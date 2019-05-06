Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 114036
ИКТ 9284
Организации 7275
Ведомства 1366
Ассоциации 734
Технологии 3071
Системы 19580
Персоны 44838
География 1793
Статьи 1317
Пресса 940
ИАА 598
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1818
Мероприятия 817

AT&T WarnerMedia CNN Turner Broadcasting System



06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка
11.07.2018 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии
21.02.2013 CNN опровергла слухи о запуске арабоязычного телеканала
11.10.2012 CNN запускает канал документального кино
24.09.2012 Израильское спутниковое ТВ отказывается от CNN
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии
13.07.2012 «Акадо» пострадает из-за соблюдения закона
12.03.2012 CNN ведет переговоры о приобретении ИТ-блога Mashable
01.03.2012 CNN хочет стать эфирным телеканалом в Финляндии
31.08.2011 CNN купила новостное приложение Zite за $20-25 млн
19.01.2011 Куба вводит дополнительные ограничения на трансляцию программ CNN
24.03.2010 Готовы ли компании полностью отказаться от бумаги?
16.04.2009 CNN купила самый популярный блог на Twitter
21.03.2008 CNN.com стал самым популярным новостным сайтом в США
12.02.2008 CNN запустит видеосервис для репортеров-любителей
13.11.2007 CNN разворачивает деятельность в Second Life
30.10.2007 CNN открыла свой офис в Second Life
28.08.2007 Google: экслюзивный контракт с CNN.com
23.05.2007 CNN идет в регионы: покупка 70 операторов IBS
29.08.2006 CNN повторит передачи 11 сентября 2001 года в интернете
17.08.2005 В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times
21.01.2005 Вирус маскируется под заголовки CNN
18.04.2003 Сайт CNN хоронит политиков заживо
14.03.2003 Основатель Amazon.com попал в авиакатастрофу
14.01.2003 Ушел в отставку глава телеканала CNN Уолтер Айзексон
31.12.2002 NASDAQ: самый продолжительный "медвежий рынок" за последние 60 лет
20.12.2002 NASDAQ падает на растущих опасениях относительно войны с Ираком
20.12.2002 NASDAQ падает на растущих опасениях относительно войны с Ираком
11.09.2002 Трагедия 11-го сентября глазами рядового интернетчика
01.08.2002 Минюст США расследует бухгалтерию AOL
01.08.2002 Против AOL Time Warner инициировано федеральное расследование
11.02.2002 "МакЦентр" начал продажу разъемов для КПК в разобранном виде
13.09.2001 Трафик новостных сайтов взлетел до небес
13.09.2001 Интернет выдержал испытание на прочность
12.09.2001 Интернет-сайты работают в условиях кризисной нагрузки
10.09.2001 "Обнаженные новости" популярнее, чем CNN
28.08.2001 Хакер, причинивший многомиллионные убытки CNN и Yahoo, может отделаться небольшим штрафом
23.08.2001 Новостная программа CNN - прототип интерактивного телевидения?
