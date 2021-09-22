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ГОСТ
Межгосударственный стандарт СНГ


22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 2
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
06.07.2021 Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews 1
19.05.2021 «Р7-Офис» запускает ЭЦП в редакторах 1
18.05.2021 «Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 1
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 1
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
27.01.2021 Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580 1
15.01.2021 МВД заставляют потратить миллиард на «российские ПК», которых нет в реестре отечественного «железа» 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
14.12.2020 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 1
27.10.2020 «Делайт 2000» представила конференц-платформу CONFERA 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 1
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 2
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 1
09.04.2020 Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД 1
09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet 1
08.04.2020 Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским» 1
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 2
03.02.2020 Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис» 1
20.01.2020 VDI 1
26.12.2019 Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
03.12.2019 «Барс груп» перевела свои продукты на новый стандарт шифрования 1
22.10.2019 «Автоматика» представила новый промышленный телефонный аппарат 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 2
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 2
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 3
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость 3

Публикаций - 127, упоминаний - 156

ГОСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
АйТи 751 5
Код Безопасности 365 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
РТ-Инвест 37 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
Базальт СПО 206 2
Microsoft Corporation 11077 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
PM Expert 79 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Витте Консалтинг 24 1
Микротест 177 1
Конфидент 56 1
М2М телематика 165 1
Элвис-Плюс 69 1
Dynatrace 46 1
Rainbow Security 56 1
Comindware - Колловэар 51 1
КСК Технологии 27 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Эшелон НПО 56 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
Leta IT-company 87 1
Winnum 8 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
Летограф - Letograf 63 1
Ай-Теко АРБИТЕК 3 1
ПМСофт 22 1
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 3 1
Балт-Систем 2 1
РЖД Технологии 4 1
Делайт 2000 - DeLight 30 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
АвтоВАЗ 118 1
Царицын капитал 22 1
Uber 257 1
Газпром бурение 9 1
Мособлгаз 11 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Веста 15 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 1
Mazak - Ямазаки Мазак 2 1
Агророс Банк 3 1
Россети ПАО 168 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
AliExpress 275 1
Почта России ПАО 1572 1
Uber Technologies 258 1
Альфа-Банк 1123 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Volvo Cars 155 1
Газпром нефть 382 1
Совкомбанк ПАО 147 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2203 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Руссофт - Russoft 250 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 5
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 5
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
Flash 474 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Виртуализация 71 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 13 1
Aladdin JaCarta 147 15
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 15
Aladdin JaCarta PKI 74 14
Aladdin JaCarta PRO 21 13
Linux OS 4257 11
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 11
Microsoft Windows 10 6635 10
Aladdin JaCarta LT 23 10
Microsoft Windows 7 1662 6
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 8 1228 6
КриптоПро СКЗИ CSP 96 5
Google Android 10751 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows Server 2008 210 3
Microsoft Windows Server 2012 147 3
Microsoft Windows Server 2016 42 3
Microsoft Windows Server 2003 144 3
Ред ОС 239 2
Microsoft Office 1939 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Microsoft Excel 436 2
Red Hat RPM - Package Manager 60 2
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 2
Telegram - Мессенджер 80 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Apple Mac 1456 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Apple macOS 925 1
Java - Язык программирования 1176 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Шипелов Андрей 21 2
Рустамов Рустам 169 2
Лившиц Дмитрий 15 2
Эйгес Павел 66 2
Грылев Алексей 3 1
Кузин Вадим 34 1
Московченко Александр 3 1
Соколова Марина 3 1
Бондаренко Алла 4 1
Васильев Григорий 35 1
Андреев Илья 2 1
Покровский Иван 46 1
Говоров Сергей 2 1
Шалимов Сергей 2 1
Турусов Сергей 1 1
Бычин Евгений 1 1
Кривенко Виталий 15 1
Добронравов Олег 3 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Селихов Дмитрий 12 1
Клявин Владимир 26 1
Ким Михаил 1 1
Педоренко Андрей 41 1
Фомичев Андрей 52 1
Шуравин Андрей 8 1
Сабанов Алексей 16 1
Доброхотов Алексей 8 1
Теленков Андрей 21 1
Храмцовская Наталья 38 1
Мякишева Марина 84 1
Валяева Елизавета 72 1
Харьков Александр 1 1
Панкратенко Александр 1 1
Старостин Алексей 2 1
Алябьев Андрей 27 1
Курило Андрей 35 1
Завтур Анна 3 1
Ременникова Елена 8 1
Цапок Михаил 2 1
Бондарик Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Казахстан - Республика 2629 2
Украина 3365 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Вологда 192 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Владимирская область 368 1
Грузия 691 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Калининградская область 537 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Самарская область 558 1
Россия - Свободный 35 1
Россия - Волгоградская область 398 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Япония 2780 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Иннополис 292 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
Транспорт 62 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2718 3
Gartner 2190 1
Fortune Global 500 160 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
IT-Лидер - премия 1 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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