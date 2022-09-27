Merlion стала официальным дистрибьютором средств сетевой безопасности «С-Терра»

Merlion объявила о начале сотрудничества с компанией «С-Терра сиэспи», российским разработчиком и производителем сертифицированных средств сетевой информационной безопасности. Стороны подписали дистрибьюторское соглашение.

Партнерам дистрибьютора уже доступны программные клиенты «С-Терра», система управления «С-Терра КП», система обнаружения вторжений «С-Терра СОВ», а также широкая линейка шлюзов безопасности разной производительности: «С-Терра шлюз», «С-Терра шлюз DP», «С-Терра юнит», «С-Терра виртуальный шлюз». Таким образом, сегодня портфель дистрибьютора включает более 50 производителей отечественных программных продуктов.

Продвижением продукции компании «С-Терра сиэспи» в канале Merlion займется команда дивизиона VAD. Партнерам будет доступна всесторонняя поддержка в подборе решений «С-Терра», в разработке и внедрении проектов, а также в формировании под нужды заказчиков комплексных решений на основе взаимоинтегрированных продуктов отечественного производства.