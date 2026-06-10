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ГОСТ Межгосударственный стандарт СНГ

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «РТК-ЦОД» запустила в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения «ГОСТ-VPN»

дер полного цикла, предоставил клиентам инструменты для защищенного подключения корпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ. Новый сервис «ГОСТ-VPN» работает в периметре флагманского продукта «Облако КИИ», созданного на базе отечественного оборудования и ПО для критической информационной инфраструктуры.

03.06.2026 Inventorus запустил ИИ-сервис «Отчет по ГОСТ» для патентных исследований

Компания Inventorus представила новый ИИ-сервис платформы — «Отчет по ГОСТ». Он предназначен для специалистов, которые работают с патентными исследованиями, техническими решениями, интеллектуальной собственностью и R&D-аналитикой. Об этом CNews сообщили представи
01.06.2026 «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с ключевыми носителями ФОРОС

мости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». В ходе всестороннего тестирования была полностью подтверждена корректная работа ПО «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с ключевыми носителями ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС. Ключевые носители ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС используются на объектах КИИ первой категории, ГИС первого кла
20.05.2026 В iSimpleBank 2.0 внедрена платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ

Компания iSimpleLab внедрила платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ от SafeTech в систему дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl ГОСТ обеспечивает надежное подтверждение пла
Нефункциональные требования: как не провалить цифровизацию, следуя ГОСТу и здравому смыслу

, который разработчики и заказчики не любят больше всего: требования к защите информации (п. 3.8 по ГОСТ 34.602). В погоне за кнопками и отчетами вопросы ИБ часто откладываются на потом. Но ког
06.04.2026 ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России

именения технологий информационного моделирования (ТИМ). Так, утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.02-2026 «Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задач
26.03.2026 UserGate выпустит сертифицированное средство криптографической защиты — ГОСТ VPN

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустит сертифицированное средство криптографической защиты информации — ГОСТ VPN. Новая функциональность межсетевых экранов UserGate NGFW соответствует требованиям российского законодательства. Пилотные внедрения и альфа-тестирования нового решения начнутся уже это
16.02.2026 В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

ГОСТы для AR и VR В России разрабатывают и планируют до конца 2026 г. утвердить ГОСТы для технологий дополненной и виртуальной реальности (VR и AR), пишут «Известия», ссылаясь на информацию представителей АНО «Платформа НТИ», курирующей стандартизацию в сфере ИT. Документ,
12.01.2026 Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры

логии (Росстандарт) в январе 2026 г. опровергли информацию о разработке государственного стандарта (ГОСТ) для компьютерных игр, пишет ТАСС. Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил ТАСС, что в Ро
11.11.2025 Цифровое развитие по ГОСТУ

«Сколково» совместно с партнером фонда компанией IBS, приняли непосредственное участие в подготовке национального стандарта ГОСТ Р 72343-2025 «Устойчивое цифровое развитие. Общие положения, методика оценки воздействия продуктов информационно-коммуникационных технологий на устойчивое цифровое развитие», который утвер
22.10.2025 Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт»

Компании «Цифровые технологии» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционными системами «Альт Рабочая станция» 11, «Альт Рабочая станция К» 11 и «Альт Сервер» 11. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Для пользователей операци
15.10.2025 «Турбо Облако» подтвердило соответствие требованиям «банковского» ГОСТ

Компания «Турбо Облако», облачный провайдер, получила заключение о соответствии инфраструктуры требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 57580.1–2017, регулирующего защиту информации в финансовом секторе. Этот стандарт устанавливает строгие критерии безопасности для банков, страховых компаний, брокеров и финтех-проектов и
25.09.2025 Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014

ько обновлений, которые улучшают пользовательский опыт ИТ-разработчиков и расширяют функционал модуля статического анализа кода (SAST). Теперь все найденные уязвимости классифицируются по требованиям ГОСТ 71207-2014, регулирующим требования к безопасной разработке. В ГОСТ Р 71207–2024 введен термин «Критическая ошибка в программе» (п. 3.1.13.), эта ошибка может привести к нарушению б
03.09.2025 «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой версии поддерживается шифрование по ГОСТ, расширена совместимость с видеокартами Nvidia, добавлены приложения для запуска Windows-приложений, сохранения открытых окон, персональной настройки рабочего стола. Об этом CNews сообщили
26.08.2025 «Инферит ОС» и «Цифровые технологии» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и «КриптоАРМ ГОСТ 3» для шифрования на рабочих станциях

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «Цифровые технологии» объявили о полной совместимости программного обеспечения «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционной системой «МСВСфера АРМ 9». Это гарантирует безопасное использование программы для электронной подписи и шифрования на рабочих станциях под управлением ОС «МСВСфера
12.08.2025 «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив»

Компании «Крипто-ПРО» и «Цифровые технологии» объявили о подтверждении совместимости форматов архивной подписи в программных продуктах для подписи «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» и системы долговременного хранения электронных документов «КриптоПро Архив». Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии». Об этом CNews сообщили представители «Циф
04.08.2025 Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set селективными ВДТ

электрооборудования. Каждый селективный выключатель дифференциального тока соответствует стандартам ГОСТ IEC 61009 (отключение дифференциального тока), ГОСТ IEC 60898 и ГОСТ IEC 6
22.07.2025 По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ

Компания «Газинформсервис» успешно прошла независимый аудит, подтвердив соответствие системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». «Для нас прохождение независимого аудита и подтверждение соответстви
28.05.2025 «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN»

его 49 офисами в Москве и Московской области. Для этого во всех территориальных отделениях организации были установлены криптошлюзы, сертифицированные ФСБ России. Защита реализована на базе сервиса «ГОСТ VPN» «Солара». Как предусмотрено Федеральным законом № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны прим
07.04.2025 ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4

ет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабирование кластера контроллеров, более гибкие настройки политики маршрутизации, возможность управления решением через Ka
27.03.2025 ValueAI сертифицирован по ГОСТ в области оценки ИИ-систем

ValueAI, российский инструмент для внедрения корпоративного искусственного интеллекта, прошел сертификацию по ГОСТ Р 59898-2021 «Оценка качества систем искусственного интеллекта». Этот стандарт устанавливает требования к надежности, безопасности и прозрачности ИИ-систем. Об этом CNews сообщили представ
17.01.2025 Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017

Облачная платформа K2 Cloud полностью соответствует требованиям национального стандарта России — ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансо
13.01.2025 Приложение «КриптоАРМ ГОСТ 3» совместимо с «Pед OC M»

Компании «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость приложения «КриптоАРМ ГОСТ 3» и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Теперь пользователям «Ред ОС М» доступно средство электронной подписи и шифрования, сертифи
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности и позволяет клиентам использовать облачные сервисы для хранения и обработки данных платежных карт.

09.12.2024 Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите

CNews: Как сейчас на российском рынке развивается направление сервисов ГОСТ VPN? Какие здесь можно отметить тенденции в организационном и технологическом плане? Михаил Горшилин: Ключевым фактором развития этого рынка остается необходимость замены средств сетевой б
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3

лагодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на профильных специалистов. Также появилась возможность шифрования данных с помощью алгоритмов ГОСТ: это позволит компаниям соблюдать требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». В любой программно-определяемой сети необходимо регулярно проверят
05.11.2024 В России появился ГОСТ на ноутбуки

а сообщение ведомства. «Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки — ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения" и ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Тип
31.10.2024 Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа

Росстандарт утвердил ГОСТ Р «Системы автоматизированного управления учетными записями и правами доступа», который

28.10.2024 «ОТП Банк» внедрил систему PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для корпоративных клиентов «ОТП Бизнес»

В «ОТП Банке» искали эффективное решение из современных технологий подтверждения документов и финансовых операций. Результатом стало внедрение решения PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для юридических лиц «ОТП Бизнес». Оно адаптировано для всех устройств и можно с легкостью управлять своими финансами с мобильного телефона, планшета или компьютера.

21.10.2024 Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ»

Команды Esmart и компании «Лаборатория 50» завершили испытания своих продуктов и подтвердили полную совместимость ключевых носителей Esmart Token ГОСТ и Esmart Token 192K с бесплатным приложением для работы с документами PDF «Окуряр ГОСТ» версии 21.11.70.32. Результаты тестирования официально заверены двусторонним сертификатом. Кл
07.10.2024 «Лаборатория Касперского» прошла сертификацию процессов безопасной разработки и получила сертификат №1 в ФСТЭК России

ского» стала первой и единственной на сегодняшний день компанией в России, которая получила сертификат ФСТЭК России о соответствии процессов безопасной разработки программного обеспечения требованиям ГОСТ Р 56939 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования», причем сертификацию проводили как на соответствие действующей редакции 2016 г., так и новой

07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей

актики, экспертные знания и результаты исследований, проведенных научными сотрудниками МГТУ им. Баумана. Стандарт одобрен экспертами Технического комитета Росстандарта 194 «Кибер-физические системы». ГОСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных NB-IoT. Основные параметры» устанавливает требования для оборудования и устройств беспроводной передачи да
13.09.2024 «PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ

овый уровень безопасности при проведении транзакций. Компания BSS, российский разработчик систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для кредитных организаций, добавила поддержку PayControl ГОСТ в платформе Digital2Go, на основе которой реализованы интернет-банки и мобильные приложения для обслуживания юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. «P
22.08.2024 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Об этом стало известно по результатам годового аудита, проведенного Международной службой сертификации в июле 2024 г. Прохождение аудита свидетельствует о том, что система
21.08.2024 Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0»

В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Лаборатория 50» протестировали и подтвердили корректность совместной работы приложения «Окуляр ГОСТ» для подписания PDF-документов с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite». «Окуляр ГОСТ» — это приложение, аналог Adobe Acrobat Reader, созданное к
13.08.2024 «ТрансТелеКом» предоставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование для сервиса «VPN-ГОСТ»

Макрорегион «Центр» компании «ТрансТелеКом» поставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование, на базе которого будет реализован сервис «VPN-ГОСТ». «VPN-ГОСТ» – это решение по шифрованию каналов связи в соответствии с требованиями законодательства. «VPN ГОСТ» обеспечивает защиту информации при передаче по открытым кана
09.08.2024 «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности электронного архива «Этлас»

Компания «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности системы электронного архива «Этлас» версии 7.0, получив доступ к новой функциональности. «ГОСТ.Лаб» — это лаборатория восстановления данны
05.08.2024 В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам

Элемент» и др.) Светлана Легостаева предложила ввести семь национальных государственных стандартов (ГОСТ) и определений для компьютеров, планшетов, серверов, систем хранения данных и др., а так
18.07.2024 Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340

ния в электроэнергетике, перед ИT-компаниями встала задача создания специализированных инструментов информационного обмена, соответствующих требованиям Министерства энергетики, системного оператора и ГОСТ Р 58651.2-4 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели». Согласно приказу №1340
14.06.2024 «Окуляр ГОСТ» для Windows

Выпущена новая версия «Окуляр ГОСТ» — 21.11.70.29. Главным нововведением стала возможность работы «Окуляр ГОСТ» под 64-разрядными версиями операционных систем Windows 10 и Windows 11. Версия под Windows предоставляет

Публикаций - 1164, упоминаний - 1298

ГОСТ и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 81
Microsoft Corporation 25774 76
Ростелеком 10948 64
9594 60
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 56
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 54
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 54
Код Безопасности 812 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 38
Oracle Corporation 7074 38
Softline - Софтлайн 3743 37
Cisco Systems 5372 35
Yandex - Яндекс 9215 35
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 31
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
SAP SE 5601 27
Apple Inc 13154 27
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 23
Google LLC 12687 23
АйТи 1519 22
Intel Corporation 12811 22
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 22
Ред Софт - Red Soft 1236 21
Telegram Group 2940 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 20
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 20
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 19
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Крок - Croc 1964 18
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 18
InfoWatch - Инфовотч 1185 18
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 41
РЖД - Российские железные дороги 2096 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Газпром ПАО 1493 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Почта России ПАО 2370 10
Альфа-Банк 1979 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Газпром нефть 725 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Bentley Motors 74 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Новатэк - ранее Новафининвест 76 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 6
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 5
Visa International 1993 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Татнефть 243 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 212
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 210
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 126
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 89
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 89
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 88
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 56
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 43
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 39
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Федеральное казначейство России 1949 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 53
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
Greenpeace - Гринпис 130 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 3
ГосИнформСистемы 160 3
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 398
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 355
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 353
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 302
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 257
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 254
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 237
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 232
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 224
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 185
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 175
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 153
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 150
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 133
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 132
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 124
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 114
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 111
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 109
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 107
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 104
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 101
Стандартизация - Standardization 2339 99
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 99
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 97
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 95
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 90
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 89
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 87
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 86
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 82
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 76
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 73
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 70
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 66
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 64
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 62
Linux OS 11533 137
Microsoft Windows 16882 113
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 67
Google Android 15243 60
Apple iOS 8583 57
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 57
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 56
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 48
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 44
КриптоПро CSP СКЗИ 255 42
Aladdin JaCarta PKI 90 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 40
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 39
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
Microsoft Office 4170 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 35
Apple macOS 2419 33
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 30
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 26
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 25
Новые облачные технологии - МойОфис 958 25
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 24
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 23
Apple iPad 4011 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 22
Aladdin eToken ГОСТ 41 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 20
Apple iPhone 6 4861 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 19
Aladdin JaCarta PRO 27 19
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 19
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 18
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 18
Microsoft Windows 2000 8678 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Путин Владимир 3454 14
Рустамов Рустам 548 14
Гусев Дмитрий 92 10
Герасимов Михаил 16 9
Эйгес Павел 108 8
Веселов Александр 10 8
Шадаев Максут 1210 7
Смирнов Алексей 269 7
Уткин Никита 40 7
Горелов Дмитрий 61 7
Шалаев Антон 26 7
Лукацкий Алексей 140 7
Чапчаев Андрей 56 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Корсаков Константин 23 7
Попов Сергей 166 6
Комиссаров Дмитрий 248 6
Орлик Сергей 83 6
Шпак Василий 279 6
Врацкий Андрей 175 6
Мылицын Роман 111 5
Панченко Иван 197 5
Новодворский Алексей 114 5
Колесников Алексей 26 5
Баласанян Владимир 45 5
Груздев Сергей 48 5
Дбар Федор 51 5
Блажко Григорий 8 5
Саркисов Сергей 13 5
Тятюшев Максим 215 5
Хасьянова Гульнара 156 5
Мишустин Михаил 787 4
Кабанов Владимир 178 4
Собянин Сергей 538 4
Чаркин Евгений 317 4
Абакумов Евгений 227 4
Ляпунов Игорь 132 4
Анфимов Павел 59 4
Чурсин Дмитрий 87 4
Коростелев Павел 43 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 925
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 155
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 106
Европа 24962 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 34
Германия - Федеративная Республика 13220 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Украина 7928 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 20
Франция - Французская Республика 8176 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 16
Казахстан - Республика 6047 15
Япония 13807 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Россия - СФО - Новосибирск 4875 12
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Израиль 2856 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Россия - ДФО - Амурская область 954 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Индия - Bharat 5869 9
Канада 5081 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 8
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Африка - Африканский регион 3640 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 489
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 272
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 185
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 141
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 127
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 123
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 93
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 91
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 89
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 84
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 79
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 76
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 75
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 71
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 60
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 58
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 57
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 55
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 53
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 52
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 50
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 48
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 48
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 47
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 46
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 45
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 44
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 42
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 40
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 40
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 38
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 35
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 35
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 33
Ведомости 1466 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
9to5Google 60 5
9to5Mac 70 5
N+1 - Издание 188 4
Российская газета 290 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Times 661 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Известия ИД 770 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
CNews Северо-Запад 24 2
Криптомужик - telegram-канал 3 2
Forbes - Форбс 1002 2
WikiLeaks 120 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Радио России - радиостанция 49 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
CVE Details 4 1
Мобильные системы 118 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
CNews TV 747 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Ananova 250 1
Independent 111 1
Dedicated System 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 38
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 30
Gartner - Гартнер 3658 19
IDC - International Data Corporation 4975 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 4
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Discovery Research Group 22 1
Tractica 7 1
Global Market Insights 16 1
Strategy Analytics 285 1
Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Cybersecurity Ventures 11 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ITResearch 123 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Meta Group 8 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
TAdviser IT Prize 9 1
DaraTech 5 1
Harvey Spencer Associates 16 1
SDN Central 3 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
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