключение о соответствии инфраструктуры требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 57580.1–2017, регулирующего защиту информации в финансовом секторе. Этот стандарт устанавливает строгие критерии безопасности для банков, страховых компаний, брокеров и финтех-проектов и

Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014 ько обновлений, которые улучшают пользовательский опыт ИТ-разработчиков и расширяют функционал модуля статического анализа кода (SAST). Теперь все найденные уязвимости классифицируются по требованиям ГОСТ 71207-2014, регулирующим требования к безопасной разработке. В ГОСТ Р 71207–2024 введен термин «Критическая ошибка в программе» (п. 3.1.13.), эта ошибка может привести к нарушению б

«Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025 «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой версии поддерживается шифрование по ГОСТ, расширена совместимость с видеокартами Nvidia, добавлены приложения для запуска Windows-приложений, сохранения открытых окон, персональной настройки рабочего стола. Об этом CNews сообщили

«Инферит ОС» и «Цифровые технологии» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и «КриптоАРМ ГОСТ 3» для шифрования на рабочих станциях Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «Цифровые технологии» объявили о полной совместимости программного обеспечения «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционной системой «МСВСфера АРМ 9». Это гарантирует безопасное использование программы для электронной подписи и шифрования на рабочих станциях под управлением ОС «МСВСфера

«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив» Компании «Крипто-ПРО» и «Цифровые технологии» объявили о подтверждении совместимости форматов архивной подписи в программных продуктах для подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». Об этом CNews сообщили представители «Циф

Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set селективными ВДТ электрооборудования. Каждый селективный выключатель дифференциального тока соответствует стандартам ГОСТ IEC 61009 (отключение дифференциального тока), ГОСТ IEC 60898 и ГОСТ IEC 6

По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ Компания «Газинформсервис» успешно прошла независимый аудит, подтвердив соответствие системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». «Для нас прохождение независимого аудита и подтверждение соответстви

«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN» его 49 офисами в Москве и Московской области. Для этого во всех территориальных отделениях организации были установлены криптошлюзы, сертифицированные ФСБ России. Защита реализована на базе сервиса «ГОСТ VPN» «Солара». Как предусмотрено Федеральным законом № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны прим

ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4 ет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабирование кластера контроллеров, более гибкие настройки политики маршрутизации, возможность управления решением через Ka

ValueAI сертифицирован по ГОСТ в области оценки ИИ-систем ValueAI, российский инструмент для внедрения корпоративного искусственного интеллекта, прошел сертификацию по ГОСТ Р 59898-2021 «Оценка качества систем искусственного интеллекта». Этот стандарт устанавливает требования к надежности, безопасности и прозрачности ИИ-систем. Об этом CNews сообщили представ

Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 Облачная платформа K2 Cloud полностью соответствует требованиям национального стандарта России — ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансо

Приложение «КриптоАРМ ГОСТ 3» совместимо с «Pед OC M» Компании «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость приложения «КриптоАРМ ГОСТ 3» и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Теперь пользователям «Ред ОС М» доступно средство электронной подписи и шифрования, сертифи

«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности и позволяет клиентам использовать облачные сервисы для хранения и обработки данных платежных карт.

Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите CNews: Как сейчас на российском рынке развивается направление сервисов ГОСТ VPN? Какие здесь можно отметить тенденции в организационном и технологическом плане? Михаил Горшилин: Ключевым фактором развития этого рынка остается необходимость замены средств сетевой б

«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 лагодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на профильных специалистов. Также появилась возможность шифрования данных с помощью алгоритмов ГОСТ: это позволит компаниям соблюдать требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». В любой программно-определяемой сети необходимо регулярно проверят

В России появился ГОСТ на ноутбуки а сообщение ведомства. «Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки — ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения" и ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Тип

Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа Росстандарт утвердил ГОСТ Р «Системы автоматизированного управления учетными записями и правами доступа», который

«ОТП Банк» внедрил систему PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для корпоративных клиентов «ОТП Бизнес» В «ОТП Банке» искали эффективное решение из современных технологий подтверждения документов и финансовых операций. Результатом стало внедрение решения PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для юридических лиц «ОТП Бизнес». Оно адаптировано для всех устройств и можно с легкостью управлять своими финансами с мобильного телефона, планшета или компьютера.

Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ» Команды Esmart и компании «Лаборатория 50» завершили испытания своих продуктов и подтвердили полную совместимость ключевых носителей Esmart Token ГОСТ и Esmart Token 192K с бесплатным приложением для работы с документами PDF «Окуряр ГОСТ» версии 21.11.70.32. Результаты тестирования официально заверены двусторонним сертификатом. Кл

«Лаборатория Касперского» прошла сертификацию процессов безопасной разработки и получила сертификат №1 в ФСТЭК России ского» стала первой и единственной на сегодняшний день компанией в России, которая получила сертификат ФСТЭК России о соответствии процессов безопасной разработки программного обеспечения требованиям ГОСТ Р 56939 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования», причем сертификацию проводили как на соответствие действующей редакции 2016 г., так и новой

МТС разработала ГОСТ для интернета вещей актики, экспертные знания и результаты исследований, проведенных научными сотрудниками МГТУ им. Баумана. Стандарт одобрен экспертами Технического комитета Росстандарта 194 «Кибер-физические системы». ГОСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных NB-IoT. Основные параметры» устанавливает требования для оборудования и устройств беспроводной передачи да

«PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ овый уровень безопасности при проведении транзакций. Компания BSS, российский разработчик систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для кредитных организаций, добавила поддержку PayControl ГОСТ в платформе Digital2Go, на основе которой реализованы интернет-банки и мобильные приложения для обслуживания юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. «P

Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Об этом стало известно по результатам годового аудита, проведенного Международной службой сертификации в июле 2024 г. Прохождение аудита свидетельствует о том, что система

Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Лаборатория 50» протестировали и подтвердили корректность совместной работы приложения «Окуляр ГОСТ» для подписания PDF-документов с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite». «Окуляр ГОСТ» — это приложение, аналог Adobe Acrobat Reader, созданное к

«ТрансТелеКом» предоставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование для сервиса «VPN-ГОСТ» Макрорегион «Центр» компании «ТрансТелеКом» поставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование, на базе которого будет реализован сервис «VPN-ГОСТ». «VPN-ГОСТ» – это решение по шифрованию каналов связи в соответствии с требованиями законодательства. «VPN ГОСТ» обеспечивает защиту информации при передаче по открытым кана

«ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности электронного архива «Этлас» Компания «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности системы электронного архива «Этлас» версии 7.0, получив доступ к новой функциональности. «ГОСТ.Лаб» — это лаборатория восстановления данны

В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам Элемент» и др.) Светлана Легостаева предложила ввести семь национальных государственных стандартов (ГОСТ) и определений для компьютеров, планшетов, серверов, систем хранения данных и др., а так

Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340 ния в электроэнергетике, перед ИT-компаниями встала задача создания специализированных инструментов информационного обмена, соответствующих требованиям Министерства энергетики, системного оператора и ГОСТ Р 58651.2-4 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели». Согласно приказу №1340