17.07.2001 Азиаты будут узнавать новости CNN через интернет

Публикаций - 622, упоминаний - 641

AT&T упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23602 83
Yahoo! 3690 73
Google LLC 11010 50
Apple Inc 11274 42
AOL Inc 1588 40
Amazon Inc - Amazon.com 2816 37
Twitter 2721 30
AOL - America Online 715 26
Meta Platforms - Facebook 4347 25
IBM - International Business Machines Corp 9218 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 16
Intel Corporation 11700 15
Cisco Systems 4894 15
Sony 6487 14
Aros SEQ - SEC Consult Services 1657 12
Samsung Electronics 9773 12
Netscape Communications Corporation 420 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4209 9
RealNetworks Products and Services 346 9
Lenovo Motorola 3505 7
Oracle - Sun Microsystems 2207 7
Цифра ГК 2166 7
Oracle Corporation 6338 7
Sophos - SophosLabs 403 7
Yandex - Яндекс 5779 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 6
Akamai Technologies 139 6
PayPal 648 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 6
Vodafone Group 1342 6
AT&T Inc 1662 6
HP - Hewlett-Packard 3600 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 719 6
Toshiba Corporation 2890 6
NSO Group 22 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 5
Verisign 358 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 439 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 5
eBay Inc 1600 41
Warner 554 26
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 13
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1909 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 9
Warner Bros. International Television Distribution 272 8
Лента - Сеть розничной торговли 1723 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 7
Walmart - Wal-Mart Stores 367 7
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 6
Merrill Lynch 433 6
Boeing 988 6
Walt Disney Company 574 5
Sony Pictures Entertainment 139 5
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 215 5
DuPont - Дюпон 100 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 4
Caterpillar 88 4
Совкомбанк Совесть 268 4
LinkedIn 587 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 4
Резонанс НПП 347 3
Uber 308 3
Forbidden Stories 3 3
Vimeo - Видеохостинг 67 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
WMG - Warner Music Group 209 3
Lockheed Martin 751 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 54 2
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 2
Visa International 1878 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 21
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 18
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 17
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 501 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 15
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 12
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 7
Администрация Президента РФ 984 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 405 6
Судебная власть - Judicial power 2112 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 6
Президент Российской Федерации 3754 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 947 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 366 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 864 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 3
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 197 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 388 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 2
Верховный суд Российской Федерации 780 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 186 2
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 21 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 16
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 5
Коммунистические партии 56 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
Демократическая политическая партия США 117 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 4 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 1
Ассоциация менеджеров 97 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
WiMAX Forum 68 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 262
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 117
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9158 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26100 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15150 48
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2457 45
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11392 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 38
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11723 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22436 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15107 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9035 30
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6633 29
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12668 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22157 27
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени 1488 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17647 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12781 23
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6518 23
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5090 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4140 22
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7008 22
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3540 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13631 20
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2640 20
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2542 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17713 18
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4294 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10152 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19334 18
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8298 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8349 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9214 16
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13310 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4052 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8759 14
Microsoft Windows 2000 12721 33
Microsoft Windows 14534 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 21
Google Android 12673 18
Google YouTube - Видеохостинг 2449 14
Apple iPad 3750 11
Apple iOS 6877 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 10
Age of Kings 3450 10
Apple iPhone 6 6208 9
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 8
Microsoft Edge - браузер 1941 8
Mozilla Firefox - браузер 1800 7
Linux OS 8346 6
Microsoft Windows XP 2366 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3322 6
Pegasus 76 6
Hulu - онлайн-кинотеатр 94 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 737 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 5
Apple iPod 1531 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 5
WhatsApp Messenger 873 5
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 5
Google Gmail 840 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1484 4
Myspace - социальная сеть 636 4
Microsoft Windows 95 379 4
Apple iTunes Store 1063 4
Apple macOS X - Rhapsody 1508 4
Nokia Symbian OS 1400 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 4
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1796 4
JavaScript - JS - язык программирования 1035 4
Apple - App Store 2626 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 12
Bush George - Буш Джордж 305 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 5
Gore Albert - Гор Альберт 43 5
Larry Page - Ларри Пейдж 187 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 4
Spears Britney - Спирс Бритни 64 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 4
Мельникова Анастасия 255 4
Путин Владимир 2759 3
Песков Дмитрий 97 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 255 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 2
Меднов Сергей 124 2
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 38 2
Ельцин Борис. 79 2
Dell Michael - Делл Майкл 190 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Chandratillake Suranga - Чандратиллаке Суранга 5 2
Мильнер Юрий 132 2
Sullivan Jesse - Салливан Джесси 2 2
Усманов Алишер 292 2
Демидов Дмитрий 13 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 2
Замятин Евгений 3 2
Добровольский Дмитрий 8 2
Инютин Артем 86 2
Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 2
Robison Jeannie - Робизон Джинни 1 1
Соколовский Александр 39 1
Сирота Юрий 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50363 284
Россия - РФ - Российская федерация 124181 109
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15218 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 55
Европа 21383 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 34
Канада 4717 34
Германия - Федеративная Республика 12120 32
Япония 12996 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39660 30
Земля - планета Солнечной системы 9819 29
Южная Корея - Республика 6308 27
США - Калифорния 4676 22
Азия - Азиатский регион 5003 20
США - Нью-Йорк 2812 19
Индия - Республика 5098 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 14
Нидерланды 3324 14
США - Техас 970 13
США - Колумбия - Вашингтон 1370 13
Испания - Королевство 3613 13
Сингапур - Республика 1775 13
Финляндия - Финляндская Республика 3481 12
Франция - Французская Республика 7102 12
Америка 2157 12
Бразилия - Федеративная Республика 2243 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4916 11
Израиль 2616 11
Украина 7309 10
Ирак - Республика 695 10
Китай - Тайвань 3774 8
Африка - Африканский регион 3285 8
США - Лос-Анджелес 743 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 916 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13238 7
Луна - спутник Земли 1423 7
Швеция - Королевство 3499 7
Великобритания - Лондон 2372 7
Китай - Пекин - Beijing 922 7
Иран - Исламская Республика Иран 1006 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42179 77
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42439 53
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 4127 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24248 37
Internet Economy - Интернет-экономика 5488 36
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1522 29
Английский язык 6194 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20724 27
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1196 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14238 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10026 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6382 22
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1253 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6478 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4998 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7860 20
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9441 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4128 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8925 18
Кредитование - Сrediting - Заём 5868 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4879 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15249 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 5009 15
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2287 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8359 12
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1839 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5286 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4150 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3067 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3577 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3736 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6901 10
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2047 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2193 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5280 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4298 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3105 9
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1591 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4559 8
Цензура - Свобода слово 343 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 33
NYT - The New York Times 1003 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11020 33
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 32
Thomson Reuters - Рейтер 5780 30
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 25
AP - Associated Press 1994 21
MSNBC - телеканал 89 21
FT - Financial Times 1173 17
Bloomberg 1120 15
NBC News 178 15
23ABC News 167 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 12
The Washington Post 309 12
Times 649 11
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
Nature 795 8
CBS MarketWatch 309 7
The Register 1415 6
Le Monde 24 6
National Geographic 84 6
Fortune 208 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 6
Euronews - телеканал 46 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 172 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 6
CNET Networks - CNET News 1640 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1184 6
The Guardian - Британская газета 341 6
Mercury Center 309 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 4
The Verge - Издание 506 4
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 4
ABC News 51 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 4
Reddit 256 4
Mashable 370 3
Engadget - Блог о технологиях 419 3
ZDnet 596 3
Forbes - Форбс 641 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7497 12
Internet Stock Report 992 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 7
IDC - International Data Corporation 4855 6
S&P 500 551 4
S&P - Standard and Poor’s 482 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 3
comScore 394 3
NPD Group 140 2
CNews Мишень 160 2
Fortune Global 500 283 2
Thomson Financial - Thomson First Call 206 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Frost & Sullivan 201 1
comScore Media Metrix 37 1
Gartner - Гартнер 3484 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
Медиалогия 50 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
ABI Research 233 1
Forrester Research 812 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 3
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 2
University of California - Калифорнийский университет 80 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 209 2
Institute for Economics and Traffic 2 2
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 15 2
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 10 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
TED Talks 37 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 487 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 9 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 87 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 721 1
РАН - Российская академия наук 1807 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11716 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2096 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 2
Aspen RooftopComedy Festival 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 21 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
День молодёжи - 27 июня 694 1
Webby Awards - Премия Вебби 15 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
CeBIT 461 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1805 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225326, в очереди разбора - 872621.
Создано именных указателей - 114036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще