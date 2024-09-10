Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор

«Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями массовым производством шлюза безопасности, станет производственно-инжиниринговая компания Kraftway. Шлюз безопасности позволит обеспечить кибербезопасность электромобиля «Атом» — защиту от взло

В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи ультратонкого ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer «Ситилинк» эксклюзивно для российского рынка открыл продажи ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer. Модель претендует на оптимальное соотношение цены и качества – она отличается работой без подзарядки до 10 часов, IPS-матрицей с разрешением Full HD и тонким и ле

Innostage Orchestrator интегрирован с Kaspersky Secure Mail Gateway щих воздействий Innostage Orchestrator и шлюза безопасности электронной почты Kaspersky Secure Mail Gateway, что позволит оперативнее реагировать на фишинговые рассылки злоумышленников. Интегра

Состоялся релиз Space VDI 5.4 ности — Space Gateway 1.4. Благодаря использованию виртуального IP-адреса и балансировщика нагрузки шлюз может быть запущен на нескольких хост-машинах, объединенных одним виртуальным IP адресом

В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway В систему управления доступом RooX UIDM добавлен API Gateway — универсальный конфигурируемый шлюз для управления доступом в информационные системы. API Gateway облегчит переход на единую

ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy сов, подлежащим фильтрации, может быть проведена в едином окне и за меньшее время. Solar webProxy – шлюз веб-безопасности (SWG). Гибко разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженн

Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» Коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» от российского производителя автоматизированных систем управления технологи

Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее Компания «Киберпротект» совместно с сервисом Yandex Cloud представила шлюз резервного копирования для хранения резервных копий в объектном хранилище Yandex Object

Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России пания «Смарт-софт» сообщает о получении сертификата ФСТЭК №4692 от 13 июля 2023 г. на универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation. Результатом сертификации стало подтвержд

Интегратор CTI представил CTI JAM – мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС ный интегратор, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, разработала универсальный мультимедийный USB-шлюз CTI JAM. Решение позволяет сохранить вложенные инвестиции в оборудование для организации

«Лаборатория Касперского» защитит электромобиль «Атом» от киберугроз бизнес-структуры новой городской мобильности. ИТ-компания интегрировала в автомобиль своё решение — шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы Kas

Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba ного функционирования продуктов собственной разработки. Успешно завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требований эксплуатационной документации. «СУБД Jatoba позволяет таким программным комплексам, как СДКПУ НТ «Шлюз<

На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ ис» и компания «Инфотекс» сообщили о завершении интеграции СКЗИ ViPNet SIES Core в коммуникационный шлюз CG-ZB-02. Для выполнения постановления Правительства РФ №890 «О порядке предоставления д

Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи. Угроза только выросла Две критические уязвимости в Citrix ADC и Gateway, обнаруженные и устраненные в ноябре-декабре 2022 г., до сих пор угрожают тысячам серверов. Речь идет о CVE-2022-27510, баге, допускающем обход авторизации в программных оболочках серве

Китайские госхакеры нашли брешь в ПО Citrix, открыв путь в корпоративные сети всем желающим Немногочисленные целевые атаки Компания Citrix настоятельно рекомендует как можно быстрее установить обновления, устраняющие критическую уязвимость в ее сетевых софтверных продуктах ADC и Gateway. Получившая индекс CVE-2022-27158 уязвимость уже эксплуатируется в целевых атаках. Как заявили в компании, речь идет о хакерах, пользующихся поддержкой некоего национального государства

Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10» в области информационной безопасности «Айти бастион» и разработчик операционных систем «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Созданный программный стек необходим компаниям, которым важно защищать свою ИТ-инфраструктуру не только от внешних, но и от внут

В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности «Сёрчинформ» представила обновление SIEM-системы, которое расширяет возможности по контролю сетевого оборудования. Теперь «Сёрчинформ SIEM» может собирать события из VipNet, сетевого шлюза безопасности от отечественного производителя «Инфотекс». VipNetConnector – это криптошлюз (Site-to-site, RA VPN) и сервер-маршрутизатор конвертов, содержащих зашифрованные служебные данны

Почтовые шлюзы Cisco можно легко взломать тремя способами и разослать зараженные письма ествуют рабочие эксплойты для использования уязвимости в CSEG. Удаленный злоумышленник может обойти шлюзы Cisco Secure Email, используя устойчивость к ошибкам и различные функции декодирования

Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей «Лаборатория Касперского» разрабатывает автомобильный шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы Kas

Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана сентябре 2020 г. Межсетевой экран нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW) и универсальный шлюз безопасности (Unified Threat Management, UTM) помогают заказчикам защититься от современ

«Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям ять гаджеты разных производителей на расстояниях 10–100 м независимо от интернет-сервиса. А хаб или шлюз, к которому по протоколу Zigbee подключаются «умные» устройства, способен сам подключать

«Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей «Лаборатория Касперского» представила новое решение для защиты индустриального интернета вещей — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000. Кибериммунный, то есть устойчивый к подавляющему боль

«РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности правляемых сервисов ИБ – Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appSc

В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP ционная телефонная сеть и необходимо модернизировать ее до VoIP без замены существующего аналогового оборудования – телефонных аппаратов и мини-АТС? В этом случае перейти на IP-телефонию поможет VoIP-шлюз. Это устройство, которое преобразует аналоговый телефонный сигнал в цифровой с последующей его передачей в VoIP-сеть. При этом улучшается качество передачи речи и снижаются расходы на звон

«Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты российских корпоративных сетей в период санкционного напряжения. Об этом CNews сообщи

«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation Light, ориентированной на управление доступом пользователей в интернет. В этой модификации отключены функции обнаружения и предотвращения вт

Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server Schneider Electric анонсировала выход шлюзов нового поколения – Ecostruxure Panel Server. Шлюз обеспечивает простое и быстрое подключение проводных и беспроводных устройств по различн

«Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о выходе на рынок облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS, который является собственной разработкой компании. Решение включает в себя все функции традиционного шлюза безопасности и обесп

Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI «Ростелеком-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.7 для контроля доступа приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика. Система дополнена технологией глубокого анализа сетевого трафика Network Deep Pack

«ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4 Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске и завершении контроля изменений в рамках действующих сертификатов ФСБ России новой версии шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4.3.0. Ключевой особенностью ViPNet Coordinator KB 4.3.0 стала поддержка новой аппаратной платформы KB1000 Q8. Платформа создана на базе российского сер

Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М» тного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_

НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов ытаний стало подписание сертификата совместимости. Traffic Inspector Next Generation —универсальный шлюз безопасности нового поколения для организации контролируемого доступа в интернет корпора

«Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам «Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России №4379 на промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4, который подтверждает его соответствие: требованиям

«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS. Он позволяет подключать пол

Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. В релизе Traffic Inspector Next Generation 1.8.0 добавлена возможность принудительно

Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0 «Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 9.0. Эта версия основана на новейшей платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-ин

Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect ользовании шлюза AWS Transit Gateway в качестве концентратора, экономя время и ресурсы. Кроме того, шлюз AWS Transit Gateway служит связующим звеном между облаками в глобальной сети AWS, позвол

Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux лагманский продукт компании «Смарт-Софт» — Traffic Inspector Next Generation. Комплекс тестовых испытаний, подтвердивших его штатную работу в среде ОС Astra Linux, включал в себя проверку регистрации шлюза безопасности на сервере, фильтрации исходящего трафика клиентских машин, управления ПО Traffic Inspector Next Generation с рабочих станций посредством браузера и удаленного доступа по про

«Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0 «Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейс