Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
S-Terra CSP
С-Терра СиЭсПи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 87
S-Terra CSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Пыслару Аркадий 4 3
|Курочкин Юрий 13 2
|Анфимов Павел 16 2
|Смирнов Павел 35 2
|Заболотный Алексей 2 1
|Глазков Борис 40 1
|Старостин Алексей 2 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Газаров Христофор 5 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Богданов Валентин 7 1
|Королев Алексей 20 1
|Лурье Мария 1 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Кожемяка Егор 12 1
|Залогин Владимир 4 1
|Егоркин Александр 1 1
|Зуйков Александр 1 1
|Гродзенский Яков 9 1
|Заикин Андрей 16 1
|Генс Филипп 29 1
|Федоров Алексей 40 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|CNews Analytics 1992 4
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770616, в очереди разбора - 674298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770616, в очереди разбора - 674298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru