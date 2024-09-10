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Сетевое оборудование Gateway Интернет-шлюз Сетевой шлюз Аппаратный маршрутизатор

Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор


10.09.2024 «Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями

массовым производством шлюза безопасности, станет производственно-инжиниринговая компания Kraftway. Шлюз безопасности позволит обеспечить кибербезопасность электромобиля «Атом» — защиту от взло
02.09.2024 В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи ультратонкого ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer

«Ситилинк» эксклюзивно для российского рынка открыл продажи ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer. Модель претендует на оптимальное соотношение цены и качества – она отличается работой без подзарядки до 10 часов, IPS-матрицей с разрешением Full HD и тонким и ле
14.03.2024 Innostage Orchestrator интегрирован с Kaspersky Secure Mail Gateway

щих воздействий Innostage Orchestrator и шлюза безопасности электронной почты Kaspersky Secure Mail Gateway, что позволит оперативнее реагировать на фишинговые рассылки злоумышленников. Интегра
15.02.2024 Состоялся релиз Space VDI 5.4

ности — Space Gateway 1.4. Благодаря использованию виртуального IP-адреса и балансировщика нагрузки шлюз может быть запущен на нескольких хост-машинах, объединенных одним виртуальным IP адресом
21.12.2023 В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway

В систему управления доступом RooX UIDM добавлен API Gateway — универсальный конфигурируемый шлюз для управления доступом в информационные системы. API Gateway облегчит переход на единую
10.10.2023 ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy

сов, подлежащим фильтрации, может быть проведена в едином окне и за меньшее время. Solar webProxy – шлюз веб-безопасности (SWG). Гибко разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженн
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром»

Коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» от российского производителя автоматизированных систем управления технологи
25.09.2023 Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее

Компания «Киберпротект» совместно с сервисом Yandex Cloud представила шлюз резервного копирования для хранения резервных копий в объектном хранилище Yandex Object

25.07.2023 Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России

пания «Смарт-софт» сообщает о получении сертификата ФСТЭК №4692 от 13 июля 2023 г. на универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation. Результатом сертификации стало подтвержд
24.05.2023 Интегратор CTI представил CTI JAM – мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС

ный интегратор, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, разработала универсальный мультимедийный USB-шлюз CTI JAM. Решение позволяет сохранить вложенные инвестиции в оборудование для организации
12.05.2023 «Лаборатория Касперского» защитит электромобиль «Атом» от киберугроз

бизнес-структуры новой городской мобильности. ИТ-компания интегрировала в автомобиль своё решение — шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы Kas
07.04.2023 Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba

ного функционирования продуктов собственной разработки. Успешно завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требований эксплуатационной документации. «СУБД Jatoba позволяет таким программным комплексам, как СДКПУ НТ «Шлюз<
02.03.2023 На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ

ис» и компания «Инфотекс» сообщили о завершении интеграции СКЗИ ViPNet SIES Core в коммуникационный шлюз CG-ZB-02. Для выполнения постановления Правительства РФ №890 «О порядке предоставления д
09.01.2023 Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.

Угроза только выросла Две критические уязвимости в Citrix ADC и Gateway, обнаруженные и устраненные в ноябре-декабре 2022 г., до сих пор угрожают тысячам серверов. Речь идет о CVE-2022-27510, баге, допускающем обход авторизации в программных оболочках серве
28.12.2022 Китайские госхакеры нашли брешь в ПО Citrix, открыв путь в корпоративные сети всем желающим

Немногочисленные целевые атаки Компания Citrix настоятельно рекомендует как можно быстрее установить обновления, устраняющие критическую уязвимость в ее сетевых софтверных продуктах ADC и Gateway. Получившая индекс CVE-2022-27158 уязвимость уже эксплуатируется в целевых атаках. Как заявили в компании, речь идет о хакерах, пользующихся поддержкой некоего национального государства
23.12.2022 Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10»

в области информационной безопасности «Айти бастион» и разработчик операционных систем «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Созданный программный стек необходим компаниям, которым важно защищать свою ИТ-инфраструктуру не только от внешних, но и от внут
22.12.2022 В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности

«Сёрчинформ» представила обновление SIEM-системы, которое расширяет возможности по контролю сетевого оборудования. Теперь «Сёрчинформ SIEM» может собирать события из VipNet, сетевого шлюза безопасности от отечественного производителя «Инфотекс». VipNetConnector – это криптошлюз (Site-to-site, RA VPN) и сервер-маршрутизатор конвертов, содержащих зашифрованные служебные данны
29.11.2022 Почтовые шлюзы Cisco можно легко взломать тремя способами и разослать зараженные письма

ествуют рабочие эксплойты для использования уязвимости в CSEG. Удаленный злоумышленник может обойти шлюзы Cisco Secure Email, используя устойчивость к ошибкам и различные функции декодирования

22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей

«Лаборатория Касперского» разрабатывает автомобильный шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы Kas
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана

сентябре 2020 г. Межсетевой экран нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW) и универсальный шлюз безопасности (Unified Threat Management, UTM) помогают заказчикам защититься от современ
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям

ять гаджеты разных производителей на расстояниях 10–100 м независимо от интернет-сервиса. А хаб или шлюз, к которому по протоколу Zigbee подключаются «умные» устройства, способен сам подключать
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей

«Лаборатория Касперского» представила новое решение для защиты индустриального интернета вещей — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000. Кибериммунный, то есть устойчивый к подавляющему боль
30.06.2022 «РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности

правляемых сервисов ИБ – Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appSc
30.03.2022 В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP

ционная телефонная сеть и необходимо модернизировать ее до VoIP без замены существующего аналогового оборудования – телефонных аппаратов и мини-АТС? В этом случае перейти на IP-телефонию поможет VoIP-шлюз. Это устройство, которое преобразует аналоговый телефонный сигнал в цифровой с последующей его передачей в VoIP-сеть. При этом улучшается качество передачи речи и снижаются расходы на звон
03.03.2022 «Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты российских корпоративных сетей в период санкционного напряжения. Об этом CNews сообщи
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation Light, ориентированной на управление доступом пользователей в интернет. В этой модификации отключены функции обнаружения и предотвращения вт
10.02.2022 Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server

Schneider Electric анонсировала выход шлюзов нового поколения – Ecostruxure Panel Server. Шлюз обеспечивает простое и быстрое подключение проводных и беспроводных устройств по различн
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о выходе на рынок облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS, который является собственной разработкой компании. Решение включает в себя все функции традиционного шлюза безопасности и обесп
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI

«Ростелеком-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.7 для контроля доступа приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика. Система дополнена технологией глубокого анализа сетевого трафика Network Deep Pack
09.12.2021 «ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске и завершении контроля изменений в рамках действующих сертификатов ФСБ России новой версии шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4.3.0. Ключевой особенностью ViPNet Coordinator KB 4.3.0 стала поддержка новой аппаратной платформы KB1000 Q8. Платформа создана на базе российского сер
19.11.2021 Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М»

тного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов

ытаний стало подписание сертификата совместимости. Traffic Inspector Next Generation —универсальный шлюз безопасности нового поколения для организации контролируемого доступа в интернет корпора
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России №4379 на промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4, который подтверждает его соответствие: требованиям
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS. Он позволяет подключать пол
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. В релизе Traffic Inspector Next Generation 1.8.0 добавлена возможность принудительно
18.01.2021 Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 9.0. Эта версия основана на новейшей платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-ин
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect

ользовании шлюза AWS Transit Gateway в качестве концентратора, экономя время и ресурсы. Кроме того, шлюз AWS Transit Gateway служит связующим звеном между облаками в глобальной сети AWS, позвол
14.12.2020 Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux

лагманский продукт компании «Смарт-Софт» — Traffic Inspector Next Generation. Комплекс тестовых испытаний, подтвердивших его штатную работу в среде ОС Astra Linux, включал в себя проверку регистрации шлюза безопасности на сервере, фильтрации исходящего трафика клиентских машин, управления ПО Traffic Inspector Next Generation с рабочих станций посредством браузера и удаленного доступа по про
14.09.2020 «Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейс
23.07.2020 UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза

UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиент-серверного шифрован

Публикаций - 2684, упоминаний - 3105

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24536 267
Dell EMC 5020 198
Cisco Systems 5096 185
Intel Corporation 12141 181
IBM - International Business Machines Corp 9425 160
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4816 132
HP Compaq Computer Corp 1916 121
Apple Inc 12001 120
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 876 114
HP - Hewlett-Packard 3620 114
Dell Technologies - Dell Computer 2131 112
Ростелеком 9593 99
HP Inc. 5673 92
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 87
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5671 83
AMD - Advanced Micro Devices 4190 83
Oracle Corporation 6659 79
Check Point Software Technologies 755 75
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 74
Lenovo Motorola 3500 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12269 67
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1443 66
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2215 63
Samsung Electronics 10208 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8685 62
Sony 6534 59
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2527 58
Siemens AG - Siemens Group 2584 57
МегаФон 8636 55
Amazon Inc - Amazon.com 2976 55
Yandex - Яндекс 7180 53
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1049 53
Huawei 3882 53
8112 52
Google LLC 11707 51
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 50
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3000 49
Fujitsu 2040 45
Docsvision - ДоксВижн 1005 44
Yahoo! 3693 42
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2716 78
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 73
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1616 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7154 47
eBay Inc 1619 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2772 35
Visa International 1944 32
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1876 26
РЖД - Российские железные дороги 1889 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
Альфа-Банк 1752 18
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 15
Merrill Lynch 433 15
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 13
Почта России ПАО 2095 13
Boeing 1008 12
American Express - Amex 326 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 460 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 474 11
ГПБ - Газпромбанк 1073 10
Assist - Ассист 209 10
Россети Ленэнерго 1700 10
McDonald’s - Макдоналдс 197 9
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1285 9
Лента - Сеть розничной торговли 2049 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 575 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 893 9
Bank of America - Банк Америки 262 8
Walt Disney Company 622 8
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 8
Ford 405 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 444 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 8
Связной ГК 1366 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11406 130
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3952 129
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3091 97
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4909 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5393 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4652 44
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2969 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5815 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3250 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2692 22
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 22
Федеральное казначейство России 1757 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4443 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2853 16
Судебная власть - Judicial power 2295 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1866 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3403 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2675 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2476 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3014 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1849 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1978 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1197 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2690 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1364 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1927 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3298 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1182 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1348 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1492 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1661 9
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1367 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1128 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 311 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1768 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 580 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 462 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2169 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6258 97
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 524 21
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1423 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 6
OSI - Open Source Initiative 73 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 203 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 4
WiMAX Forum 68 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 4
TIA - Telecommunications Industry Association 89 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 2
OWASP - Open Web Application Security Project 92 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 99 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 2
Единая Россия - Политическая партия 292 2
OMA - Open Mobile Alliance 26 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 154 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64652 835
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29286 602
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26715 538
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49344 441
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23836 406
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24262 381
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6351 351
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8118 348
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12354 313
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30195 308
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25035 303
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20802 303
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12462 302
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15606 296
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12451 280
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10084 268
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10768 264
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27682 258
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2033 257
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3645 241
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4011 225
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16061 224
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12627 221
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20381 216
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18586 211
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15485 211
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20636 210
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14295 209
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7376 202
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13850 189
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10893 184
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13708 181
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9328 171
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3613 169
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23853 157
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11507 155
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9924 154
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6454 149
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7811 147
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12384 144
Microsoft Windows 15565 170
Linux OS 9822 133
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 123 105
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 223 97
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 92
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 152 91
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 258 91
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4319 90
Microsoft Windows 2000 8661 88
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 126 85
Google Android 13901 79
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 66
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 73 62
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 76 61
Apple iOS 7671 58
Apple iPhone 6 4861 48
Microsoft Exchange 1701 48
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1005 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5078 41
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1300 38
Apple iPhone - серия смартфонов 7048 34
Microsoft Skype 2058 33
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 33
Microsoft Office 3705 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2249 31
Microsoft Windows XP 2395 30
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 30
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1502 30
Intel x86 - архитектура процессора 1832 28
Apple Mac - Apple Macintosh 2968 27
Apple iPad 3851 26
Kaspersky OS 121 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3175 26
Microsoft Azure 1401 26
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 26
Oracle Java - язык программирования 3047 25
Kaspersky Internet Security 454 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 962 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4946 24
Суворов Андрей 45 12
Ляпунов Игорь 120 11
Waitt Ted - Вэйтт Тэд 11 11
Земков Сергей 158 10
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 10
Dor Dorit - Дор Дорит 25 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 317 8
Вураско Александр 23 8
Касперский Евгений 320 8
Чернов Даниил 79 7
Shwed Gil - Швед Гил 44 7
Михеев Дмитрий 40 7
Гусев Дмитрий 68 7
Дягилев Василий 84 7
Dell Michael - Делл Майкл 190 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Кошкина Дарья 12 6
Солонин Виталий 89 6
Андреев Владимир 96 6
Payne Charles - Пэйн Чарльз 40 6
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 6
Васильев Евгений 119 5
Иванов Сергей 387 5
Одинцов Дмитрий 112 5
Раевский Алексей 76 5
Тихонов Александр 67 5
Луцик Павел 12 5
Осеевский Михаил 315 5
Дергилёв Никита 44 5
Баринов Александр 44 5
Шадаев Максут 973 5
Танюхин Дмитрий 24 5
Мякишева Марина 84 5
Ипатов Вадим 84 5
Приданцев Сергей 145 5
Щеголев Игорь 698 5
Сизов Григорий 16 5
Врублевский Павел 96 5
Рейман Леонид 1048 5
Россия - РФ - Российская федерация 142239 1136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51879 395
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42784 364
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17188 168
Европа 21700 155
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14065 153
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14143 109
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2692 97
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3059 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16844 96
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1142 93
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2225 84
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 691 81
Россия - СФО - Томская область - Томск 925 80
Япония 13245 79
Германия - Федеративная Республика 12634 79
Азия - Азиатский регион 5495 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13285 56
Китай - Тайвань 3960 54
Беларусь - Белоруссия 5578 50
Украина 7577 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7337 48
Казахстан - Республика 5491 48
Америка Северная - Североамериканский регион 3325 38
Франция - Французская Республика 7807 37
Южная Корея - Республика 6612 37
Земля - планета Солнечной системы 10341 35
Канада 4862 34
США - Калифорния 4617 30
Россия - СФО - Новосибирск 4243 29
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1771 28
Ближний Восток 2925 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3510 28
Африка - Африканский регион 3459 27
Россия - УФО - Екатеринбург 3899 27
Европа Восточная 3069 26
Испания - Королевство 3699 25
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 390 25
Финляндия - Финляндская Республика 3588 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50354 426
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47517 397
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10813 248
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13973 222
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23772 198
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18161 151
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28585 144
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16145 139
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13215 137
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5916 123
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6841 116
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9829 110
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6140 106
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8010 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7944 80
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3869 70
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2218 69
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10876 66
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5332 64
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8479 62
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1847 62
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4754 61
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6838 60
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7766 59
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7472 58
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2303 58
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6834 57
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4803 57
Кредитование - Сrediting - Заём 6628 54
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9637 54
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6325 51
Энергетика - Energy - Energetically 5013 51
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3631 51
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5720 51
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4092 51
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4717 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5608 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5761 49
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6003 48
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4931 46
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 65
CNET Networks - CNET News 1643 47
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5895 35
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11212 20
Известия ИД 614 15
Dow Jones - MarketWatch 311 12
CNews - ZOOM.CNews 1846 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1795 11
AP - Associated Press 2003 8
Ведомости 956 7
FT - Financial Times 1212 7
Computer Weekly 374 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2701 6
Мобильные системы 115 6
Fortune 206 6
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 6
The Register - The Register Hardware 1526 6
Forbes - Форбс 803 6
USA Today 125 4
DigiTimes - Издание 1309 4
New Scientist 1448 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1275 4
Bloomberg 1259 4
allNetDevices 160 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 3
Bloomberg Businessweek 122 3
Total Telecom 613 3
The Globe and Mail 71 3
TAdviser - Центр выбора технологий 386 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 3
NE Asia Online 313 3
Cellular News 234 3
Silicon.com 364 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 487 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 982 3
N+1 - Издание 154 2
Inquirer 463 2
Ars Technica 418 2
IDC - International Data Corporation 4902 74
Gartner - Гартнер 3547 71
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8049 66
Internet Stock Report 994 64
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 87 55
S&P 500 557 50
Juniper Research 520 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3153 28
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 28
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 13
Gartner - Dataquest 347 11
Thomson Financial - Thomson First Call 382 9
Forrester Research 821 7
IHS Infonetics Research 102 7
In-Stat 115 6
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 670 5
Fortune Global 500 286 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 25 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 4
Moody's Investors Service 135 4
Synergy Research Group 42 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 113 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 313 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 3
In-Stat/MDR 70 3
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 3
Mercury Research 66 3
Wainhouse Research 40 3
Insight 64 20 2
Frost & Sullivan 203 2
NPD DisplaySearch 284 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Computer Economics 32 2
ABI Research 234 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 325 46
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 817 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 282 5
РАН - Российская академия наук 1852 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1486 4
TED Talks 35 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 215 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 238 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 245 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1001 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 320 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 74 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 65 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 231 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 433 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 94 2
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 88 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 32 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 78 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 38
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1210 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2388 14
CeBIT 612 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 631 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1983 6
ИнфоКом 99 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 6
Связь-Экспокомм 113 6
Intel Developer Forum - IDF 276 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1098 4
Международный женский день - 8 марта 324 3
Единый день голосования 129 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
Effie Awards 10 2
Broadband World Forum 6 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 309 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
Oracle OpenWorld 65 2
Infosecurity - выставка 63 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Kaspersky Start 3 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 6 1
CiscoLive! 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
VMworld 29 1
Genesys G-Summit 2 1
PC Expo 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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