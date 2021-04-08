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S-Terra CSP
С-Терра СиЭсПи


08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 2
26.03.2021 «С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах 2
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 1
30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам 4
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 2
07.04.2020 «С-Терра» разработала решение для безопасного удаленного доступа 2
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР» 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
29.03.2019 TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи 8
29.01.2019 «Ростелеком» провел испытания решений по квантовой защите передачи данных 2
22.05.2018 «С-Терра СиЭсПи» успешно испытала системы квантовой и криптографической защиты на высокоскоростной линии связи 1
21.09.2017 Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных 1
25.04.2017 «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость 5
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника 3
02.08.2016 Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений 2
09.06.2016 MaxPatrol SIEM оснащена поддержкой InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1
29.04.2016 Positive Technologies выпустила новую версию системы сбора и анализа событий ИБ MaxPatrol SIEM 1
04.02.2016 Продукты «С-Терра» включены в перечень криптографического оборудования, разрешенного к использованию в СМЭВ 3
01.12.2015 Решения «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» интегрированы в систему PT MaxPatrol SIEM 2
28.10.2015 «С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере 3
28.07.2015 «С-Терра СиЭсПи» и Huawei представили совместное решение для обеспечения безопасности сети 4
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности 1
27.01.2015 Решения Mind и «С-Терра» обеспечат безопасную видеоконференцсвязь 1
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции 1
02.12.2013 BYOD: когда производители откроют телефоны для криптозащиты? 2
30.07.2013 Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight 3
09.07.2013 «АйТи» защитила персональные данные абонентов иркутской «дочки» «Ростелекома» 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
05.03.2012 Конференция CNews: «Информатизация здравоохранения: старт состоялся?» 1
06.04.2011 Россияне взломали iPhone и iPad, чтобы защитить их от «прослушки» 1
07.09.2010 5 октября в Москве откроется выставка «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» 1
29.06.2010 «Крок» создал VPN-сеть для Росавтодора 1
07.06.2010 Программу выставки-конференции «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» обсудили на круглом столе 1
23.06.2009 В Москве состоялся первый форум Cisco Expo Learning Club 1
20.05.2009 «Лаборатория Касперского» + «С-Терра СиЭсПи»: совместное решение для маршрутизаторов Cisco ISR 1
17.04.2009 Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ планирует создать рабочую группу по ИБ 1
31.03.2009 «С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ 2

Публикаций - 44, упоминаний - 87

S-Terra CSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 4
InfoWatch - Инфовотч 616 4
Код Безопасности 365 3
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 2
Dr.Web - Доктор Веб 980 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
Microsoft Corporation 11226 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Инфосистемы Джет 677 2
Конфидент 56 2
Информзащита 425 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Ланит ГК 1164 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Эшелон НПО 56 1
Специальные технологии 5 1
АйТи 754 1
Samsung Electronics 5749 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 3 1
Сигнал-КОМ 22 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Malvin Systems - Малвин Системс 4 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
МФИ Софт 103 1
Анкад - Ancud 21 1
ДиалогНаука 92 1
Свемел МВП - Swemel 24 1
Zecurion - Зекурион 148 1
Сигнатек 7 1
Крок 1223 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Гарда Технологии 38 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
IBM 3575 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 123 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Flash 480 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 52 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Google Android 10752 5
Microsoft Windows 10 6691 5
Apple iOS 5742 4
S-Terra Клиент А 6 3
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
S-Terra Юнит 2 2
Актив - Рутокен PINPad 12 1
S-Terra Виртуальный Шлюз 2 1
ОКБ САПР ПКЗ - серия планшетов 2 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 1
ЛИССИ-CSP 2 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
ОКБ САПР Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 6 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 782 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Linux OS 4288 1
Пыслару Аркадий 4 3
Курочкин Юрий 13 2
Анфимов Павел 16 2
Смирнов Павел 35 2
Заболотный Алексей 2 1
Глазков Борис 40 1
Старостин Алексей 2 1
Голдбергс Алексей 5 1
Газаров Христофор 5 1
Ухлинов Леонид 48 1
Богданов Валентин 7 1
Королев Алексей 20 1
Лурье Мария 1 1
Заречнев Сергей 4 1
Кожемяка Егор 12 1
Залогин Владимир 4 1
Егоркин Александр 1 1
Зуйков Александр 1 1
Гродзенский Яков 9 1
Заикин Андрей 16 1
Генс Филипп 29 1
Федоров Алексей 40 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Азия - Азиатский регион 1532 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Африка 1506 1
Ближний Восток 1486 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Северная Америка 1420 1
Казахстан - Республика 2661 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Украина 3417 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
CNews Analytics 1992 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770616, в очереди разбора - 674298.
Создано именных указателей - 46354.
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