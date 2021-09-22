Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГОСТ
Межгосударственный стандарт СНГ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 127, упоминаний - 156
ГОСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
|Шипелов Андрей 21 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Лившиц Дмитрий 15 2
|Эйгес Павел 66 2
|Грылев Алексей 3 1
|Кузин Вадим 34 1
|Московченко Александр 3 1
|Соколова Марина 3 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Васильев Григорий 35 1
|Андреев Илья 2 1
|Покровский Иван 46 1
|Говоров Сергей 2 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Турусов Сергей 1 1
|Бычин Евгений 1 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Добронравов Олег 3 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Клявин Владимир 26 1
|Ким Михаил 1 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Фомичев Андрей 52 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Сабанов Алексей 16 1
|Доброхотов Алексей 8 1
|Теленков Андрей 21 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Мякишева Марина 84 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Харьков Александр 1 1
|Панкратенко Александр 1 1
|Старостин Алексей 2 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Курило Андрей 35 1
|Завтур Анна 3 1
|Ременникова Елена 8 1
|Цапок Михаил 2 1
|Бондарик Александр 5 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761144, в очереди разбора - 664834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761144, в очереди разбора - 664834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru