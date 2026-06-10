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ГОСТ Межгосударственный стандарт СНГ
СОБЫТИЯ
|10.06.2026
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«РТК-ЦОД» запустила в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения «ГОСТ-VPN»
дер полного цикла, предоставил клиентам инструменты для защищенного подключения корпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ. Новый сервис «ГОСТ-VPN» работает в периметре флагманского продукта «Облако КИИ», созданного на базе отечественного оборудования и ПО для критической информационной инфраструктуры.
|03.06.2026
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Inventorus запустил ИИ-сервис «Отчет по ГОСТ» для патентных исследований
Компания Inventorus представила новый ИИ-сервис платформы — «Отчет по ГОСТ». Он предназначен для специалистов, которые работают с патентными исследованиями, техническими решениями, интеллектуальной собственностью и R&D-аналитикой. Об этом CNews сообщили представи
|01.06.2026
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«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с ключевыми носителями ФОРОС
мости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». В ходе всестороннего тестирования была полностью подтверждена корректная работа ПО «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с ключевыми носителями ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС. Ключевые носители ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС используются на объектах КИИ первой категории, ГИС первого кла
|20.05.2026
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В iSimpleBank 2.0 внедрена платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ
Компания iSimpleLab внедрила платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ от SafeTech в систему дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl ГОСТ обеспечивает надежное подтверждение пла
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Нефункциональные требования: как не провалить цифровизацию, следуя ГОСТу и здравому смыслу
, который разработчики и заказчики не любят больше всего: требования к защите информации (п. 3.8 по ГОСТ 34.602). В погоне за кнопками и отчетами вопросы ИБ часто откладываются на потом. Но ког
|06.04.2026
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ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России
именения технологий информационного моделирования (ТИМ). Так, утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.02-2026 «Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задач
|26.03.2026
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UserGate выпустит сертифицированное средство криптографической защиты — ГОСТ VPN
UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустит сертифицированное средство криптографической защиты информации — ГОСТ VPN. Новая функциональность межсетевых экранов UserGate NGFW соответствует требованиям российского законодательства. Пилотные внедрения и альфа-тестирования нового решения начнутся уже это
|16.02.2026
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В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей
ГОСТы для AR и VR В России разрабатывают и планируют до конца 2026 г. утвердить ГОСТы для технологий дополненной и виртуальной реальности (VR и AR), пишут «Известия», ссылаясь на информацию представителей АНО «Платформа НТИ», курирующей стандартизацию в сфере ИT. Документ,
|12.01.2026
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Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры
логии (Росстандарт) в январе 2026 г. опровергли информацию о разработке государственного стандарта (ГОСТ) для компьютерных игр, пишет ТАСС. Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил ТАСС, что в Ро
|11.11.2025
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Цифровое развитие по ГОСТУ
«Сколково» совместно с партнером фонда компанией IBS, приняли непосредственное участие в подготовке национального стандарта ГОСТ Р 72343-2025 «Устойчивое цифровое развитие. Общие положения, методика оценки воздействия продуктов информационно-коммуникационных технологий на устойчивое цифровое развитие», который утвер
|22.10.2025
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Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт»
Компании «Цифровые технологии» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционными системами «Альт Рабочая станция» 11, «Альт Рабочая станция К» 11 и «Альт Сервер» 11. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Для пользователей операци
|15.10.2025
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«Турбо Облако» подтвердило соответствие требованиям «банковского» ГОСТ
Компания «Турбо Облако», облачный провайдер, получила заключение о соответствии инфраструктуры требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 57580.1–2017, регулирующего защиту информации в финансовом секторе. Этот стандарт устанавливает строгие критерии безопасности для банков, страховых компаний, брокеров и финтех-проектов и
|25.09.2025
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Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014
ько обновлений, которые улучшают пользовательский опыт ИТ-разработчиков и расширяют функционал модуля статического анализа кода (SAST). Теперь все найденные уязвимости классифицируются по требованиям ГОСТ 71207-2014, регулирующим требования к безопасной разработке. В ГОСТ Р 71207–2024 введен термин «Критическая ошибка в программе» (п. 3.1.13.), эта ошибка может привести к нарушению б
|03.09.2025
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«Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025
«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой версии поддерживается шифрование по ГОСТ, расширена совместимость с видеокартами Nvidia, добавлены приложения для запуска Windows-приложений, сохранения открытых окон, персональной настройки рабочего стола. Об этом CNews сообщили
|26.08.2025
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«Инферит ОС» и «Цифровые технологии» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и «КриптоАРМ ГОСТ 3» для шифрования на рабочих станциях
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «Цифровые технологии» объявили о полной совместимости программного обеспечения «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционной системой «МСВСфера АРМ 9». Это гарантирует безопасное использование программы для электронной подписи и шифрования на рабочих станциях под управлением ОС «МСВСфера
|12.08.2025
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«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив»
Компании «Крипто-ПРО» и «Цифровые технологии» объявили о подтверждении совместимости форматов архивной подписи в программных продуктах для подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». Об этом CNews сообщили представители «Циф
|04.08.2025
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Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set селективными ВДТ
электрооборудования. Каждый селективный выключатель дифференциального тока соответствует стандартам ГОСТ IEC 61009 (отключение дифференциального тока), ГОСТ IEC 60898 и ГОСТ IEC 6
|22.07.2025
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По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ
Компания «Газинформсервис» успешно прошла независимый аудит, подтвердив соответствие системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». «Для нас прохождение независимого аудита и подтверждение соответстви
|28.05.2025
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«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN»
его 49 офисами в Москве и Московской области. Для этого во всех территориальных отделениях организации были установлены криптошлюзы, сертифицированные ФСБ России. Защита реализована на базе сервиса «ГОСТ VPN» «Солара». Как предусмотрено Федеральным законом № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны прим
|07.04.2025
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ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4
ет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабирование кластера контроллеров, более гибкие настройки политики маршрутизации, возможность управления решением через Ka
|27.03.2025
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ValueAI сертифицирован по ГОСТ в области оценки ИИ-систем
ValueAI, российский инструмент для внедрения корпоративного искусственного интеллекта, прошел сертификацию по ГОСТ Р 59898-2021 «Оценка качества систем искусственного интеллекта». Этот стандарт устанавливает требования к надежности, безопасности и прозрачности ИИ-систем. Об этом CNews сообщили представ
|17.01.2025
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Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017
Облачная платформа K2 Cloud полностью соответствует требованиям национального стандарта России — ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансо
|13.01.2025
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Приложение «КриптоАРМ ГОСТ 3» совместимо с «Pед OC M»
Компании «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость приложения «КриптоАРМ ГОСТ 3» и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Теперь пользователям «Ред ОС М» доступно средство электронной подписи и шифрования, сертифи
|13.01.2025
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«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности и позволяет клиентам использовать облачные сервисы для хранения и обработки данных платежных карт.
|09.12.2024
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Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите
CNews: Как сейчас на российском рынке развивается направление сервисов ГОСТ VPN? Какие здесь можно отметить тенденции в организационном и технологическом плане? Михаил Горшилин: Ключевым фактором развития этого рынка остается необходимость замены средств сетевой б
|08.11.2024
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«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3
лагодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на профильных специалистов. Также появилась возможность шифрования данных с помощью алгоритмов ГОСТ: это позволит компаниям соблюдать требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». В любой программно-определяемой сети необходимо регулярно проверят
|05.11.2024
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В России появился ГОСТ на ноутбуки
а сообщение ведомства. «Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки — ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения" и ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Тип
|31.10.2024
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Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа
Росстандарт утвердил ГОСТ Р «Системы автоматизированного управления учетными записями и правами доступа», который
|28.10.2024
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«ОТП Банк» внедрил систему PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для корпоративных клиентов «ОТП Бизнес»
В «ОТП Банке» искали эффективное решение из современных технологий подтверждения документов и финансовых операций. Результатом стало внедрение решения PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для юридических лиц «ОТП Бизнес». Оно адаптировано для всех устройств и можно с легкостью управлять своими финансами с мобильного телефона, планшета или компьютера.
|21.10.2024
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Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ»
Команды Esmart и компании «Лаборатория 50» завершили испытания своих продуктов и подтвердили полную совместимость ключевых носителей Esmart Token ГОСТ и Esmart Token 192K с бесплатным приложением для работы с документами PDF «Окуряр ГОСТ» версии 21.11.70.32. Результаты тестирования официально заверены двусторонним сертификатом. Кл
|07.10.2024
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«Лаборатория Касперского» прошла сертификацию процессов безопасной разработки и получила сертификат №1 в ФСТЭК России
ского» стала первой и единственной на сегодняшний день компанией в России, которая получила сертификат ФСТЭК России о соответствии процессов безопасной разработки программного обеспечения требованиям ГОСТ Р 56939 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования», причем сертификацию проводили как на соответствие действующей редакции 2016 г., так и новой
|07.10.2024
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МТС разработала ГОСТ для интернета вещей
актики, экспертные знания и результаты исследований, проведенных научными сотрудниками МГТУ им. Баумана. Стандарт одобрен экспертами Технического комитета Росстандарта 194 «Кибер-физические системы». ГОСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных NB-IoT. Основные параметры» устанавливает требования для оборудования и устройств беспроводной передачи да
|13.09.2024
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«PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ
овый уровень безопасности при проведении транзакций. Компания BSS, российский разработчик систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для кредитных организаций, добавила поддержку PayControl ГОСТ в платформе Digital2Go, на основе которой реализованы интернет-банки и мобильные приложения для обслуживания юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. «P
|22.08.2024
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Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Об этом стало известно по результатам годового аудита, проведенного Международной службой сертификации в июле 2024 г. Прохождение аудита свидетельствует о том, что система
|21.08.2024
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Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0»
В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Лаборатория 50» протестировали и подтвердили корректность совместной работы приложения «Окуляр ГОСТ» для подписания PDF-документов с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite». «Окуляр ГОСТ» — это приложение, аналог Adobe Acrobat Reader, созданное к
|13.08.2024
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«ТрансТелеКом» предоставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование для сервиса «VPN-ГОСТ»
Макрорегион «Центр» компании «ТрансТелеКом» поставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование, на базе которого будет реализован сервис «VPN-ГОСТ». «VPN-ГОСТ» – это решение по шифрованию каналов связи в соответствии с требованиями законодательства. «VPN ГОСТ» обеспечивает защиту информации при передаче по открытым кана
|09.08.2024
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«ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности электронного архива «Этлас»
Компания «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности системы электронного архива «Этлас» версии 7.0, получив доступ к новой функциональности. «ГОСТ.Лаб» — это лаборатория восстановления данны
|05.08.2024
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В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам
Элемент» и др.) Светлана Легостаева предложила ввести семь национальных государственных стандартов (ГОСТ) и определений для компьютеров, планшетов, серверов, систем хранения данных и др., а так
|18.07.2024
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Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340
ния в электроэнергетике, перед ИT-компаниями встала задача создания специализированных инструментов информационного обмена, соответствующих требованиям Министерства энергетики, системного оператора и ГОСТ Р 58651.2-4 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели». Согласно приказу №1340
|14.06.2024
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«Окуляр ГОСТ» для Windows
Выпущена новая версия «Окуляр ГОСТ» — 21.11.70.29. Главным нововведением стала возможность работы «Окуляр ГОСТ» под 64-разрядными версиями операционных систем Windows 10 и Windows 11. Версия под Windows предоставляет
ГОСТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 14
|Рустамов Рустам 548 14
|Гусев Дмитрий 92 10
|Герасимов Михаил 16 9
|Эйгес Павел 108 8
|Веселов Александр 10 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Смирнов Алексей 269 7
|Уткин Никита 40 7
|Горелов Дмитрий 61 7
|Шалаев Антон 26 7
|Лукацкий Алексей 140 7
|Чапчаев Андрей 56 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Корсаков Константин 23 7
|Попов Сергей 166 6
|Комиссаров Дмитрий 248 6
|Орлик Сергей 83 6
|Шпак Василий 279 6
|Врацкий Андрей 175 6
|Мылицын Роман 111 5
|Панченко Иван 197 5
|Новодворский Алексей 114 5
|Колесников Алексей 26 5
|Баласанян Владимир 45 5
|Груздев Сергей 48 5
|Дбар Федор 51 5
|Блажко Григорий 8 5
|Саркисов Сергей 13 5
|Тятюшев Максим 215 5
|Хасьянова Гульнара 156 5
|Мишустин Михаил 787 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Собянин Сергей 538 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Абакумов Евгений 227 4
|Ляпунов Игорь 132 4
|Анфимов Павел 59 4
|Чурсин Дмитрий 87 4
|Коростелев Павел 43 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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